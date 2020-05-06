Украинские воины-пехотинцы поздравили побратимов с профессиональным праздником: "Дайте нам возможность Победить и мы это сделаем"
6 мая украинская армия отмечает День Пехоты. Ребята, которые служат в этом роде войск, поделились своими впечатлениями по случаю этого праздника.
Константин Цымбал, офицер 57-й бригады:
- Я на войне уже 6 лет и вся моя жизнь сопряжена с пехотой. За эти годы есть много о чем вспомнить. В начале боевых действий, во время одного боя в мою голову попала пуля. Только чудо помогло мне спастись.
Вышел из госпиталя, вернулся на фронт, снова бой, граната разорвалась вблизи меня, как следствие тяжелая контузия. Таких моментов было немало, но я не жалею. Ведь за все это время рядом со мной были сотни хороших ребят, которые стали для меня семьей.
С праздником Пехота. Честь несокрушимым. Дайте нам возможность Победить и мы это сделаем.
Мария, позывной Воля, воин 28-й бригады ВСУ.
- 6 лет войны и все они в пехоте. Десятки потерянных друзей, сотни побед. Такое не забывается. Поэтому искренне поздравляю своих побратимов и сестер с этим профессиональным праздником.
Андрей Коваль, воин 57-й бригады.
- Я и мои побратимы-пехотинцы множество раз выходили на встречу со смертью. В большинстве случаев, мы выходили из этих столкновений Победителями. По другому не может быть, потому что мы украинская пехота. С праздником друзья.
А перемир'я для того й оголошується бо нічим воювати, іхтамнєти теж просили режим тиші, коли отримували п...лєй, а потім підло продовжували обстрілювати.
Героям слава!
Муженко - солдат. Воин. Ориентированный на войну и понимающий реалии. Готовый принимать ответственность и готовый умереть в бою как солдат. Как рядовой пехотинец с автоматом в руках. Он это не раз демонстрировал, и этот факт ни у кого не вызывает сомнений. Тут переплюнуть Муженко тяжело. Именно Муженко войдет в историю как НГШ ВСУ, сумевший дать отлуп РФ.
Но война - не тема Хомчка. Поэтому Хомчак прикинул на себя плащ реформатора. В конце концов, войти в историю как первый главком, который перевел армию на стандарты НАТО, - это реально круто. Але є одне але. У нас война. И в приоритете войны за Независимость должны стоять военные действия.
Но Зеленский назначал руководство армии не для войны. А для ее прекращения. То есть какие-то подвижки в сторону НАТО, какую-то видимость реформирования по требованию НАТО. Но не войну. И война на востоке для них превратилась как бы в какое-то досадное недоразумение, портящее статистику, раздражающее и мешающее рутинно "нести службу".
Одно меня успокаивает - большинство командиров боевых подразделений имеют боевой опыт и продолжают воевать. Они знают, что воевать придется. Закончившаяся война и наступивший мир в головах Зеленского и Хомчака будут прерваны артиллерией противника. Так было. Каждый раз, когда Россия обещала другое. И так будет. И наша задача поддержать и сохранить ту армию, которая воюет иногда даже партизанскими методами и которая будет воевать. А не тех военачальников, которые убегали с поля боя, бросая подчиненных, или вообще видели войну только в коридорах и киевских кабинетах.
Роман Доник
Владимир Зеленский четырежды проигнорировал повестки, присланные ему во время мобилизации 2014 -2015 годов.
Об этом https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ сообщает Министерство обороны Украины в ответ на запрос народных депутатов Бригинца, Мамчура, Чорновол и Бондаря.
В 2014 году, когда украинские военные несли особенно ощутимые людские потери, в очередном шоу "Квартала 95" под его руководством их представили в виде нерешительных баранов.
Не отягощенные интеллектом поклонники подобного юмора в зале при этом даже смеялись, а видео сохранилось в архивах. https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=QduwX0NfzeU&feature=emb_logo