Боты сгенерировали 40% постов о COVID-19 в соцсетях, - Гутерриш
С начала пандемии коронавируса многократно выросла роль соцсетей, благодаря которым люди поддерживают связь и получают информацию. Но наряду с достоверной и полезной информацией социальные медиа наводнены фейковыми новостями, теориями заговора, слухами и советами шарлатанов.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей Организации.
"Откровенная ложь распространяется в интернете ужасающими темпами, - подчеркнул Гутерриш. - Как показали результаты недавнего анализа одной из крупнейших платформ соцсетей, 40 процентов постов, касающихся COVID-19, были генерированы ботами - автоматическими программами, замаскированными под конкретных людей".
Глава ООН с одобрением отметил, что руководители многих платформ соцсетей осознали собственную ответственность и обязались распространять контент, основанный на фактической информации, и противостоять дезинформации, в том числе удалять потенциально опасные посты.
По словам Гутерриша, лекарством от этой пандемии дезинформации служат новости и аналитические материалы, опирающиеся на факты. А это возможно только при наличии свободной и независимой прессы.
"Я призываю правительства и руководителей любого уровня сделать все возможное, чтобы защитить журналистов и работников СМИ, укрепить свободу прессы - не только во время пандемии, но и после нее", - обратился Антониу Гутерриш к правительствам.
Он заверил их в полной поддержке ООН и напомнил о том, что вместе с различными онлайн-платформами в Организации запустили инициативу, цель которой - вытеснить из цифрового пространства ложь и дезинформацию и заполнить ее фактами и научными данными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
Так ВОЗ і є шарлатани.Кожна їх заява суперечила попередній.
https://censor.net/user/469292
Некоторые американские СМИ указали на ряд странностей в этом деле - так, на сайте ВОЗ не только появилось известий о трагическом случае, но и исчезли все упоминания о Паттерсоне. Также на месте журналисты засняли многочисленных сотрудников ФБР, хотя в ведомстве утверждают, что этот случай находится не в их юрисдикции
https://censor.net/comments/locate/3193013/019214f7-15dd-70d5-83e5-91c56134d7dchttps://censor.net/user/95229
Агент под ником Шухевич, это провал.
http://www.mythdetector.ge/en/myth/did-who-top-official-die-after-choking-broccoli On April 12, an online edition Progressnews published an article headlined "WHO top official dies after choking on broccoli - Ryan Paterson intended to disclose sensational information about COVID-19." The article notes that Deputy Director of the World Health Organization (WHO), Ryan Paterson died shortly before the press conference, where he intended to unveil sensational information about COVID-19. Progressnews writes that Paterson died at the dinner table and broccoli was claimed to be the cause of his death. The article is accompanied by the photo of a man ascribed by Progressnews to Ryan Paterson. Progressnews is referred to as the source by the end of the article; however, by clicking on it, we move to the Russian website panorama.pub.
https://censor.net/comments/locate/3193013/019214f7-15da-710b-9caf-d5f6110ab033
оценка вреда карантина 0,2
первое намного больше второго
точно как комунокацапоид
бензин импортировала и в 2015 и в 2016
счас видать кацапы просто доплатили, чтобы Украина забрала бензин, ибо в Украине счас переизбыток бензина
Не читайте ничего про "эпидемию-пандемию", будьте благоразумными.
Страх отключает ум и возможность думать, подумайте хорошенько кому это надо.
Изучают полезный опыт Вьетнама при этом , Японии и других азиатов, которые , несмотря на высокую плотность населения, при помощи высокой дисциплинированности и контроля смогли практически побороть эту заразу.
Посчитаем уже через месяц. По крайней мере половины из жертвует в Беларуси могло и не быть, но бацке ж это по фигу. Жуков тоже одерживал свои победы, не считая погибших солдат, так что ничего нового.
Боты в ВР сгенерировали 16 586 поправок к антиколомойскому закону. - Вот это да!