2 771 23

Украинские воины-пехотинцы поздравили побратимов с профессиональным праздником: "Дайте нам возможность Победить и мы это сделаем"

6 мая украинская армия отмечает День Пехоты. Ребята, которые служат в этом роде войск, поделились своими впечатлениями по случаю этого праздника.

Об этом сообщает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

Украинские воины-пехотинцы поздравили побратимов с профессиональным праздником: Дайте нам возможность Победить и мы это сделаем 01

Константин Цымбал, офицер 57-й бригады:

- Я на войне уже 6 лет и вся моя жизнь сопряжена с пехотой. За эти годы есть много о чем вспомнить. В начале боевых действий, во время одного боя в мою голову попала пуля. Только чудо помогло мне спастись.

Вышел из госпиталя, вернулся на фронт, снова бой, граната разорвалась вблизи меня, как следствие тяжелая контузия. Таких моментов было немало, но я не жалею. Ведь за все это время рядом со мной были сотни хороших ребят, которые стали для меня семьей.

С праздником Пехота. Честь несокрушимым. Дайте нам возможность Победить и мы это сделаем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Московские наемники обстреляли нас, поэтому после обеда мы уже держали в руках автоматы": как украинские воины праздновали Пасху на фронте. ФОТОрепортаж

Украинские воины-пехотинцы поздравили побратимов с профессиональным праздником: Дайте нам возможность Победить и мы это сделаем 02

Мария, позывной Воля, воин ​​28-й бригады ВСУ.

- 6 лет войны и все они в пехоте. Десятки потерянных друзей, сотни побед. Такое не забывается. Поэтому искренне поздравляю своих побратимов и сестер с этим профессиональным праздником.

Украинские воины-пехотинцы поздравили побратимов с профессиональным праздником: Дайте нам возможность Победить и мы это сделаем 03

Андрей Коваль, воин ​​57-й бригады.

- Я и мои побратимы-пехотинцы множество раз выходили на встречу со смертью. В большинстве случаев, мы выходили из этих столкновений Победителями. По другому не может быть, потому что мы украинская пехота. С праздником друзья.

армия (8518) 57 отдельная мотопехотная бригада (111) ВСУ (6938) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)
+10
Мы всегда были сторонниками классики, классики говорили "Ищите кому выгодно" , так Cui prodest? - кому выгодно, чтобы украинские войска отступили с украинской земли? Ответ один - России. Последние полтора года украинские войска шаг за шагом приближаются в структурным центрам ОРДЛО. Они стоят в 2-3 км от Донецка, полуокружен Докучаевск падение которого может вобоще обрушить весь фронт сепаратистов, украинская армия явно выигрывает позиционную войну. У России нет ресурсов для масштабной агрессии. остается лишь одно - политическими манипуляциями заставить Украину принять условия агрессора. Благо объект манипуляций - президент Украины жалок и ничтожен. И подключение к этому вопросу Ермака вовсе не случайность.

