Якщо влада вирішить посадити мене, у нас є план дій, - Стерненко

Якщо влада вирішить посадити мене, у нас є план дій, - Стерненко

В активістів є план дій, якщо влада піде на арешт одеського активіста Сергія Стерненка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив сам Стерненко.

"Вчора я отримав повістку про виклик у провадженні проти мене з СБУ, яка була датована на 21 квітня. Тобто я 4 травня отримав повістку на 21 квітня. Я не вмію подорожувати в часі і не зможу з’явитись 21 квітня, але в повістці не було для чого мене викликають, що дивно і не було вказано в якому процесуальному статусі, бо зазвичай вказується. Це наштовхує мене на не дуже позитивні роздуми.

Я думаю, що ця повістка могла бути відправлена для того, щоб у подальшому або спробувати заявити, що я переховуюсь чи не з’являюсь до органу досудового слідства і відсутність визначення процесуального статусу та процесуальної дії,на яку мене таким дивним чином запрошували, може говорити і про те, що слідство підготувало саме повідомлення про підозру", – сказав Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроба зробити зі Стерненка серійного вбивцю - маркер чергового реваншу проросійських сил, - "слуга народу" Лерос

За його словами, Венедіктова 9 квітня провела зустріч з дружиною нападника на Стерненка і адвокатом нападника, якого надав Андрій Портнов.

"Я подав дві заяви до Офісу генпрокурора про зустріч з генпрокурором, на що я отримав дві відмови.

За час перебування Рябошапки на посаді генпрокурора у справі Катерини Гандзюк були певні зрушення, а що стосується справ щодо замахів на мене – то Рябошапка тільки забрав одну справу у поліції, так як у поліції є реальний конфлікт інтересів щодо замаху на мене, але результатів не було, ані при Рябошапці, ані за часів Луценка, ані зараз. На лаві підсудних є тільки виконавець другого замаху, якого я сам затримав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ультрас "Динамо": в разі висунення підозри Стерненку оголосимо загальну мобілізацію і зберемо акцію протесту

Він додав: "У нас сильна правова позиція, ми маємо план дій у випадку, якщо влада піде на те, щоб спробувати мене ув’язнити. Тут є всі ознаки політичного переслідування".

Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

СБУ (13399) Стерненко Сергій (402)
Топ коментарі
+33
не топил ни разу....
был и против порошенко и против зели.....
так что не выдумывай....
06.05.2020 10:07 Відповісти
+27
Загинув бидло-гопнік, якого раніше не раз бачили серед тітушок! Таких не жалко! Навпаки, Стерненка за це нагородити треба, тим паче, тітушки самі напали!
06.05.2020 10:41 Відповісти
+23
А после Стерненко вся эта зелёно-оппо- венико-портновская сволочь начнёт лепить дела на бойцов ВСУ и орать:
- Та они стреляли па мирным жителям дамбасса!
06.05.2020 10:34 Відповісти
Власть посадит скорее всего . Но сидеть придется 3-4 года , пока не сменится на патриотов. Шансы 50 на 50 . Или патриоты или Шарии , тогда сидеть весь срок , а впаять могут много .Народ вряд-ли выйдет на защиту .Лучше временно смотнуть , все поймут и не осудят .Пепики жалеть его не надо , жалейте лучше своего соевого Барыгу .
06.05.2020 10:38 Відповісти
Повністю підтримую тебе Сергію. Надіюсь, що ти подорослішав, бо керуючись принципом "Весь мир "Рошена" мы разрушим: До основанья, а затем: Мы наш, мы новый мир построим -: Кто был ничем, тот станет всем" "корисні ідіоти" (і ти в тому числі) якраз і привели до влади зелених малороських нікчем. Сьогодні під виглядом "зеленого камеді клаба" відбувається ригівський реванш і здача кацапам України.
06.05.2020 10:42 Відповісти
Зеленский гной
06.05.2020 10:45 Відповісти
Какие же мрази те кто выгораживает убийцу и плюет на законы Украины.
06.05.2020 10:47 Відповісти
ви несповна розуму.
вбивцю якраз було вбито при самозахисті.
06.05.2020 11:00 Відповісти
Самооборона, говорите - так а кто это должен решать, Вы или суд? Может еще какой вынесите вердикт по другим делам, нафиг суды - давайте у Вас спрашивать.
06.05.2020 11:45 Відповісти
А де є суд?
показати весь коментар
Ну, я так понимаю, в голове у Ксении?
показати весь коментар
уявіть ситауцію - на вас напали гопніки, але ви виявились сильнішим, їх побили.
вони ж написали на вас заяву за тяжкі побиття і вас суд відправив за грати.
так справедливо ?
06.05.2020 12:26 Відповісти
Я вважаю, що від початку прокурори мають винуватити не Стерненка, а його потенційних вбивць.
В стані ефекту людина здатна на будь що. Він не хотів вбивати нападника, той сам поліз.
06.05.2020 12:25 Відповісти
так СБУ ведет дело, а МВД и прокуратура с депутатами ОПЗЖ и подобными называют убийцей...Не кажится странным...Тем более после 3х покушений на него и отказа мусоров надать охрану...Там барыгами одесскими и мусорами продажными, кто в 2014 способствовал созданию беспорядков для оккупации эрэфией нужно разбираться, а для начала повыгонять со службы.
06.05.2020 13:32 Відповісти
В свое время надо было сделать так со многими. Теперь будет закон,но государства нет и не будет.
06.05.2020 11:37 Відповісти
Виходить, що цей патрійот "валив" Пороха? То мені його і не жалко. Це ти, пане Стерненко, привели їх до влади, то і воюйте з ними. Завтра ти будеш іншого "валити" і розкачувати човен. У вас патрійоти такого штибу немає стратегії. Повести на смерть людей під патріотичним гаслом, це не стратегія. Ціль має бути. Необхідно привести націю до самостійності, розцвіту і сили. А ви просто мілкотня, яка сама нічого не вміє і розумним не дає. Вигрібай разом із швабодой і *********. Я просто не знав, що ти колись "валив" Пороха.
06.05.2020 10:56 Відповісти
Петя по вашему святой и непогрешимый, которого нельзя было ни за что критиковать и вообще, не за что, потому что "смотри пункт 1"?
Вы там уже определитесь или Стерненко "привел их к власти" или он "мелкотня, которая сама ничего не умеет и умным не дает", а то сами себе противоречите.
06.05.2020 11:02 Відповісти
Петя не святий і ніхто не святий. Але Петя кращий за Зелю, за Беню, чи за Бойко. А ці неграмотні "патрійоти" розломали все те невелике майбутнє, а тепер сидять і плачуть, що їх пресують. Якщо вони не розібралися за що вони, то що очікувати дала? Кого вони пропонували кращого? Де він? Чи в нас все гаразд? Чому нікого не видно? Чому ніхто не бореться за Україну? Сцикотно? Де ті УНА УНСО із гранатометами на камери західних телеоператорів? Де нацсуки, які стрибали по автомобілю біля Порошенко і обливали все фарбами, кричали москальські речівки? Де свобода і матьківшина? То ж всі дули в одну дудку про "зубодіння", текст якого їм написав Беня і всі привели його до влади. Це результат мелкотні, які нічого не можуть змоделювати. Краще покричати "мародер", "вальцман", "барига", "лоліта" - те що їм дали ФСБ і наші олігархи. Чи можливо ще когось "мочили"? Ні. Мочили кацапи і ви всі Порошенко.
Ви подивіться нашу історію. Далеко ходити не потрібно, візьмено період козацства.Московити всі разом били нас, поляки всі разом били нас, турки з татарами всі разом били нас. А ми? А в нас були козаки реєстрові під поляками, поляки реєстрові під москалями, вільні козаки - сірома (Наливайко) запоріжці окремо в то ділилися на дві частини і всі мід собою воювали. Якби були разом, то ніколи б нас ніхто не переміг. А там- битва під Полтавою, наші козаки перемогли шведів і Гетьмана Мазепу, ходили завойовувати для російської імперії Францію, Швецію, Турцію... Ще інші з поляками били нашиш, а ще інші з татарами. А більше між собою билися, а чужинці заходили і грабували.
06.05.2020 11:52 Відповісти
згадайте як мочили Ющенко, це та сама модель поведінки - Ющ недостатньо, на думку протиющенків, жваво працював над реформами - тому протиющенкі у другому турі обирали між двома ворами, між Юлею та Овощем.
06.05.2020 12:55 Відповісти
> Кого вони пропонували кращого? Де він? Чи в нас все гаразд? Чому нікого не видно?

