Українського воїна поранено внаслідок обстрілу поблизу Павлополя, - штаб ООС

Один український військовослужбовець зазнав поранення вдень 6 травня внаслідок обстрілів з боку найманців РФ.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 6 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Противник застосував автоматичні станкові гранатомети проти українських захисників населеного пункту Павлопіль. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення", - сказано в повідомленні штабу ООС.

Зазначається, що військовослужбовця оперативно доставили в військово-медичний заклад і надали належну медичну допомогу.

Своєю чергою українські військовослужбовці дали ворогові відсіч. Втрати противника уточнюються.