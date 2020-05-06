УКР
Боти згенерували 40% постів про COVID-19 у соцмережах, - Гутерріш

Боти згенерували 40% постів про COVID-19 у соцмережах, - Гутерріш

З початку пандемії коронавірусу багаторазово зросла роль соцмереж, завдяки яким люди підтримують зв'язок і отримують інформацію. Але поряд з достовірною і корисною інформацією соціальні медіа переповнені фейковими новинами, теоріями змови, чутками і порадами шарлатанів.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр новин Організації.

"Відверта брехня поширюється в інтернеті жахливими темпами, - підкреслив Гутерріш. - Як показали результати недавнього аналізу однієї з найбільших платформ соцмереж, 40 відсотків постів, що стосуються COVID-19, були генеровані ботами - автоматичними програмами, замаскованими під конкретних людей".

Глава ООН зі схваленням зазначив, що керівники багатьох платформ соцмереж усвідомили власну відповідальність і зобов'язалися поширювати контент, заснований на фактичній інформації, і протистояти дезінформації, в тому числі видаляти потенційно небезпечні пости.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща запідозрила Росію в кібератаці на головну військову академію країни: "Має всі ознаки кампанії під керівництвом Кремля"

За словами Гутерріша, ліками від цієї пандемії дезінформації служать новини та аналітичні матеріали, які спираються на факти. А це можливо тільки за наявності вільної і незалежної преси.

"Я закликаю уряди і керівників будь-якого рівня зробити все можливе, щоб захистити журналістів і працівників ЗМІ, зміцнити свободу преси - не тільки під час пандемії, але і після неї", - звернувся Антоніу Гутерріш до урядів.

Він запевнив їх у повній підтримці ООН і нагадав про те, що разом з різними онлайн-платформами в Організації запустили ініціативу, мета якої - витіснити з цифрового простору брехня і дезінформацію і заповнити її фактами і науковими даними.

Автор: 

дезінформація (356) карантин (18172) ООН (3458) соціальні мережі (1214) фейк (760) Гутерріш Антоніу (412) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
достоверной и полезной информацией социальные медиа наводнены фейковыми новостями, теориями заговора, слухами и советами шарлатанов.Источник: https://censor.net/n3193616

Так ВОЗ і є шарлатани.Кожна їх заява суперечила попередній.
самый опасный и вредный фейк - это тезис о бесполезности карантина, распространяемый или полезными дурачками или преступниками
Для початку самому Гутеррешу треба зрозуміти, що ООН перетворилася на структуру, яка нічого не вирішує. Боти, про яких він говорив, це звичайно погано. Але саме боти змусили цього Гутерреша інформувати населення Землі.
Кому и для чего нужен был коронавирус? Смотрите до конца.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
https://censor.net/user/121099. Не стоит тратить время на А.Илларионова. Его "сенсации", как правило уже известные факты. Он любит стращать мир "Россией" и Х**лом.
Ну конечно, все что не совпадает с мыслями билла Гейтса то конспирология. Ох уж эти борцы за правду. На чьих деньгах сидят эти борцы за правду?
ботяра вже і тут відмітився
Вылез-призвал-зарплату немалую получил. У Антошки Гутиереса работа непыльная.
Кому и для чего нужен был коронавирус? Смотрите до конца. https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
Спам в утиль.
БОТы разносят это дерьмо на 60 %,если не больше....
По-моему само лучше разносят коронавирус как Раз так называемые центральные СМи 😁🤣 при чем смотрю в мире со свободой прессы не лучше чем в Украине. ) Вот тут то й понимаешь, что Европа и США это не такие уж и демократии) бабки там тоже правят бал)
https://censor.net/user/469292 Гроші правлять усюди.А преса там майже вся під ліваками.
Ну, почему только центральные? Вот кусочек весьма занятной переписки
https://censor.net/user/469292

