"Піхота завжди попереду...", - сегодня профессиональный праздник пехотных подразделений украинской армии. ВИДЕО
Сегодня бойцы пехотных подразделений отмечают свой профессиональный праздник - День пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравительный видеоролик для украинских бойцов опубликовал ресурс Армія Inform.
День пехоты был установлен 19 апреля 2019 года указом Президента Украины Петра Порошенко с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных и горно-штурмовых подразделений Сухопутных войск ВСУ, которые были проявлены в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.
але сумно від того, що ні авіації, ні флоту..лише піхота..(
"Якщо не вони то ми."
@poroshenko
· 2 год
Вітаю піхотинців з професійним святом!
Рішучі і сміливі, патріотичні і згуртовані, сильні волею та незламні духом бійці.
Українські піхотинці - професіонали, чиї вміння і мужність викликають страх у ворога.
Бажаю перемог заради України!
Слава українській піхоті! Слава Україні!
***
Не сумуй козаче! Не журися воїн!
Ви - святі Герої на своїй землі!
Впала вам на плечі дуже тяжка доля,
Боронити землю, гнати ворогів!
Стали ви до бою, міцною стіною!
Вірні побратими! Друзі бойові!
Ви тримали небо, лицарі-Герої!
Не зганьбили Неньки вірнії сини!
Не було вам страху, скрізь вогонь та пекло!
І лякався ворог, як співали ви!
Не встояли мури - ви стіною стали!
Наче ви з металу, наші козаки!
І вклонюсь до долу, перед образами,
На каміннях сірих, кращіх зі синів!
Ви служіте, браття, на небесних чатах -
Не забуде Ненька Лицарів своїх!
Не сумуй козаче! Не журися воїн!
Ви - святі Герої на своїй землі!
Україну-мати встали захищати
Лицарі - Герої! Справжні козаки!
Автор: Олег Федотов (воїн АТО)
арта , коробки ( мишки ) , авиация делают меч более карающим - но основная нагрузка на пехоту , в грязи , в крови , в блиндажах и окопах они несут нам мирную жизнь
страшные цыники которые верят лишь своему командиру и личному оружию
короче с ПРАЗДНИКОМ
=мишками= танки називають ?
война всегда и везде вносит свой сленг , ПК ,ПКМ ( пулемет ) - называют покемоном
А про =покемон= не чула, тепер знатиму. Про =дашку= читала.
но это уже будет не поздравление , а рассказ
отдельной строкою можно выделить очень рискованных ребят на L200 (машина ) с утесом ,
таких тож было не мало
Так Мартин Брест написав. Пехота (1), Збройники (2), Терриконьі (3). Там навіть словничок є, щоб було зрозуміло.
Видають потроху військові книги.
А гумор військовий - особливий.
То Ви - кулеметник ?
девчата ) , но хотелось бы большего , ветеранов то много
я многих читал , и на цензоре ( Дима неплохо пишет ) , и на просторах инета
не пулеметчик , но ПК и НСВ немного знаю
Героям слава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хай вас кулі минають !
Повертайтеся додому неушкодженими !
Дякую вам.