Ось були наприклад Садовий, Саакашвілі, вони краще за нього і проти РФ, так Порося мочив їх по всіх каналах і фейсбуках. Так, тепер нікого не має. А деяких просто вбили чи посадили.
06.05.2020 15:11 Відповісти
https://censor.net/user/166453 Ви кого порівнюєте, Садового і карлсона? Де зараз Ваня сміттєвий бак, який засрав Львів і хотів, щоб після нього прибирали. Він не один термін (срок) правив Львовом. Де смвіттєвий завод? А немає, бо не дав довлолу на його будівницство, мало занесли. А Карлсон? Йому дали цілу Одеську область і там свого начальника УМВД - міліції, заступника прокурора Ген.прокуратури... і що він зробив? Де його результат? Чому він не їде у свою реформовану Грузію?

"А деяких просто вбили, чи посадили". Це Ви кого маєте на увазі - Бузину, чи Матаролу?
А де Ваш Садовий і Сракашвілі? Чому мовчать за сдачу інтересів України?
Я суджу по фактах: при Порошенко була піднята з нуля армія, пішло озброєненя, кожного місяця вироблялося нове озброєння і навіть ракети; Україна отрималоа незалежність від московської церкви - Томос; Україна прийняла мовний закон, який ці не виконують, отримали безваіз, децентралізацію, розпочато декільно реформ і багато-багато чого. Чого тільки вартує західна коаліція проти окупанта, які ввсели прротьи нього санкції.
06.05.2020 17:28 Відповісти
"Засрал Львів" Порошенко з Гройсманом, коли Садовий їм заважав торгувати з ОРДЛО, а коли перестав заважати, раптово проблема сміття зникла, це будь яка дитина знає. Про Одеську область навіть писати не буду, як Порох захистив Підрахуя і Насірова. "Ви кого маєте на увазі". Батальони Айдар, Торнадо, Донбас - не чув? Чи ти більше своїми матаролами цікавишся? Далі не має сенсу писати...
06.05.2020 21:46 Відповісти
В своєму місті смяттям і каналізацією займається мер, а не центральна влада. А ваш Садовий, як зозуля підкидувала яйця в чуже кубло, так він по всій Україні викидав своє сміття. Рух потягів із вугіллям перекривали Грішіни (Семенченки)Зіміни і інша самодємощ і зробили так, що це вугілля зараз купляєте ви із росії, а підприємства стали російськими і платять податки в росію. А наші українські шахти зупинилися. А ми їм платимо гроші і пенсії, даємо воду, електроенергію фактично безкоштовно. Че краще? А як Порох затистив Насірова? Що він уже став суддею, коли? Наскільки мені відомо по відношенню до Насирова є кримінальна справа і вона в суді. Правда зараз зпавдяки вам сюди повернулися портнови, Бені та інші гарні хлопці і доять Україну. А про Айдар, Донбас напишіть призвіща які посадили незаконно, чи вбили? За одного торнадівця Вам я напишу, правда без призвіща - що у Дніпрі застрелив двох поліцейських. За такого чули?
07.05.2020 12:30 Відповісти
о, як все погано, ти навіть не в курсі що Порошенко купляв ордловське вугілля як російське? "підприємства стали російськими" - от праклятий семенченко.. ) які ж ви смішні порохолюби. Доречі мусорних свалок в містах не має, і мер на них не може впливати аж ніяк.
07.05.2020 21:01 Відповісти
Тоже только сейчас узнала, что он такое писал против Пороха.
Но, с другой стороны, он не виноват в этой ситуации.
И желать зла ему не стоит.
06.05.2020 11:08 Відповісти
А тут можна усіх кацарилих кацманавтів перерахувати... Фєєрія пєдофілофілов.
06.05.2020 10:57 Відповісти
Посадят Стерненко - это будет последней каплей. Будет Третий Майдан. А он будет очень кровавым. Так что не советую. Хотя на самом деле это был бы лучший выход для Украины. Когда судьи и прокуроры превратятся в украшения.
06.05.2020 11:01 Відповісти
Третий Майдан из-за Стерненко? Самый кровавый?А не советуете от лица кого?Или майдан будет на цензоре? Ух ты!
06.05.2020 11:14 Відповісти
было бы хорошо . Но я вас уверяю . даже если посадят 10 Стерненок . то народ с дивана не встанет . Для Майдана нужна кровь и много . Народ нагнут еще больше больше в угоду олигархату , а тот кивнет и глотнет .
06.05.2020 11:55 Відповісти
Неизвестно. В своё время я разочаровался в протестном потенциале украинцев и не верил в принципе в какие-то перемены. И когда начался Майдан, не воспринял его вначале всерьёз. А оно вон как повернулось. У нас народ терпеливый, но если терпець рвётся - то ховайся, кто может.
А смогут не все.
06.05.2020 20:00 Відповісти
