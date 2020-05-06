У двух украинских пограничников зафиксировали COVID-19, всего заболели - 20, - Госпогранслужба

На данный момент под контролем медиков находятся более трехсот пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные - изолированы в подразделениях или обсерваторах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

С целью предотвращения распространения инфекции в ведомстве изменены графики работы, чтобы уменьшить количество физических контактов. Максимально используются возможности дистанционной формы, телефонной и видео-селекторной связи и др. В служебных помещениях введен обязательный масочный режим, проводится уборка с помощью дезинфицирующих средств. Для персонала, осуществляющего пограничный контроль лиц, прибывающих из центров распространения болезни, предусмотрены защитные комбинезоны, очки.

За прошедшие сутки зафиксировано 2 новых случая заболевания представителей Государственной пограничной службы Украины в Закарпатской и Сумской области. В подразделениях проведена необходимая дезинфекция помещений и приняты все меры предосторожности, в том числе о направлении на самоизоляцию под контролем врачей ведомства персонала, который контактировал с больными.

Всего на сегодня, из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19, выздоровели 4 военнослужащих, 16 человек продолжают лечение.

