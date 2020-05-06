Кабмин сегодня обнародует постановление о смягчении карантина, - Степанов

В среду будет обнародовано постановление №211 с внесенными Кабинетом Министров изменениями относительно ослаблений карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я поставил задание, чтобы сегодня постановление было размещено на сайте и завтра его напечатали", - сказал он.

