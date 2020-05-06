Майже 100 українців повернулися з Німеччини до України, - Держприкордонслужба
За минулу добу в пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили близько ста українців, які прибули авіарейсом з Дортмунда (Німеччина).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Під час проведення температурного скринінгу осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Усі пасажири встановили мобільний застосунок "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації в мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю.
Учора пасажиропотік через український кордон залишався на рівні попередньої доби, кордон нашої країни на в’їзд та на виїзд перетнуло майже 12 тисяч осіб. Серед тих, хто в’їжджав в Україну, було виявлено двох наших співвітчизників, котрі мали позитивні результати на COVID-2019 під час проведення експрес-тесту представниками медичної служби. Осіб доставлено на обсервацію до інфекційної лікарні Львова.
https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/2908470059270852 29 апреля в 12:45
НОВА РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ НА ЧАСІ
Зевлада наплювала на Конституцію у способі впровадження карантинних обмежень - про що марно волали правозахисники.
Їй явно сподобалося.
І вона повторно наплювала на Конституцію, обмеживши "вольовим рішенням" - без жодного закону - право громадян України виїжджати за кордон на роботу, навіть якщо та сторона таких громадян готова приймати.
Тим самим президент і уряд дали всім українцям чіткий сигнал:
"Ви - бидло.
Ви - наші кріпаки.
Дозволимо - поїдете за кордон. Не дозволимо - не поїдете.
А інші країни, які хочуть запросити до себе українських робітників, хай домовляються з урядом, як з паном - власником цієї робочої сили".
Так масово і так грубо влада не принижувала гідність українців від 2013 року. І це не перебільшення - просто констатація факту.
Демонтаж здобутків Майдану за один неповний рік Зевлади можна вважати вже майже завершеним.
А як люди змовчать зараз, то й завершать.
Співчуваю тим, хто чекав від цієї влади чогось іншого.