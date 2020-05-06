"Піхота завжди попереду...", - сегодня профессиональный праздник пехотных подразделений украинской армии. ВИДЕО

Сегодня бойцы пехотных подразделений отмечают свой профессиональный праздник - День пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравительный видеоролик для украинских бойцов опубликовал ресурс Армія Inform.

День пехоты был установлен 19 апреля 2019 года указом Президента Украины Петра Порошенко с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных и горно-штурмовых подразделений Сухопутных войск ВСУ, которые были проявлены в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

