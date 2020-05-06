УКР
Уряд затвердить постанову про централізовані закупівлі ліків, - Степанов

Уряд затвердить постанову про централізовані закупівлі ліків, - Степанов

Кабінет міністрів на засіданні 6 травня планує затвердити постанову про централізовані закупівлі ліків, зокрема і закупівлі за кордоном.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"МОЗ подав усі без винятку документи, які необхідні для закупівлі лікзасобів. Що стосується постанови уряду, що регламентує централізовану закупівлю лікзасобів за кошти держбюджету, - я підписав відповідне подання ще 7 квітня, сьогодні воно винесено на засідання уряду - це що стосується переліку лікзасобів", - зазначив Степанов.

За його словами, відповідні бюджетні програми подано, погоджено. "Але їхнє ухвалення можливе лише після ухвалення відповідного порядку, затвердженого постановою, яка буде ухвалена сьогодні", - уточнив він.

Степанов зазначив, що централізована закупівля лікзасобів у 2020 році буде проводитися як за допомогою міжнародних організацій, так і ДП "Медичні закупівлі України" відповідно до закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Костюми біозахисту для лікарів, закуплені МОЗ у Китаї, пошиті та готові до відправлення, - Степанов

Все лекарств не будет. Будет мел в таблетках по цене золота. Ну для зебилов пойдет.
06.05.2020 11:00 Відповісти
багатирьова жгі!!!
06.05.2020 11:01 Відповісти
ну вот и все. теперь все будет закупаться только через своих людей в министерстве. богатырева - велкам
06.05.2020 11:01 Відповісти
совок вернулся
06.05.2020 11:58 Відповісти
капец. приехали. Медзакупки по схеме Богатыревой - и снова здравствуйте.
06.05.2020 12:26 Відповісти
Уря!!! Быдло радуйся-баба-лошадь Богатырёва пришла!!! Доктор Смерть-ушла! Теперь-то усем будет щястье . Уря!!!!
06.05.2020 15:33 Відповісти
 
 