РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8851 посетитель онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
3 408 37

"Піхота завжди попереду...", - сегодня профессиональный праздник пехотных подразделений украинской армии. ВИДЕО

Сегодня бойцы пехотных подразделений отмечают свой профессиональный праздник - День пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравительный видеоролик для украинских бойцов опубликовал ресурс Армія Inform.

День пехоты был установлен 19 апреля 2019 года указом Президента Украины Петра Порошенко с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных и горно-штурмовых подразделений Сухопутных войск ВСУ, которые были проявлены в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "От отдела разведки при штабе УНР до полноценной спецслужбы" - Служба внешней разведки отмечает 101-й день рождения

Автор: 

армия (8518) праздник (1693) профессия (58) россия (97399)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Зі святом, Піхота!
показать весь комментарий
06.05.2020 10:47 Ответить
+21
Героям Слава!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 10:49 Ответить
+20
"Піхота завжди попереду...", - сьогодні професійне свято піхотних підрозділів української армії - Цензор.НЕТ 1612
показать весь комментарий
06.05.2020 10:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зі святом, Піхота!
показать весь комментарий
06.05.2020 10:47 Ответить
Героям Слава!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 10:49 Ответить
"Піхота завжди попереду...", - сьогодні професійне свято піхотних підрозділів української армії - Цензор.НЕТ 1612
показать весь комментарий
06.05.2020 10:56 Ответить
оооооооооо, спс не знал, всех причасных поздравляю, 14 омбр 3 мб
показать весь комментарий
06.05.2020 10:49 Ответить
традиційно одна з найкращих піхот світу..
але сумно від того, що ні авіації, ні флоту..лише піхота..(
показать весь комментарий
06.05.2020 10:52 Ответить
Было у нас все после советов. Только танков на 2 танковые армии. Но мы сами вернее наши керманычи до пороха умудрились просрать все. Продавали на право и налево а как коснулось нам под Славянск не начнём было ехать за то у генералов дачи выше пятиэтажек.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:06 Ответить
Зі святом!
"Якщо не вони то ми."
показать весь комментарий
06.05.2020 10:52 Ответить
Вітаю!
показать весь комментарий
06.05.2020 10:52 Ответить
Удачи ребята! Возвращайтесь всегда к родным живыми!
показать весь комментарий
06.05.2020 10:52 Ответить
Певно, Зю не привітає воїнів.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:52 Ответить
я чомусь думаю, що комузь з "паркетних" може присвоїти якесь званнячко...
ну...типу (аж тіпа!) привітав...
показать весь комментарий
06.05.2020 12:25 Ответить
"Піхота завжди попереду...", - сьогодні професійне свято піхотних підрозділів української армії - Цензор.НЕТ 6152
показать весь комментарий
06.05.2020 10:53 Ответить
Петро Порошенко

@poroshenko

· 2 год

Вітаю піхотинців з професійним святом!
Рішучі і сміливі, патріотичні і згуртовані, сильні волею та незламні духом бійці.
Українські піхотинці - професіонали, чиї вміння і мужність викликають страх у ворога.
Бажаю перемог заради України!
Слава українській піхоті! Слава Україні!
показать весь комментарий
06.05.2020 10:55 Ответить
Парни и девчата пехота с праздником. Слава Украине.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:56 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:22 Ответить
Зі святом і повертайтесь завжди додому!
показать весь комментарий
06.05.2020 11:06 Ответить
Згадаймо славні часи, які було змарновано рік тому.
https://www.youtube.com/watch?v=RgdANpB9PnY Марш Нової Армії
показать весь комментарий
06.05.2020 11:09 Ответить
Ребятки, задайте себе вопрос, почему Армия не на карантине? Закрыли бы всех по блиндажам , выдав маски и дез растворы ... и порядок.
А ведь Армии не грозит эпидемия, потому, что она сражается. А у тех, кто сражатся, высокий иммунитет. Это нас запугали , разобщили, лишили человеческого общения и нормальной человеческой жизни , и загнали, как крыс по норам в намордниках. Мы и будем болеть.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:12 Ответить
Ну вот Борис Джонсон заболел например, чуть не помер. И что - у него нет доступа к лучшим лекарствам и витаминам?
вирусу побоку на то что ты православный или пехотинец, просто если грешил, то заболеешь, а если не грешил то вирус обойдет стороной тя. это же так просто, почему почти все не понимают этого?(еретики наверное)
Молитвой даже чуму отгоняли, это все знают. Жаль что в мире так мало православных
показать весь комментарий
06.05.2020 11:45 Ответить
А много сейчас есть пехот в мире, которые знают, как оно сидеть под РСЗО или 152 мм обстрелом????????????? СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА УКРАЇНСЬКОЇ ПІХОТІ!
показать весь комментарий
06.05.2020 12:01 Ответить
Слава Героям! Самьій древний род войск...и самьій незаменимьій. Где лучше всего видньі качества человека и гражданина.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:13 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !!!!
***
Не сумуй козаче! Не журися воїн!
Ви - святі Герої на своїй землі!
Впала вам на плечі дуже тяжка доля,
Боронити землю, гнати ворогів!

