Всем открывшимся после смягчения карантина заведениям позволят работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер, - Степанов

Всем учреждениям, которые откроются после 11 мая, будет позволено работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Мы говорим, что начиная с 11 мая мы меняем условия карантина, несколько послабляя их. В частности, будет разрешено гулять в зонах отдыха, начнут работу заведения торговли непродовольственными товарами, заведения общественного питания на вынос и летние площадки кафе, ресторанов, можно будет возобновить тренировки спортивных команд на базах, разрешено работать аудиторам, стоматологам, юристам, откроют салоны красоты. Все это позволено исключительно при соблюдении противоэпидемических мер, в частности, при соблюдении дистанции и масочного режима", - сказал министр.

