Боты сгенерировали 40% постов о COVID-19 в соцсетях, - Гутерриш

С начала пандемии коронавируса многократно выросла роль соцсетей, благодаря которым люди поддерживают связь и получают информацию. Но наряду с достоверной и полезной информацией социальные медиа наводнены фейковыми новостями, теориями заговора, слухами и советами шарлатанов.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей Организации.

"Откровенная ложь распространяется в интернете ужасающими темпами, - подчеркнул Гутерриш. - Как показали результаты недавнего анализа одной из крупнейших платформ соцсетей, 40 процентов постов, касающихся COVID-19, были генерированы ботами - автоматическими программами, замаскированными под конкретных людей".

Глава ООН с одобрением отметил, что руководители многих платформ соцсетей осознали собственную ответственность и обязались распространять контент, основанный на фактической информации, и противостоять дезинформации, в том числе удалять потенциально опасные посты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия распространяет по миру фейки о COVID-19, - советник замглавы Пентагона Купер

По словам Гутерриша, лекарством от этой пандемии дезинформации служат новости и аналитические материалы, опирающиеся на факты. А это возможно только при наличии свободной и независимой прессы.

"Я призываю правительства и руководителей любого уровня сделать все возможное, чтобы защитить журналистов и работников СМИ, укрепить свободу прессы - не только во время пандемии, но и после нее", - обратился Антониу Гутерриш к правительствам.

Он заверил их в полной поддержке ООН и напомнил о том, что вместе с различными онлайн-платформами в Организации запустили инициативу, цель которой - вытеснить из цифрового пространства ложь и дезинформацию и заполнить ее фактами и научными данными.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский интернет-промоутер по заказу из РФ распространял фейки про COVID-19, - СБУ. ВИДЕО