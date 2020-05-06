Українські воїни-піхотинці привітали побратимів з професійним святом: "Дайте нам можливість перемогти - і ми це зробимо"

6 травня українська армія відзначає День піхоти. Бійці, які служать в цьому роді військ, поділилися своїми враженнями з нагоди цього свята.

Про це повідомляє журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

Костянтин Цимбал, офіцер 57-ї бригади:

"Я на війні уже 6 років і все моє життя поєднане з піхотою. За ці роки є багато про що згадати. На початку бойових дій, під час одного бою в мою голову влучила куля. Тільки диво допомогло мені врятуватися. Вийшов з госпіталю, повернувся на фронт, знову бій, граната розірвалася поблизу мене, як наслідок важка контузія.

Таких моментів було чимало, проте я не шкодую. Адже за весь цей час поряд зі мною було сотні хороших хлопців і дівчат, які стали для мене сім'єю.

Зі святом, Піхота. Честь незламним. Дайте нам можливість Перемогти і ми це зробимо.

Марія, позивний "Воля", боєць 28 бригади ЗСУ.

"6 років війни і всі вони в піхоті. Десятки втрачених друзів, сотні перемог. Таке не забувається. Тому щиро вітаю своїх побратимів і посестер з цим професійним святом".

Андрій Коваль, боєць 57 бригади.

"Я і мої побратими-піхотинці безліч разів виходили на зустріч із смертю. В більшості випадків, ми виходили з цих сутичок Переможцями. По-інакшому не може бути, бо ми українська піхота. Зі святом друзі".