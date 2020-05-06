РУС
Правительство утвердит постановление о централизованных закупках лекарств, - Степанов

Кабинет министров на заседании 6 мая планирует утвердить постановление о централизованных закупках лекарств, в том числе и закупках за границей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Минздрав подал все без исключения документы, которые необходимы для закупки лексредств. Что касается постановления правительства, которое регламентирует централизованную закупку лексредств за средства госбюджета, - я подписал соответствующее представление еще 7 апреля, сегодня оно вынесено на заседание правительства – это что касается перечня лексредств", - отметил Степанов.

По его словам, соответствующие бюджетные программы поданы, согласованы. "Но их принятие возможно исключительно после принятия соответствующего порядка, утвержденного постановлением, которое будет принято сегодня", - уточнил он.

Степанов отметил, что централизованная закупка лексредств в 2020 году будет проводится как с помощью международных организаций, так и ГП "Медицинские закупки Украины" в соответствии с законом.

Степанов отметил, что централизованная закупка лексредств в 2020 году будет проводится как с помощью международных организаций, так и ГП "Медицинские закупки Украины" в соответствии с законом.

Автор: 

лекарства (1242) закупки (819)
Все лекарств не будет. Будет мел в таблетках по цене золота. Ну для зебилов пойдет.
06.05.2020 11:00 Ответить
багатирьова жгі!!!
06.05.2020 11:01 Ответить
ну вот и все. теперь все будет закупаться только через своих людей в министерстве. богатырева - велкам
06.05.2020 11:01 Ответить
совок вернулся
06.05.2020 11:58 Ответить
капец. приехали. Медзакупки по схеме Богатыревой - и снова здравствуйте.
06.05.2020 12:26 Ответить
Уря!!! Быдло радуйся-баба-лошадь Богатырёва пришла!!! Доктор Смерть-ушла! Теперь-то усем будет щястье . Уря!!!!
06.05.2020 15:33 Ответить
 
 