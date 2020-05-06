Якщо влада вирішить посадити мене, у нас є план дій, - Стерненко
В активістів є план дій, якщо влада піде на арешт одеського активіста Сергія Стерненка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив сам Стерненко.
"Вчора я отримав повістку про виклик у провадженні проти мене з СБУ, яка була датована на 21 квітня. Тобто я 4 травня отримав повістку на 21 квітня. Я не вмію подорожувати в часі і не зможу з’явитись 21 квітня, але в повістці не було для чого мене викликають, що дивно і не було вказано в якому процесуальному статусі, бо зазвичай вказується. Це наштовхує мене на не дуже позитивні роздуми.
Я думаю, що ця повістка могла бути відправлена для того, щоб у подальшому або спробувати заявити, що я переховуюсь чи не з’являюсь до органу досудового слідства і відсутність визначення процесуального статусу та процесуальної дії,на яку мене таким дивним чином запрошували, може говорити і про те, що слідство підготувало саме повідомлення про підозру", – сказав Стерненко.
За його словами, Венедіктова 9 квітня провела зустріч з дружиною нападника на Стерненка і адвокатом нападника, якого надав Андрій Портнов.
"Я подав дві заяви до Офісу генпрокурора про зустріч з генпрокурором, на що я отримав дві відмови.
За час перебування Рябошапки на посаді генпрокурора у справі Катерини Гандзюк були певні зрушення, а що стосується справ щодо замахів на мене – то Рябошапка тільки забрав одну справу у поліції, так як у поліції є реальний конфлікт інтересів щодо замаху на мене, але результатів не було, ані при Рябошапці, ані за часів Луценка, ані зараз. На лаві підсудних є тільки виконавець другого замаху, якого я сам затримав.
Він додав: "У нас сильна правова позиція, ми маємо план дій у випадку, якщо влада піде на те, щоб спробувати мене ув’язнити. Тут є всі ознаки політичного переслідування".
Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
вбивцю якраз було вбито при самозахисті.
вони ж написали на вас заяву за тяжкі побиття і вас суд відправив за грати.
так справедливо ?
В стані ефекту людина здатна на будь що. Він не хотів вбивати нападника, той сам поліз.
Вы там уже определитесь или Стерненко "привел их к власти" или он "мелкотня, которая сама ничего не умеет и умным не дает", а то сами себе противоречите.
Ви подивіться нашу історію. Далеко ходити не потрібно, візьмено період козацства.Московити всі разом били нас, поляки всі разом били нас, турки з татарами всі разом били нас. А ми? А в нас були козаки реєстрові під поляками, поляки реєстрові під москалями, вільні козаки - сірома (Наливайко) запоріжці окремо в то ділилися на дві частини і всі мід собою воювали. Якби були разом, то ніколи б нас ніхто не переміг. А там- битва під Полтавою, наші козаки перемогли шведів і Гетьмана Мазепу, ходили завойовувати для російської імперії Францію, Швецію, Турцію... Ще інші з поляками били нашиш, а ще інші з татарами. А більше між собою билися, а чужинці заходили і грабували.
Ось були наприклад Садовий, Саакашвілі, вони краще за нього і проти РФ, так Порося мочив їх по всіх каналах і фейсбуках. Так, тепер нікого не має. А деяких просто вбили чи посадили.
"А деяких просто вбили, чи посадили". Це Ви кого маєте на увазі - Бузину, чи Матаролу?
А де Ваш Садовий і Сракашвілі? Чому мовчать за сдачу інтересів України?
Я суджу по фактах: при Порошенко була піднята з нуля армія, пішло озброєненя, кожного місяця вироблялося нове озброєння і навіть ракети; Україна отрималоа незалежність від московської церкви - Томос; Україна прийняла мовний закон, який ці не виконують, отримали безваіз, децентралізацію, розпочато декільно реформ і багато-багато чого. Чого тільки вартує західна коаліція проти окупанта, які ввсели прротьи нього санкції.
Но, с другой стороны, он не виноват в этой ситуации.
И желать зла ему не стоит.
А смогут не все.
То може варто придивитися до його поведінки з цього куту?
И тут опять двадцать пять - опять ты съезжаешь с темы и опять тебе порох в штаны насрал.
Что твой зелупенфюрер сделал полезного, чмо с ботофермы Федорова?
· 10 год ·
Ми, Ультрас Динамо Київ, уважно слідкуємо за ситуацією, що розвивається навколо справи активіста та націоналіста Сергія Стерненка.
Нагадаємо, що на Сергія було здійснено три замахи. Під час останнього загинув один з нападників.
Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія - ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту!
Закликаємо інші фанатські рухи та всіх українців, кому не байдужа доля цієї країни, тримати руку на пульсі подій.
Українці мають право на самозахист!
Детальніше про історію Сергія можна подивитись тут: https://youtu.be/q89pihGY5S8?fbclid=IwAR0MTTnH4vnYzXKs2UGtder6JNX7YRQc5kVMOs72BnWW4p9W6U5YOh4UNt0 https://youtu.be/q89pihGY5S8 Приховати або поскаржитись на цеYOUTUBE.COMЧетвертий напад на Стерненка. ЩЕ з Максом Щербиноюhttps://youtu.be/q89pihGY5S8?fbclid=IwAR0CPS_C-5**************************-ChyHOkv2YgjH7nRqPlf-Es
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Купившая диплом Бенидиктова, что ты творишь? Астанавись пока тебя не вынесли...
Один основной.
А второй - дополнительный, на случай короткого перекура.
всякі ківи, портнови, дубінські, авакови- всі є антиукраїнськими подонками і мають бути безперечно видалені.