Украинский воин ранен в результате обстрелов вблизи Павлополя, - штаб ООС
Один украинский военнослужащий получил ранение днем 6 мая вследствие обстрелов со стороны наемников РФ.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников населенного пункта Павлополь. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение", - сказано в сообщении штаба ООС.
Отмечается, что военнослужащего оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.
В свою очередь украинские военнослужащие дали врагу отпор. Потери противника уточняются.
