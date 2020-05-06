Около 100 украинцев вернулись из Германии в Украину, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки в пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили около сотни украинцев, прибывших авиарейсом из Дортмунда (Германия).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Все пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

Вчера пассажиропоток через украинскую границу оставался на уровне предыдущих суток, границу нашей страны на въезд и на выезд пересекло почти 12 тыс. человек. Среди тех кто въезжал в Украину, были обнаружены два наших соотечественника, которые имели положительные результаты на COVID-19 при проведении экспресс-теста представителями медицинской службы. Лица доставлены на обсервацию в инфекционную больницу Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 500 украинцев вернулись на Родину из Германии, Италии и Казахстана, - Госпогранслужба