Некоторые американские СМИ указали на ряд странностей в этом деле - так, на сайте ВОЗ не только появилось известий о трагическом случае, но и исчезли все упоминания о Паттерсоне. Также на месте журналисты засняли многочисленных сотрудников ФБР, хотя в ведомстве утверждают, что этот случай находится не в их юрисдикции
https://censor.net/comments/locate/3193013/019214f7-15dd-70d5-83e5-91c56134d7dchttps://censor.net/user/95229

Агент под ником Шухевич, это провал.
http://www.mythdetector.ge/en/myth/did-who-top-official-die-after-choking-broccoli On April 12, an online edition Progressnews published an article headlined "WHO top official dies after choking on broccoli - Ryan Paterson intended to disclose sensational information about COVID-19." The article notes that Deputy Director of the World Health Organization (WHO), Ryan Paterson died shortly before the press conference, where he intended to unveil sensational information about COVID-19. Progressnews writes that Paterson died at the dinner table and broccoli was claimed to be the cause of his death. The article is accompanied by the photo of a man ascribed by Progressnews to Ryan Paterson. Progressnews is referred to as the source by the end of the article; however, by clicking on it, we move to the Russian website panorama.pub.
https://censor.net/comments/locate/3193013/019214f7-15da-710b-9caf-d5f6110ab033
Корона Истерии,так точнее...
Боты сгенерировали 40% постов о COVID-19 в соцсетях, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 3247
Скоты зеленые и разносят.
самый опасный и вредный фейк - это тезис о бесполезности карантина, распространяемый или полезными дурачками или преступниками
Вопрос. Зачем ты, зеленобот, распространяешь этот тезис? На масках понравилось барыжить?
хочешь продам тебе недорого? По 5 гривен? Пять гривен! Немножко бэу, но какая тебе разница...
если дурантин такая бесспорно полезная вещь, то показать это очень просто. даём оценку пользы, даём оценку вреда. показываем, что первое намного больше второго... почему ничего подобного не видно? а, ботяра?
оценка пользы карантина 0,9
оценка вреда карантина 0,2
первое намного больше второго
оценка "пользы тебя" - 11.80
на цензоре тоже таких немеряно.
Так рашке неймется, что у них полные больницы и морги, а у нас спокойно. Отсюда и полная поддержка ботофермой Лукашенко и других идиотских личностей, которые карантин игнорируют. Хотя своевременный карантин в Украине сработал.
Ты разве не в рашке?
Вона ватна зебілка малороска
Тут боты целыми днями ТАКОЕ генерируют... Видимо "хозяин" ещё не понял, шо именно они похоронили его полит карьеру окончательно, лишив всякого шанса на выборах. Хуже вороватых Свыней, могут быть лишь тупые отмазки, фекальные бомбежки и держание избирателей за идиотов.
Согласен. Шмаркля похоронила себя еще до выбров. Но для не очень умных зелебобиков, дойдет только, когда холодильник победит телевизор.
это ты так презрительно отозвался о 73% населения Украины
точно как комунокацапоид
заслужили недоумки. кроме того, они подтвердили, что ноги об них вытирать можно: сидят взаперти без денег и радуются. ну не дебилы?
да, с твоей точки зрения большинство украинцев недоумки и дебилы
да. я скажу тебе больше: этот процент примерно одинаков во всех странах.
На ботоферме смотрю утренник. Пытаетесь натянуть рейтинг своему тупому недомерку?
Зебил. 73% голосовавших за шмароплета, а не населения.
Не 73% населения проголосовало, это процент от явившихся на выборы. А от всего населения всего 35%.
"В апреле Украина снова начала импортировать российский бензин и дизтопливо". И это в то время, когда нефтяной кризис вступил в завершающую стадию? Помогаем врагу?
Кацапы для зебилов разве враг?
