Боты сгенерировали 40% постов о COVID-19 в соцсетях, - Гутерриш

С начала пандемии коронавируса многократно выросла роль соцсетей, благодаря которым люди поддерживают связь и получают информацию. Но наряду с достоверной и полезной информацией социальные медиа наводнены фейковыми новостями, теориями заговора, слухами и советами шарлатанов.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей Организации.

"Откровенная ложь распространяется в интернете ужасающими темпами, - подчеркнул Гутерриш. - Как показали результаты недавнего анализа одной из крупнейших платформ соцсетей, 40 процентов постов, касающихся COVID-19, были генерированы ботами - автоматическими программами, замаскированными под конкретных людей".

Глава ООН с одобрением отметил, что руководители многих платформ соцсетей осознали собственную ответственность и обязались распространять контент, основанный на фактической информации, и противостоять дезинформации, в том числе удалять потенциально опасные посты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия распространяет по миру фейки о COVID-19, - советник замглавы Пентагона Купер

По словам Гутерриша, лекарством от этой пандемии дезинформации служат новости и аналитические материалы, опирающиеся на факты. А это возможно только при наличии свободной и независимой прессы.

"Я призываю правительства и руководителей любого уровня сделать все возможное, чтобы защитить журналистов и работников СМИ, укрепить свободу прессы - не только во время пандемии, но и после нее", - обратился Антониу Гутерриш к правительствам.

Он заверил их в полной поддержке ООН и напомнил о том, что вместе с различными онлайн-платформами в Организации запустили инициативу, цель которой - вытеснить из цифрового пространства ложь и дезинформацию и заполнить ее фактами и научными данными.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский интернет-промоутер по заказу из РФ распространял фейки про COVID-19, - СБУ. ВИДЕО

Топ комментарии
+15
Так ВОЗ і є шарлатани.Кожна їх заява суперечила попередній.
06.05.2020 02:28 Ответить
+14
самый опасный и вредный фейк - это тезис о бесполезности карантина, распространяемый или полезными дурачками или преступниками
06.05.2020 06:29 Ответить
+10
Для початку самому Гутеррешу треба зрозуміти, що ООН перетворилася на структуру, яка нічого не вирішує. Боти, про яких він говорив, це звичайно погано. Але саме боти змусили цього Гутерреша інформувати населення Землі.
06.05.2020 02:31 Ответить
Кому и для чего нужен был коронавирус? Смотрите до конца.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
06.05.2020 02:33 Ответить
https://censor.net/user/121099. Не стоит тратить время на А.Илларионова. Его "сенсации", как правило уже известные факты. Он любит стращать мир "Россией" и Х**лом.
06.05.2020 06:46 Ответить
Так ВОЗ і є шарлатани.Кожна їх заява суперечила попередній.
06.05.2020 02:28 Ответить
Ну конечно, все что не совпадает с мыслями билла Гейтса то конспирология. Ох уж эти борцы за правду. На чьих деньгах сидят эти борцы за правду?
06.05.2020 03:02 Ответить
ботяра вже і тут відмітився
06.05.2020 08:36 Ответить
Для початку самому Гутеррешу треба зрозуміти, що ООН перетворилася на структуру, яка нічого не вирішує. Боти, про яких він говорив, це звичайно погано. Але саме боти змусили цього Гутерреша інформувати населення Землі.
06.05.2020 02:31 Ответить
Вылез-призвал-зарплату немалую получил. У Антошки Гутиереса работа непыльная.
06.05.2020 02:31 Ответить
Кому и для чего нужен был коронавирус? Смотрите до конца. https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
06.05.2020 02:32 Ответить
Спам в утиль.
06.05.2020 03:03 Ответить
БОТы разносят это дерьмо на 60 %,если не больше....
06.05.2020 02:36 Ответить
По-моему само лучше разносят коронавирус как Раз так называемые центральные СМи 😁🤣 при чем смотрю в мире со свободой прессы не лучше чем в Украине. ) Вот тут то й понимаешь, что Европа и США это не такие уж и демократии) бабки там тоже правят бал)
06.05.2020 03:06 Ответить
https://censor.net/user/469292 Гроші правлять усюди.А преса там майже вся під ліваками.
06.05.2020 03:25 Ответить
Ну, почему только центральные? Вот кусочек весьма занятной переписки
https://censor.net/user/469292

Некоторые американские СМИ указали на ряд странностей в этом деле - так, на сайте ВОЗ не только появилось известий о трагическом случае, но и исчезли все упоминания о Паттерсоне. Также на месте журналисты засняли многочисленных сотрудников ФБР, хотя в ведомстве утверждают, что этот случай находится не в их юрисдикции
https://censor.net/comments/locate/3193013/019214f7-15dd-70d5-83e5-91c56134d7dchttps://censor.net/user/95229

