Украинский воин ранен в результате обстрелов вблизи Павлополя, - штаб ООС

Один украинский военнослужащий получил ранение днем 6 мая вследствие обстрелов со стороны наемников РФ.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников населенного пункта Павлополь. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение", - сказано в сообщении штаба ООС.

Отмечается, что военнослужащего оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

В свою очередь украинские военнослужащие дали врагу отпор. Потери противника уточняются.

Одужання нашому герою
06.05.2020 13:25 Ответить
Одужання хлопцю.......
06.05.2020 14:01 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!Що б було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських тварюк.

06.05.2020 17:02 Ответить
 
 