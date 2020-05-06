Около 100 украинцев вернулись из Германии в Украину, - Госпогранслужба
За прошедшие сутки в пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили около сотни украинцев, прибывших авиарейсом из Дортмунда (Германия).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Все пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.
Вчера пассажиропоток через украинскую границу оставался на уровне предыдущих суток, границу нашей страны на въезд и на выезд пересекло почти 12 тыс. человек. Среди тех кто въезжал в Украину, были обнаружены два наших соотечественника, которые имели положительные результаты на COVID-19 при проведении экспресс-теста представителями медицинской службы. Лица доставлены на обсервацию в инфекционную больницу Львова.
https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/2908470059270852 29 апреля в 12:45 · https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/2908470059270852#
НОВА РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ НА ЧАСІ
Зевлада наплювала на Конституцію у способі впровадження карантинних обмежень - про що марно волали правозахисники.
Їй явно сподобалося.
І вона повторно наплювала на Конституцію, обмеживши "вольовим рішенням" - без жодного закону - право громадян України виїжджати за кордон на роботу, навіть якщо та сторона таких громадян готова приймати.
Тим самим президент і уряд дали всім українцям чіткий сигнал:
"Ви - бидло.
Ви - наші кріпаки.
Дозволимо - поїдете за кордон. Не дозволимо - не поїдете.
А інші країни, які хочуть запросити до себе українських робітників, хай домовляються з урядом, як з паном - власником цієї робочої сили".
Так масово і так грубо влада не принижувала гідність українців від 2013 року. І це не перебільшення - просто констатація факту.
Демонтаж здобутків Майдану за один неповний рік Зевлади можна вважати вже майже завершеним.
А як люди змовчать зараз, то й завершать.
Співчуваю тим, хто чекав від цієї влади чогось іншого.