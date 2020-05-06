Украинские воины-пехотинцы поздравили побратимов с профессиональным праздником: "Дайте нам возможность Победить и мы это сделаем"

6 мая украинская армия отмечает День Пехоты. Ребята, которые служат в этом роде войск, поделились своими впечатлениями по случаю этого праздника.

Об этом сообщает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

Константин Цымбал, офицер 57-й бригады:

- Я на войне уже 6 лет и вся моя жизнь сопряжена с пехотой. За эти годы есть много о чем вспомнить. В начале боевых действий, во время одного боя в мою голову попала пуля. Только чудо помогло мне спастись.

Вышел из госпиталя, вернулся на фронт, снова бой, граната разорвалась вблизи меня, как следствие тяжелая контузия. Таких моментов было немало, но я не жалею. Ведь за все это время рядом со мной были сотни хороших ребят, которые стали для меня семьей.

С праздником Пехота. Честь несокрушимым. Дайте нам возможность Победить и мы это сделаем.

Мария, позывной Воля, воин ​​28-й бригады ВСУ.

- 6 лет войны и все они в пехоте. Десятки потерянных друзей, сотни побед. Такое не забывается. Поэтому искренне поздравляю своих побратимов и сестер с этим профессиональным праздником.

Андрей Коваль, воин ​​57-й бригады.

- Я и мои побратимы-пехотинцы множество раз выходили на встречу со смертью. В большинстве случаев, мы выходили из этих столкновений Победителями. По другому не может быть, потому что мы украинская пехота. С праздником друзья.