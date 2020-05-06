Всем открывшимся после смягчения карантина заведениям позволят работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер, - Степанов

РУС
Всем учреждениям, которые откроются после 11 мая, будет позволено работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Мы говорим, что начиная с 11 мая мы меняем условия карантина, несколько послабляя их. В частности, будет разрешено гулять в зонах отдыха, начнут работу заведения торговли непродовольственными товарами, заведения общественного питания на вынос и летние площадки кафе, ресторанов, можно будет возобновить тренировки спортивных команд на базах, разрешено работать аудиторам, стоматологам, юристам, откроют салоны красоты. Все это позволено исключительно при соблюдении противоэпидемических мер, в частности, при соблюдении дистанции и масочного режима", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 6 мая зафиксировано 487 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 13 184, летальных - 327, выздоровели 2 097 человек, - Минздрав

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
интересно, это только мне кажется что дурантинщики "заработали" на "высшую меру социально защиты" (с)
06.05.2020 09:55
+2
Это уже не смешно.А эпицентр.Там происходит основное заражение.
06.05.2020 09:55
+2
Наконец-то пойду постригусь. А то уже на Джона Ленона похож
06.05.2020 09:55
06.05.2020 09:55
06.05.2020 09:55
06.05.2020 09:55
і в "Сільпо" )
06.05.2020 10:07
Вернее будет- "всем оставшимся или выжившим"...😪
06.05.2020 09:58
Було б сказано.
06.05.2020 09:59
Тоесть, можно будет всем и всё...
06.05.2020 10:03
Степанов забув згадати про противозаплідні засоби!
06.05.2020 10:04
Для того что бы все "контролировать" людей просто не хватит Поэтому не стоит выдавать желаемое за действительное. Это типа закона запрещающего курить в общественных местах ( Лестничных клетках и лифтах).. Закон есть, требования есть, а толку. Точно так и с соблюдением. Хотя можно нанять в период безработицы миллион проверяющих, но как то не верится в такой вариант. поэтому дальше деклараций пожеланий дело не пойдет.
06.05.2020 10:05
Вещевые рынки Харькова и Одессы будут работать после 11 мая?
06.05.2020 10:07
пора вже зуб полікувати
06.05.2020 10:08
На работу пешком будем ходить ? Или на такси ?
06.05.2020 12:04
из заявлений степанова следует понимать , ели бы не он - нам всем хана ,
и дайте ему денег ( много ) на борьбу
06.05.2020 13:54
 
 