Стали ви до бою, міцною стіною!
Вірні побратими! Друзі бойові!
Ви тримали небо, лицарі-Герої!
Не зганьбили Неньки вірнії сини!

Не було вам страху, скрізь вогонь та пекло!
І лякався ворог, як співали ви!
Не встояли мури - ви стіною стали!
Наче ви з металу, наші козаки!

І вклонюсь до долу, перед образами,
На каміннях сірих, кращіх зі синів!
Ви служіте, браття, на небесних чатах -
Не забуде Ненька Лицарів своїх!

Не сумуй козаче! Не журися воїн!
Ви - святі Герої на своїй землі!
Україну-мати встали захищати
Лицарі - Герої! Справжні козаки!

Автор: Олег Федотов (воїн АТО)
показать весь комментарий
06.05.2020 12:23 Ответить
відос-гундос як завжди проігнорує
показать весь комментарий
06.05.2020 12:25 Ответить
завжди повертайесь ЖИВИМИ, де вас чекають і кохають...
"Піхота завжди попереду...", - сьогодні професійне свято піхотних підрозділів української армії - Цензор.НЕТ 4982

...
показать весь комментарий
06.05.2020 12:28 Ответить
З Святом хлопці, окреме вітання гірській піхоті!
показать весь комментарий
06.05.2020 12:42 Ответить
труженики войны...СПАСИБО!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:04 Ответить
царица полей и населенных пунктов ( без зачистки територия не наша ) , основной меч войны,
арта , коробки ( мишки ) , авиация делают меч более карающим - но основная нагрузка на пехоту , в грязи , в крови , в блиндажах и окопах они несут нам мирную жизнь
страшные цыники которые верят лишь своему командиру и личному оружию
короче с ПРАЗДНИКОМ
показать весь комментарий
06.05.2020 13:37 Ответить
Сильно і зворушливо.
+++++

=мишками= танки називають ?
показать весь комментарий
07.05.2020 05:50 Ответить
Vedana , да , танки ( именно танки ) называют мишками
война всегда и везде вносит свой сленг , ПК ,ПКМ ( пулемет ) - называют покемоном
показать весь комментарий
07.05.2020 12:50 Ответить
Дякую. Про танки я вирішила уточнити, бо в одного танкіста на фб таке бачила.

А про =покемон= не чула, тепер знатиму. Про =дашку= читала.
показать весь комментарий
08.05.2020 04:10 Ответить
Vadana . за пехоту и сленг можно книжку написать ( почему у нас редко кто пишет не знаю )
но это уже будет не поздравление , а рассказ
отдельной строкою можно выделить очень рискованных ребят на L200 (машина ) с утесом ,
таких тож было не мало
показать весь комментарий
08.05.2020 15:53 Ответить
Андрію,
Так Мартин Брест написав. Пехота (1), Збройники (2), Терриконьі (3). Там навіть словничок є, щоб було зрозуміло.
Видають потроху військові книги.
А гумор військовий - особливий.

То Ви - кулеметник ?
показать весь комментарий
09.05.2020 07:28 Ответить
Vadana , да Мартин писал много и красиво , еще пишет Бурлакова и Билозерська ( молодцы
девчата ) , но хотелось бы большего , ветеранов то много
я многих читал , и на цензоре ( Дима неплохо пишет ) , и на просторах инета
не пулеметчик , но ПК и НСВ немного знаю
показать весь комментарий
09.05.2020 21:04 Ответить
Всім нашим хлопцям щастя та здоров'я!
Героям слава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:56 Ответить
Вітаю зі святом! Міцного здоров"я і удачі! ДЯКУЮ!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 16:16 Ответить
Кращий бій той, якого не було. Слава ВСУ!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 19:43 Ответить
Вітання нашим рідненьким піхотинцям !
Хай вас кулі минають !
Повертайтеся додому неушкодженими !

Дякую вам.
показать весь комментарий
07.05.2020 05:45 Ответить
 
 