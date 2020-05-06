Українські воїни-піхотинці привітали побратимів з професійним святом: "Дайте нам можливість перемогти - і ми це зробимо"
6 травня українська армія відзначає День піхоти. Бійці, які служать в цьому роді військ, поділилися своїми враженнями з нагоди цього свята.
Про це повідомляє журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.
Костянтин Цимбал, офіцер 57-ї бригади:
"Я на війні уже 6 років і все моє життя поєднане з піхотою. За ці роки є багато про що згадати. На початку бойових дій, під час одного бою в мою голову влучила куля. Тільки диво допомогло мені врятуватися. Вийшов з госпіталю, повернувся на фронт, знову бій, граната розірвалася поблизу мене, як наслідок важка контузія.
Таких моментів було чимало, проте я не шкодую. Адже за весь цей час поряд зі мною було сотні хороших хлопців і дівчат, які стали для мене сім'єю.
Зі святом, Піхота. Честь незламним. Дайте нам можливість Перемогти і ми це зробимо.
Марія, позивний "Воля", боєць 28 бригади ЗСУ.
"6 років війни і всі вони в піхоті. Десятки втрачених друзів, сотні перемог. Таке не забувається. Тому щиро вітаю своїх побратимів і посестер з цим професійним святом".
Андрій Коваль, боєць 57 бригади.
"Я і мої побратими-піхотинці безліч разів виходили на зустріч із смертю. В більшості випадків, ми виходили з цих сутичок Переможцями. По-інакшому не може бути, бо ми українська піхота. Зі святом друзі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А перемир'я для того й оголошується бо нічим воювати, іхтамнєти теж просили режим тиші, коли отримували п...лєй, а потім підло продовжували обстрілювати.
(читайте полностью: https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_26.html)
Героям слава!
Муженко - солдат. Воин. Ориентированный на войну и понимающий реалии. Готовый принимать ответственность и готовый умереть в бою как солдат. Как рядовой пехотинец с автоматом в руках. Он это не раз демонстрировал, и этот факт ни у кого не вызывает сомнений. Тут переплюнуть Муженко тяжело. Именно Муженко войдет в историю как НГШ ВСУ, сумевший дать отлуп РФ.
Но война - не тема Хомчка. Поэтому Хомчак прикинул на себя плащ реформатора. В конце концов, войти в историю как первый главком, который перевел армию на стандарты НАТО, - это реально круто. Але є одне але. У нас война. И в приоритете войны за Независимость должны стоять военные действия.
Но Зеленский назначал руководство армии не для войны. А для ее прекращения. То есть какие-то подвижки в сторону НАТО, какую-то видимость реформирования по требованию НАТО. Но не войну. И война на востоке для них превратилась как бы в какое-то досадное недоразумение, портящее статистику, раздражающее и мешающее рутинно "нести службу".
Одно меня успокаивает - большинство командиров боевых подразделений имеют боевой опыт и продолжают воевать. Они знают, что воевать придется. Закончившаяся война и наступивший мир в головах Зеленского и Хомчака будут прерваны артиллерией противника. Так было. Каждый раз, когда Россия обещала другое. И так будет. И наша задача поддержать и сохранить ту армию, которая воюет иногда даже партизанскими методами и которая будет воевать. А не тех военачальников, которые убегали с поля боя, бросая подчиненных, или вообще видели войну только в коридорах и киевских кабинетах.
Роман Доник
https://tverezo.info/post/115658
Владимир Зеленский четырежды проигнорировал повестки, присланные ему во время мобилизации 2014 -2015 годов.
Об этом https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ сообщает Министерство обороны Украины в ответ на запрос народных депутатов Бригинца, Мамчура, Чорновол и Бондаря.
В 2014 году, когда украинские военные несли особенно ощутимые людские потери, в очередном шоу "Квартала 95" под его руководством их представили в виде нерешительных баранов.
Не отягощенные интеллектом поклонники подобного юмора в зале при этом даже смеялись, а видео сохранилось в архивах. https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=QduwX0NfzeU&feature=emb_logo