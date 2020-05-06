"Піхота завжди попереду...", - сьогодні професійне свято піхотних підрозділів української армії. ВIДЕО

Сьогодні бійці піхотних підрозділів відзначають своє професійне свято - День піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вітальний відеоролик для українських бійців опублікував ресурс Армія Inform.

День піхоти був встановлений 19 квітня 2019 року указом Президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності і героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних і гірсько-штурмових підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, які були проявлені в боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

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