Майдан 13-14 года много раз затихал и его подогревали люди с ресурсами .то-есть манипулировали . Пойдут ли они на это сейчас ? Не думаю . Сейчас накопилось столько проблем и предательств , что хватило бы на 3 Майдана . но нас варят медленно . а мы глотаем .И самое главное , что если Майдан все таки будет , то уверяю вас всех ключевых тск врагов опять выпустят , как и в 14 году .да еще и деньги дадут вывести . Все под олигархатом . все под мизантропами , для которых народ - просто новая нефть .
06.05.2020 20:21 Відповісти
кому ты не советуешь? А ты не думал, что т.н. "третий майдан" может быть целью для нынешней власти? Что они специально толкают хуцпу, чтобы поднять народные волнения, чтобы крови побольше и безладу в країні? Згадай хто саме у влади. Той самий скоморох, котрий в 2014 році на каналі "россия" вів новорічну програму для москалів. Ще раз - українці були на майдані, відстоювали свою гідність - а зелений шут в цей самий час у москві глузував з українців.
То може варто придивитися до його поведінки з цього куту?
06.05.2020 12:59 Відповісти
Похоже на то, что ,,власть,, спецом делает все для развала страны...Мерседес Эрмака дорого нам обойдется...
06.05.2020 13:35 Відповісти
Не думаю. Они слишком тупые, и у них просто отсутствует инстинкт самосохранения. Специально к такому толкать очень рискованно, потому что они тоже в этой стране находятся.
06.05.2020 20:02 Відповісти
Новые не толкают . зачем им это если во главе угла стоят деньги и спокойная жирная жизнь .Они только наладили свой гешефт и олигархи довольны .Народ доиться . как никогда .
06.05.2020 20:23 Відповісти
О как! Есть план действий , если тебя посадят. А если не посадят, то и планов никаких нет. Всё у тебя хорошо.
06.05.2020 11:17 Відповісти
ЗЕк = Янукович. Вот и Портнов на подходе. Сидеть должен Портнов. И не сидит он только потому, что алкаш Луцик, за баблишко, не передал нужную информацию по делам в евросуды. ЗЕк и Парашенко обеспечили безнаказанность и реванш Рыгов.
06.05.2020 11:18 Відповісти
Не сидить Портнов тому, що він друг твого зелоха.
06.05.2020 12:01 Відповісти
допустим, он друг зелоха, как это меняет того что луцик его отмазал?
06.05.2020 14:33 Відповісти
Ніяк. Луцик і зелох варті один одного. Просто коли наїжджають на луцика, і при цьому роблять вигляд, що зелох "не при ділах" - це свинська маніпуляція.
06.05.2020 14:54 Відповісти
при порохе портнов тихо вякал и пованивал из-за границы. А при твоем любимом зелупенфюрере он сидит в украине и гавкает уже громко. Уже год прошел, когда будешь отвечать за свой выбор, зебил? Или ты кацапобот, которому очень важно протолкнуть кацапский нарратив?
06.05.2020 13:03 Відповісти
Верните Пороха, а то Портнов нападет? Как насчет других рыгов? Бойко, Мертвечук, Труханов где вякали при порохе? Ты хочешь сказать что Порох нас шантажирует с помощью Портнова?
06.05.2020 14:31 Відповісти
я хочу сказать, хватит отмазки лепить и стрелки переводить на пороха, отвечайте за год работы. Конкретно речь шла за портнова. Хочешь поговорить за мертвечука - отвечай за мертвечука, почему он до сих пор вякает. Порох уже не президент, напоминаю. Еще раз хинт - у власти монобольшинство и любимый зеленый фюрер. Где портнов? Почему на свободе? Что делают слуги урода, что делает дружбан зеленского лейтенант баканов?
06.05.2020 14:55 Відповісти
...а если ты опять за пороха начнешь вякать, то всем здравомыслящим людям станет ясно, что твой любимый зелупенфюрер ничего не решает в этой стране даже через год после избрания. Так, клован из телевизора, президент ютуба, не более.
06.05.2020 14:57 Відповісти
ты ж сам начал вякать что при порохе всё было зашибись, еще и проецируешь на других свою любовь к соевому фюреру, ну типа если ты любишь соевого, то другие должны любить зеленого или еще какого.
06.05.2020 15:03 Відповісти
ты что, читать не умеешь? я отвечал чуваку, который стрелки на пороха переводил.
И тут опять двадцать пять - опять ты съезжаешь с темы и опять тебе порох в штаны насрал.
Что твой зелупенфюрер сделал полезного, чмо с ботофермы Федорова?
06.05.2020 15:32 Відповісти
Какие стрелки? Хочешь сказать что луцик не отмазал портнова и не заявлял что на него ничего нет? Любой может видео загуглить и убедиться что ты свистишь, мягко говоря.
06.05.2020 15:41 Відповісти
Бандит должен сидеть в тюрьме! Хоть три риза патриот!
06.05.2020 11:20 Відповісти
Стерненко- банальный убийца,маскирующийся под политического страдальца.Как минимум превысил пределы необходимой обороны,как минимум.
06.05.2020 11:20 Відповісти
не превысил, при нападении группы можно пользоваться ножом, это не считается превышением.
06.05.2020 15:17 Відповісти
WBC Ультрас Динамо
· 10 год ·