если бы не так то "патриоты " в вышиванках, приехавшие с московских зароботков не защитили б Украину от российской агрессии...
дизтопливо Украина не переставала импортировать из московии никогда
бензин импортировала и в 2015 и в 2016
счас видать кацапы просто доплатили, чтобы Украина забрала бензин, ибо в Украине счас переизбыток бензина
То ли дело порошенко, который три года не закрывал свою паганую Липецку фабрику и не мог расстаться со своими вонючими доходами из страны-агрессора. При этом вся сила подотчетных ему СМИ была брошена на то, чтобы распространять фейковую информацию о том, что эта фабрика не работает.
Вранье. Вот старый фейк, которыми были наводнены соцсети ботами. Прямо по теме.👏
Головне, що теперішнім клоунам-мародерам не потрібно приховувати свої заробітки у країні-ворогу, бо самі ж і ВР і суд і прокуратура
Вы бы лучше внимание обратили на рашинские активы в Украине - Николаевский глиноземный, ЗТМК, Киевстар и т.д.. Вот где корень зла !
Татьяна, скажи еще, что ты не криворожская ватная мразь, которая давно свалила в рашку и работает кремлеботом. В свое время все тебе будет
Так почему бы у Беларуси не купить? Помочь батьке?
ООН пропагандирует идею министерства правды. Почему-то не удивлён совершенно.
Боты сгенерировали 40% постов о COVID-19 в соцсетях, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 7511
Гляньте даже на эту тему и увидите что половина ботов на Цензоре и им здесь созданы все условия..
Меньше знаешь здоровее будешь.
Не читайте ничего про "эпидемию-пандемию", будьте благоразумными.
А если маску надеть на глаза, а не на рот, то коронавируса вообще нет. А если отключить инет, то и войны нет. Про сусликов вообще молчу.
Каждый выбирает сам с чем ему жить.
Страх отключает ум и возможность думать, подумайте хорошенько кому это надо.
Если бы вы призывали к тому, чтобы изучить проблему, а уж потом делать выводы, возможно , я бы согласилась. Но вы говорите - меньше знаешь, здоровее будешь. Это позиция страуса, засунувшего голову в песок, а вся его туша снаружи. А изучение ситуации в США , в Швейцарии и других благополучных в медицинском плане стран говорит о том, что эта зараза очень серьезная. На неё нельзя просто так закрыть глазки. Мы ж не Северная Корея
твоєму хазяіну і треба. що тут думати?
Пандемия это не отсуствие карантина а отсутствие имунитет. Цель карантина чтоб не переполнить больницы и получить свой случай совид19. А не уберечься. Или ждать вакцину. Бацька и Туркмен- Баши . Это бревноно в глазу для коронобессия . В Минске метро работает.
Весь мир в ужасе от эксперимента над людьми, который ставит диктарор- самодур Лукашенко.
Изучают полезный опыт Вьетнама при этом , Японии и других азиатов, которые , несмотря на высокую плотность населения, при помощи высокой дисциплинированности и контроля смогли практически побороть эту заразу.
Посчитаем уже через месяц. По крайней мере половины из жертвует в Беларуси могло и не быть, но бацке ж это по фигу. Жуков тоже одерживал свои победы, не считая погибших солдат, так что ничего нового.
Количество жертв зависит от продолжительности жизни в стране Чем меньше продолжительность тем меньше смертность от совид19 И потом в СССР как и у бацьки и туркмен имунитет на западные байки. Сначала проверяют. Если Луганская область на карантине из -за 39 человек не заболевших, а инфикованых. То кому то надо лечиться.
Боты сгенерировали 40% постов о COVID-19 в соцсетях... - Фигня!
Боты в ВР сгенерировали 16 586 поправок к антиколомойскому закону. - Вот это да!
Вскоре будут рассказывать приступ короноистерии спровоцировали боты, а правительства им сопротивлялись.
Ботать, мардовское - говорить коверкая, так шо то не боты, то шакшоты имени хухеля.