Агент под ником Шухевич, это провал.
http://www.mythdetector.ge/en/myth/did-who-top-official-die-after-choking-broccoli On April 12, an online edition Progressnews published an article headlined "WHO top official dies after choking on broccoli - Ryan Paterson intended to disclose sensational information about COVID-19." The article notes that Deputy Director of the World Health Organization (WHO), Ryan Paterson died shortly before the press conference, where he intended to unveil sensational information about COVID-19. Progressnews writes that Paterson died at the dinner table and broccoli was claimed to be the cause of his death. The article is accompanied by the photo of a man ascribed by Progressnews to Ryan Paterson. Progressnews is referred to as the source by the end of the article; however, by clicking on it, we move to the Russian website panorama.pub.
https://censor.net/comments/locate/3193013/019214f7-15da-710b-9caf-d5f6110ab033
06.05.2020 07:07 Ответить
Корона Истерии,так точнее...
06.05.2020 03:11 Ответить
Боты сгенерировали 40% постов о COVID-19 в соцсетях, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 3247
06.05.2020 04:23 Ответить
Скоты зеленые и разносят.
06.05.2020 06:02 Ответить
самый опасный и вредный фейк - это тезис о бесполезности карантина, распространяемый или полезными дурачками или преступниками
06.05.2020 06:29 Ответить
Вопрос. Зачем ты, зеленобот, распространяешь этот тезис? На масках понравилось барыжить?
06.05.2020 06:53 Ответить
хочешь продам тебе недорого? По 5 гривен? Пять гривен! Немножко бэу, но какая тебе разница...
06.05.2020 07:16 Ответить
если дурантин такая бесспорно полезная вещь, то показать это очень просто. даём оценку пользы, даём оценку вреда. показываем, что первое намного больше второго... почему ничего подобного не видно? а, ботяра?
06.05.2020 07:19 Ответить
оценка пользы карантина 0,9
оценка вреда карантина 0,2
первое намного больше второго
06.05.2020 07:34 Ответить
оценка "пользы тебя" - 11.80
06.05.2020 07:39 Ответить
на цензоре тоже таких немеряно.
06.05.2020 07:40 Ответить
Так рашке неймется, что у них полные больницы и морги, а у нас спокойно. Отсюда и полная поддержка ботофермой Лукашенко и других идиотских личностей, которые карантин игнорируют. Хотя своевременный карантин в Украине сработал.
06.05.2020 07:51 Ответить
Ты разве не в рашке?
06.05.2020 09:07 Ответить
Вона ватна зебілка малороска
06.05.2020 16:14 Ответить
Тут боты целыми днями ТАКОЕ генерируют... Видимо "хозяин" ещё не понял, шо именно они похоронили его полит карьеру окончательно, лишив всякого шанса на выборах. Хуже вороватых Свыней, могут быть лишь тупые отмазки, фекальные бомбежки и держание избирателей за идиотов.
06.05.2020 06:41 Ответить
Согласен. Шмаркля похоронила себя еще до выбров. Но для не очень умных зелебобиков, дойдет только, когда холодильник победит телевизор.
06.05.2020 06:56 Ответить
это ты так презрительно отозвался о 73% населения Украины
точно как комунокацапоид
06.05.2020 07:18 Ответить
заслужили недоумки. кроме того, они подтвердили, что ноги об них вытирать можно: сидят взаперти без денег и радуются. ну не дебилы?
06.05.2020 07:21 Ответить
да, с твоей точки зрения большинство украинцев недоумки и дебилы
06.05.2020 07:23 Ответить
да. я скажу тебе больше: этот процент примерно одинаков во всех странах.
06.05.2020 07:24 Ответить
На ботоферме смотрю утренник. Пытаетесь натянуть рейтинг своему тупому недомерку?
06.05.2020 09:03 Ответить
Зебил. 73% голосовавших за шмароплета, а не населения.
06.05.2020 09:01 Ответить
Не 73% населения проголосовало, это процент от явившихся на выборы. А от всего населения всего 35%.
06.05.2020 10:07 Ответить
"В апреле Украина снова начала импортировать российский бензин и дизтопливо". И это в то время, когда нефтяной кризис вступил в завершающую стадию? Помогаем врагу?
06.05.2020 06:52 Ответить
Кацапы для зебилов разве враг?
06.05.2020 06:57 Ответить
если бы не так то "патриоты " в вышиванках, приехавшие с московских зароботков не защитили б Украину от российской агрессии...
06.05.2020 07:09 Ответить