Ми, Ультрас Динамо Київ, уважно слідкуємо за ситуацією, що розвивається навколо справи активіста та націоналіста Сергія Стерненка.

Нагадаємо, що на Сергія було здійснено три замахи. Під час останнього загинув один з нападників.

Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія - ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту!

Закликаємо інші фанатські рухи та всіх українців, кому не байдужа доля цієї країни, тримати руку на пульсі подій.

Українці мають право на самозахист!

Детальніше про історію Сергія можна подивитись тут: https://youtu.be/q89pihGY5S8?fbclid=IwAR0MTTnH4vnYzXKs2UGtder6JNX7YRQc5kVMOs72BnWW4p9W6U5YOh4UNt0 https://youtu.be/q89pihGY5S8 Приховати або поскаржитись на цеЯкщо влада вирішить посадити мене, у нас є план дій, - Стерненко - Цензор.НЕТ 379YOUTUBE.COMЧетвертий напад на Стерненка. ЩЕ з Максом Щербиноюhttps://youtu.be/q89pihGY5S8?fbclid=IwAR0CPS_C-5**************************-ChyHOkv2YgjH7nRqPlf-Es
06.05.2020 11:22 Відповісти
Акции протеста не должно быть.Нужно физическое уничтожение всех этих рыговских недобитков типа портновых,которые почувствовав свою полную безнаказанность осмелели при зерезиденте,а самому клоуну обьявить импичмент.Пусть уходит по хорошему пока еще есть такая воможность
06.05.2020 14:50 Відповісти
Щось нагадує одного бувшого президента. -" Я девушку защищал , а "пером" ее обидчиков пописал...." Значить коли він активіст Правого, лівого, чи крайнього сектору то для нього Закони не писані ???? Та ні, нехай відповідає по повній програмі....
06.05.2020 11:23 Відповісти
Я тобі щиро бажаю зустріти в 23.00 в 20 м від твого дому двох таких самих биків, як зустрів Стерненко з дівчиною і мирно з ними "договоритись"!...
06.05.2020 11:28 Відповісти
"случайно", як писав тут такий самий, як ти зустріти...
06.05.2020 11:30 Відповісти
Биків, які вже спеціально заряжені, якщо не вбити, то покалічити...
06.05.2020 11:41 Відповісти
Дебіл, козломордих потрібно знищувати повсюди без суда і слідцтва.
06.05.2020 17:30 Відповісти
Стаття 36. Необхідна оборона1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n771 статтях 118 та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n801 124 цього Кодексу.4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
06.05.2020 11:25 Відповісти
Повторюю ще раз"
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
06.05.2020 11:25 Відповісти
Стерненко нечего бояться, как только ему объявят подозрение, так сразу по примеру Шария нужно ехать за бугор, а там ему сразу дадут статус политбеженца, как Шарию. В принципе даже сейчас может выехать и пожаловаться на преследования, он такой совершенно невиновный, что мгновенно дадут убежище с Германии, посадят на пособие, что еще нужно патриоту для счастья?
06.05.2020 11:26 Відповісти
Я бы после этого Стерненку дал орден и должность . Красава ,отбился от 2 мудаков 190 см ростом и один МС по боксу .А соска погибшего ватника уже с ним не жила год,как надула губы , так сразу и выгнала .
06.05.2020 11:49 Відповісти
