Майже 100 українців повернулися з Німеччини до України, - Держприкордонслужба

За минулу добу в пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили близько ста українців, які прибули авіарейсом з Дортмунда (Німеччина).

Під час проведення температурного скринінгу осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Усі пасажири встановили мобільний застосунок "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації в мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю.

Учора пасажиропотік через український кордон залишався на рівні попередньої доби, кордон нашої країни на в’їзд та на виїзд перетнуло майже 12 тисяч осіб. Серед тих, хто в’їжджав в Україну, було виявлено двох наших співвітчизників, котрі мали позитивні результати на COVID-2019 під час проведення експрес-тесту представниками медичної служби. Осіб доставлено на обсервацію до інфекційної лікарні Львова.

