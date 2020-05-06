Если власть решит посадить меня, у нас есть план действий, - Стерненко

У активистов есть план действий, если власть пойдет арест одесского активиста Сергея Стерненко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил сам Стерненко.

"Вчера я получил повестку о вызове в производстве против меня от СБУ, которая была датирована 21 апреля. То есть я 4 мая получил повестку на 21 апреля. Я не умею путешествовать во времени и не смогу появиться 21 апреля, но в повестке не было для чего меня вызывают, что удивительно, и не было указано в каком процессуальном статусе, потому что обычно указывается. Это наталкивает меня на не очень позитивные мысли.

Я думаю, что эта повестка могла быть отправлена ​​для того, чтобы в дальнейшем или попробовать заявить, что я скрываюсь или не являюсь в орган досудебного следствия, и отсутствие определения процессуального статуса и процессуального действия, на которое меня таким странным образом приглашали, может говорить и о том, что следствие подготовило само сообщение о подозрении", - сказал Стерненко.

По его словам, Венедиктова 9 апреля провела встречу с женой нападавшего на Стерненка и адвокатом нападавшего, которого предоставил Андрей Портнов.

"Мною было подано два заявления в Офис генпрокурора о встрече с генпрокурором, на что я получил два отказа.

За время пребывания Рябошапки в должности генпрокурора по делу Екатерины Гандзюк были определенные сдвиги, а что касается дел о покушении на меня - то Рябошапка только забрал одно дело у полиции, так как у полиции есть реальный конфликт интересов относительно покушения на меня. Но результатов не было ни при Рябошапке, ни во времена Луценко, ни сейчас. На скамье подсудимых только исполнитель второго покушения, которого я сам задержал", - рассказал Стерненко.

Он добавил: "У нас сильная правовая позиция, у нас есть план действий в случае, если власть пойдет на то, чтобы попробовать меня посадить. Здесь есть все признаки политического преследования".

Ранее стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.