Час прибирати кремльолвського байстрюка.
06.05.2020 12:00 Відповісти
Якщо влада вирішить посадити мене, у нас є план дій, - Стерненко - Цензор.НЕТ 129
06.05.2020 12:51 Відповісти
Стерненко має всі підстави подавати позов в Європейський суд з прав людини. І він 100% виграє позов. Але гроші які присудять виплатити в Європі хай платить проросійська прокурорша і проросійський зеленський, а не громадяни України.
06.05.2020 12:09 Відповісти
Якщо влада вирішить посадити мене, у нас є план дій, - Стерненко - Цензор.НЕТ 7288
06.05.2020 12:26 Відповісти
Воевать так воевать нам уже терять нечего а клоуну есть что, вопрос насмерть или даже не подымается потому что умереть не боюсь. А вас зебобо мы всех суки помним.
06.05.2020 12:30 Відповісти
Сергей Стерненко - гражданин Украины, наш брат! Враг - кацапы/малоросы/имбицилы с 95 квартала его ненавидят за его активную проукраинскую позицию, за борьбу против местной одесской мафии во главе с членом ОПГ "Ангела" - Трухановым и против местных сепаратистов. Кроме того Стерненко - это Правый Сектор и твари кацапские корчатся в конвульсиях при одном упоминании этой организации патриотов Украины. По-этому ситуацию с попытками задержать и посадить Сергея нужно держать под особым гражданским контролем. Это принципиально.
06.05.2020 12:42 Відповісти
Піздозели себе доводять до смерті прискореними тнмпами
06.05.2020 12:51 Відповісти
Меня просто поражают тупые рогули, которые не в состоянии понять: при условии анонимных выборов (а без этого - в НАТО и ЕС - никак) во второй тур будет выходить условно юго-восточный кандидат и условно центрально-западный. И, либо эти рогули топят за второго, прощая ему коррупцию под крики "Слава Украине", либо получают первого. И никак по-другому.
06.05.2020 12:58 Відповісти
Розкажіть, як треба.
06.05.2020 13:01 Відповісти
Отбросить идеологию, жить по принципу "закон один для всех", и, исходя из этого выбирать себе власть. Оценивая кандидатов не по показному патриотизму, а по реальным делам.
06.05.2020 13:13 Відповісти
Рябошапку, Стерненка-под суд, а убийц Кати, мальчика 5летнего убитого ментами,нападавших на Сергея банду одесских барыг- на волю выпускают...
Купившая диплом Бенидиктова, что ты творишь? Астанавись пока тебя не вынесли...
06.05.2020 13:13 Відповісти
Та вони без проблем по обміну випустили конкретних терористів і вбивць українців! Але чого дивуватись всіляким бужанським, медведчукам - нащадкам катів і вбивць українців в 20 ст.!
06.05.2020 14:16 Відповісти
Путин заказал прессовать украинских активистов, так как это делают в тюрьме. Они же "кгб"-эшные приемы. Зеленая влада взяла под козырек и побежала выполнять. Сюр.
06.05.2020 13:31 Відповісти
Лучше иметь два плана.
Один основной.
А второй - дополнительный, на случай короткого перекура.
06.05.2020 13:41 Відповісти
Стерненко- чіткий індикатор українського політикуму:
всякі ківи, портнови, дубінські, авакови- всі є антиукраїнськими подонками і мають бути безперечно видалені.
06.05.2020 14:53 Відповісти
Уточнення : знищені.
06.05.2020 17:31 Відповісти
