Если власть решит посадить меня, у нас есть план действий, - Стерненко
У активистов есть план действий, если власть пойдет арест одесского активиста Сергея Стерненко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил сам Стерненко.
"Вчера я получил повестку о вызове в производстве против меня от СБУ, которая была датирована 21 апреля. То есть я 4 мая получил повестку на 21 апреля. Я не умею путешествовать во времени и не смогу появиться 21 апреля, но в повестке не было для чего меня вызывают, что удивительно, и не было указано в каком процессуальном статусе, потому что обычно указывается. Это наталкивает меня на не очень позитивные мысли.
Я думаю, что эта повестка могла быть отправлена для того, чтобы в дальнейшем или попробовать заявить, что я скрываюсь или не являюсь в орган досудебного следствия, и отсутствие определения процессуального статуса и процессуального действия, на которое меня таким странным образом приглашали, может говорить и о том, что следствие подготовило само сообщение о подозрении", - сказал Стерненко.
По его словам, Венедиктова 9 апреля провела встречу с женой нападавшего на Стерненка и адвокатом нападавшего, которого предоставил Андрей Портнов.
"Мною было подано два заявления в Офис генпрокурора о встрече с генпрокурором, на что я получил два отказа.
За время пребывания Рябошапки в должности генпрокурора по делу Екатерины Гандзюк были определенные сдвиги, а что касается дел о покушении на меня - то Рябошапка только забрал одно дело у полиции, так как у полиции есть реальный конфликт интересов относительно покушения на меня. Но результатов не было ни при Рябошапке, ни во времена Луценко, ни сейчас. На скамье подсудимых только исполнитель второго покушения, которого я сам задержал", - рассказал Стерненко.
Он добавил: "У нас сильная правовая позиция, у нас есть план действий в случае, если власть пойдет на то, чтобы попробовать меня посадить. Здесь есть все признаки политического преследования".
Ранее стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
вбивцю якраз було вбито при самозахисті.
вони ж написали на вас заяву за тяжкі побиття і вас суд відправив за грати.
так справедливо ?
В стані ефекту людина здатна на будь що. Він не хотів вбивати нападника, той сам поліз.
Вы там уже определитесь или Стерненко "привел их к власти" или он "мелкотня, которая сама ничего не умеет и умным не дает", а то сами себе противоречите.
Ви подивіться нашу історію. Далеко ходити не потрібно, візьмено період козацства.Московити всі разом били нас, поляки всі разом били нас, турки з татарами всі разом били нас. А ми? А в нас були козаки реєстрові під поляками, поляки реєстрові під москалями, вільні козаки - сірома (Наливайко) запоріжці окремо в то ділилися на дві частини і всі мід собою воювали. Якби були разом, то ніколи б нас ніхто не переміг. А там- битва під Полтавою, наші козаки перемогли шведів і Гетьмана Мазепу, ходили завойовувати для російської імперії Францію, Швецію, Турцію... Ще інші з поляками били нашиш, а ще інші з татарами. А більше між собою билися, а чужинці заходили і грабували.
Ось були наприклад Садовий, Саакашвілі, вони краще за нього і проти РФ, так Порося мочив їх по всіх каналах і фейсбуках. Так, тепер нікого не має. А деяких просто вбили чи посадили.
"А деяких просто вбили, чи посадили". Це Ви кого маєте на увазі - Бузину, чи Матаролу?
А де Ваш Садовий і Сракашвілі? Чому мовчать за сдачу інтересів України?
Я суджу по фактах: при Порошенко була піднята з нуля армія, пішло озброєненя, кожного місяця вироблялося нове озброєння і навіть ракети; Україна отрималоа незалежність від московської церкви - Томос; Україна прийняла мовний закон, який ці не виконують, отримали безваіз, децентралізацію, розпочато декільно реформ і багато-багато чого. Чого тільки вартує західна коаліція проти окупанта, які ввсели прротьи нього санкції.
Но, с другой стороны, он не виноват в этой ситуации.
И желать зла ему не стоит.
А смогут не все.
То може варто придивитися до його поведінки з цього куту?
И тут опять двадцать пять - опять ты съезжаешь с темы и опять тебе порох в штаны насрал.
Что твой зелупенфюрер сделал полезного, чмо с ботофермы Федорова?
· 10 год ·
Ми, Ультрас Динамо Київ, уважно слідкуємо за ситуацією, що розвивається навколо справи активіста та націоналіста Сергія Стерненка.
Нагадаємо, що на Сергія було здійснено три замахи. Під час останнього загинув один з нападників.
Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія - ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту!
Закликаємо інші фанатські рухи та всіх українців, кому не байдужа доля цієї країни, тримати руку на пульсі подій.
Українці мають право на самозахист!
Детальніше про історію Сергія можна подивитись тут:
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Купившая диплом Бенидиктова, что ты творишь? Астанавись пока тебя не вынесли...
Один основной.
А второй - дополнительный, на случай короткого перекура.
всякі ківи, портнови, дубінські, авакови- всі є антиукраїнськими подонками і мають бути безперечно видалені.