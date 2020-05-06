Боти згенерували 40% постів про COVID-19 у соцмережах, - Гутерріш
З початку пандемії коронавірусу багаторазово зросла роль соцмереж, завдяки яким люди підтримують зв'язок і отримують інформацію. Але поряд з достовірною і корисною інформацією соціальні медіа переповнені фейковими новинами, теоріями змови, чутками і порадами шарлатанів.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр новин Організації.
"Відверта брехня поширюється в інтернеті жахливими темпами, - підкреслив Гутерріш. - Як показали результати недавнього аналізу однієї з найбільших платформ соцмереж, 40 відсотків постів, що стосуються COVID-19, були генеровані ботами - автоматичними програмами, замаскованими під конкретних людей".
Глава ООН зі схваленням зазначив, що керівники багатьох платформ соцмереж усвідомили власну відповідальність і зобов'язалися поширювати контент, заснований на фактичній інформації, і протистояти дезінформації, в тому числі видаляти потенційно небезпечні пости.
За словами Гутерріша, ліками від цієї пандемії дезінформації служать новини та аналітичні матеріали, які спираються на факти. А це можливо тільки за наявності вільної і незалежної преси.
"Я закликаю уряди і керівників будь-якого рівня зробити все можливе, щоб захистити журналістів і працівників ЗМІ, зміцнити свободу преси - не тільки під час пандемії, але і після неї", - звернувся Антоніу Гутерріш до урядів.
Він запевнив їх у повній підтримці ООН і нагадав про те, що разом з різними онлайн-платформами в Організації запустили ініціативу, мета якої - витіснити з цифрового простору брехня і дезінформацію і заповнити її фактами і науковими даними.