(читайте полностью: https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_26.html)
06.05.2020 14:16 Ответить
+9
Слава Україні!
Героям слава!
06.05.2020 14:26 Ответить
+8
Героям слава! Смерть російським окупантам!
06.05.2020 14:24 Ответить
Ну армия же против войны за Говнокомандующего голосовала? Шо неправда!?
06.05.2020 14:06 Ответить
50/50
06.05.2020 14:08 Ответить
да, где то так и было
06.05.2020 15:00 Ответить
Виходить, що армія під час війни наполовину підтримала свого головнокомандувача і провірила в пропаганду ворога. Я до цього часу не можу в це повірити! А кого вони виберуть наступним, якщо ще будемо вибирати?
06.05.2020 16:58 Ответить
Вітання........🇺🇦🇺🇦🇺🇦
06.05.2020 14:10 Ответить
Якби Петро не крутив руки та не підставляв Добробати,то війна на Донбасі скінчилась би у літку 2014 року.
06.05.2020 14:12 Ответить
для начала лучше разобраться в ситуации....., а потом уже что-то говорить.....
06.05.2020 14:19 Ответить
Ну так навіщо ти шось там бурмочиш?
06.05.2020 14:27 Ответить
давай поиграем "в утюжка"? я буду на тебя плевать, а ты будешь шипеть.... )
06.05.2020 14:40 Ответить
Ось цікаво-цього дебіла сєпарского з Донецька банять на всіх гілках, а модєру пофіг!
06.05.2020 14:48 Ответить
На той час ні добробати і навіть у взаємодії з ураїнською армією не могли протистояти кацапським військам під виглядом іхтамнєтов, а коломойські добробати воювали за його інтереси. Так що не фантазуй.
06.05.2020 14:20 Ответить
На той час Петро оголошував двотижневе припинення вогню,шоб іхтамнєти вспіли зайти на допомогу Гіркіну,та іншим місцевим бандам,а потім був Іловайський "зелений коридор" під час параду у Київі.
06.05.2020 14:29 Ответить
Скоріше за все той парад був бутафорським: показали все що є. Але того було не достатньо. Навіть якби техніку з параду відправили на фронт, то що робити з обстрілами з-за парєбріка? Може треба було вдарити по кацапській території? В такому разі ми б зараз не вели дискусії на цю тему.
А перемир'я для того й оголошується бо нічим воювати, іхтамнєти теж просили режим тиші, коли отримували п...лєй, а потім підло продовжували обстрілювати.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:02 Ответить
https://censor.net/ua/user/145656 за Іловайський колтел несе відповаідальність виключно путін і його окупаційна армія, яка зайшла на нашу терииторію. Також російські "офіцери", які дали "слово" і просто вбивали наших бійців, які їм повірили. А Ви кріт-хомяк, шукаєте винних серед тих, хто захищався всім, чим міг. І такі, як Ви лягали під колега і гусениці нашої техніки, не російської, які їхали захищати Україну. Такі, як Ви кричали на всіх кутах "каратєлі" і допомагали окупанту, а не своїй армії. Цього ми не забудемо. Не забудемо і мальчиков прибитих на дошку у Словянську і снігірів і все інше.
06.05.2020 17:03 Ответить
Героям слава! Смерть російським окупантам!
06.05.2020 14:24 Ответить
Слава Україні!
Героям слава!
06.05.2020 14:26 Ответить
"Дайте нам возможность Победить и мы это сделаем"/Авторитеты для главнокомандующего-четыреждыуклониста. Дайте 5-10 лет и кровь(украинцев) забудут(в РФ и в Израиле). Россия все равно сильнее, Коломойский. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы( кодлан Коломойского) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Путин умный человек, можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ Мендель в ГПУ была вызвана для разъяснения своих публичных высказываний о том, что украинские военнослужащие обстреливают на Донбассе гражданские объекты.
06.05.2020 14:27 Ответить
Высшее руководство армии, назначенное Зеленским, воевать не собирается. От слова совсем. Не умеет, не хочет и не будет. В их головах война закончилась. А для некоторых и не начиналась.
Муженко - солдат. Воин. Ориентированный на войну и понимающий реалии. Готовый принимать ответственность и готовый умереть в бою как солдат. Как рядовой пехотинец с автоматом в руках. Он это не раз демонстрировал, и этот факт ни у кого не вызывает сомнений. Тут переплюнуть Муженко тяжело. Именно Муженко войдет в историю как НГШ ВСУ, сумевший дать отлуп РФ.
Но война - не тема Хомчка. Поэтому Хомчак прикинул на себя плащ реформатора. В конце концов, войти в историю как первый главком, который перевел армию на стандарты НАТО, - это реально круто. Але є одне але. У нас война. И в приоритете войны за Независимость должны стоять военные действия.

Но Зеленский назначал руководство армии не для войны. А для ее прекращения. То есть какие-то подвижки в сторону НАТО, какую-то видимость реформирования по требованию НАТО. Но не войну. И война на востоке для них превратилась как бы в какое-то досадное недоразумение, портящее статистику, раздражающее и мешающее рутинно "нести службу".
Одно меня успокаивает - большинство командиров боевых подразделений имеют боевой опыт и продолжают воевать. Они знают, что воевать придется. Закончившаяся война и наступивший мир в головах Зеленского и Хомчака будут прерваны артиллерией противника. Так было. Каждый раз, когда Россия обещала другое. И так будет. И наша задача поддержать и сохранить ту армию, которая воюет иногда даже партизанскими методами и которая будет воевать. А не тех военачальников, которые убегали с поля боя, бросая подчиненных, или вообще видели войну только в коридорах и киевских кабинетах.
Роман Доник
https://tverezo.info/post/115658
Владимир Зеленский четырежды проигнорировал повестки, присланные ему во время мобилизации 2014 -2015 годов.
Об этом https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ сообщает Министерство обороны Украины в ответ на запрос народных депутатов Бригинца, Мамчура, Чорновол и Бондаря.

В 2014 году, когда украинские военные несли особенно ощутимые людские потери, в очередном шоу "Квартала 95" под его руководством их представили в виде нерешительных баранов.
Не отягощенные интеллектом поклонники подобного юмора в зале при этом даже смеялись, а видео сохранилось в архивах. https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=QduwX0NfzeU&feature=emb_logo
06.05.2020 15:00 Ответить
 
 