Уряд затвердить постанову про централізовані закупівлі ліків, - Степанов

Кабінет міністрів на засіданні 6 травня планує затвердити постанову про централізовані закупівлі ліків, зокрема і закупівлі за кордоном.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу

"МОЗ подав усі без винятку документи, які необхідні для закупівлі лікзасобів. Що стосується постанови уряду, що регламентує централізовану закупівлю лікзасобів за кошти держбюджету, - я підписав відповідне подання ще 7 квітня, сьогодні воно винесено на засідання уряду - це що стосується переліку лікзасобів", - зазначив Степанов.

За його словами, відповідні бюджетні програми подано, погоджено. "Але їхнє ухвалення можливе лише після ухвалення відповідного порядку, затвердженого постановою, яка буде ухвалена сьогодні", - уточнив він.

Степанов зазначив, що централізована закупівля лікзасобів у 2020 році буде проводитися як за допомогою міжнародних організацій, так і ДП "Медичні закупівлі України" відповідно до закону.

