Якщо влада вирішить посадити мене, у нас є план дій, - Стерненко

В активістів є план дій, якщо влада піде на арешт одеського активіста Сергія Стерненка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив сам Стерненко.

"Вчора я отримав повістку про виклик у провадженні проти мене з СБУ, яка була датована на 21 квітня. Тобто я 4 травня отримав повістку на 21 квітня. Я не вмію подорожувати в часі і не зможу з’явитись 21 квітня, але в повістці не було для чого мене викликають, що дивно і не було вказано в якому процесуальному статусі, бо зазвичай вказується. Це наштовхує мене на не дуже позитивні роздуми.

Я думаю, що ця повістка могла бути відправлена для того, щоб у подальшому або спробувати заявити, що я переховуюсь чи не з’являюсь до органу досудового слідства і відсутність визначення процесуального статусу та процесуальної дії,на яку мене таким дивним чином запрошували, може говорити і про те, що слідство підготувало саме повідомлення про підозру", – сказав Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроба зробити зі Стерненка серійного вбивцю - маркер чергового реваншу проросійських сил, - "слуга народу" Лерос

За його словами, Венедіктова 9 квітня провела зустріч з дружиною нападника на Стерненка і адвокатом нападника, якого надав Андрій Портнов.

"Я подав дві заяви до Офісу генпрокурора про зустріч з генпрокурором, на що я отримав дві відмови.

За час перебування Рябошапки на посаді генпрокурора у справі Катерини Гандзюк були певні зрушення, а що стосується справ щодо замахів на мене – то Рябошапка тільки забрав одну справу у поліції, так як у поліції є реальний конфлікт інтересів щодо замаху на мене, але результатів не було, ані при Рябошапці, ані за часів Луценка, ані зараз. На лаві підсудних є тільки виконавець другого замаху, якого я сам затримав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ультрас "Динамо": в разі висунення підозри Стерненку оголосимо загальну мобілізацію і зберемо акцію протесту

Він додав: "У нас сильна правова позиція, ми маємо план дій у випадку, якщо влада піде на те, щоб спробувати мене ув’язнити. Тут є всі ознаки політичного переслідування".

Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.