дизтопливо Украина не переставала импортировать из московии никогда
бензин импортировала и в 2015 и в 2016
счас видать кацапы просто доплатили, чтобы Украина забрала бензин, ибо в Украине счас переизбыток бензина
06.05.2020 07:21 Ответить
То ли дело порошенко, который три года не закрывал свою паганую Липецку фабрику и не мог расстаться со своими вонючими доходами из страны-агрессора. При этом вся сила подотчетных ему СМИ была брошена на то, чтобы распространять фейковую информацию о том, что эта фабрика не работает.
06.05.2020 07:56 Ответить
Вранье. Вот старый фейк, которыми были наводнены соцсети ботами. Прямо по теме.👏
06.05.2020 08:51 Ответить
Головне, що теперішнім клоунам-мародерам не потрібно приховувати свої заробітки у країні-ворогу, бо самі ж і ВР і суд і прокуратура
06.05.2020 08:59 Ответить
Вы бы лучше внимание обратили на рашинские активы в Украине - Николаевский глиноземный, ЗТМК, Киевстар и т.д.. Вот где корень зла !
06.05.2020 09:03 Ответить
Татьяна, скажи еще, что ты не криворожская ватная мразь, которая давно свалила в рашку и работает кремлеботом. В свое время все тебе будет
06.05.2020 09:11 Ответить
Так почему бы у Беларуси не купить? Помочь батьке?
06.05.2020 07:11 Ответить
ООН пропагандирует идею министерства правды. Почему-то не удивлён совершенно.
06.05.2020 07:23 Ответить
Боты сгенерировали 40% постов о COVID-19 в соцсетях, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 7511
06.05.2020 07:29 Ответить
Гляньте даже на эту тему и увидите что половина ботов на Цензоре и им здесь созданы все условия..
06.05.2020 07:36 Ответить
Меньше знаешь здоровее будешь.
Не читайте ничего про "эпидемию-пандемию", будьте благоразумными.
06.05.2020 07:38 Ответить
А если маску надеть на глаза, а не на рот, то коронавируса вообще нет. А если отключить инет, то и войны нет. Про сусликов вообще молчу.
06.05.2020 07:59 Ответить
Каждый выбирает сам с чем ему жить.
Страх отключает ум и возможность думать, подумайте хорошенько кому это надо.
06.05.2020 08:10 Ответить
Если бы вы призывали к тому, чтобы изучить проблему, а уж потом делать выводы, возможно , я бы согласилась. Но вы говорите - меньше знаешь, здоровее будешь. Это позиция страуса, засунувшего голову в песок, а вся его туша снаружи. А изучение ситуации в США , в Швейцарии и других благополучных в медицинском плане стран говорит о том, что эта зараза очень серьезная. На неё нельзя просто так закрыть глазки. Мы ж не Северная Корея
06.05.2020 08:21 Ответить
твоєму хазяіну і треба. що тут думати?
06.05.2020 09:01 Ответить
Пандемия это не отсуствие карантина а отсутствие имунитет. Цель карантина чтоб не переполнить больницы и получить свой случай совид19. А не уберечься. Или ждать вакцину. Бацька и Туркмен- Баши . Это бревноно в глазу для коронобессия . В Минске метро работает.
06.05.2020 07:42 Ответить
Весь мир в ужасе от эксперимента над людьми, который ставит диктарор- самодур Лукашенко.
Изучают полезный опыт Вьетнама при этом , Японии и других азиатов, которые , несмотря на высокую плотность населения, при помощи высокой дисциплинированности и контроля смогли практически побороть эту заразу.
Посчитаем уже через месяц. По крайней мере половины из жертвует в Беларуси могло и не быть, но бацке ж это по фигу. Жуков тоже одерживал свои победы, не считая погибших солдат, так что ничего нового.
06.05.2020 08:05 Ответить
Количество жертв зависит от продолжительности жизни в стране Чем меньше продолжительность тем меньше смертность от совид19 И потом в СССР как и у бацьки и туркмен имунитет на западные байки. Сначала проверяют. Если Луганская область на карантине из -за 39 человек не заболевших, а инфикованых. То кому то надо лечиться.
06.05.2020 09:31 Ответить
Боты сгенерировали 40% постов о COVID-19 в соцсетях... - Фигня!
Боты в ВР сгенерировали 16 586 поправок к антиколомойскому закону. - Вот это да!
06.05.2020 08:06 Ответить
Вскоре будут рассказывать приступ короноистерии спровоцировали боты, а правительства им сопротивлялись.
06.05.2020 10:07 Ответить
Ботать, мардовское - говорить коверкая, так шо то не боты, то шакшоты имени хухеля.
06.05.2020 10:41 Ответить
 
 