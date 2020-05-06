УКР
Новини
Кабмін сьогодні оприлюднить постанову про пом'якшення карантину, - Степанов

Кабмін сьогодні оприлюднить постанову про пом'якшення карантину, - Степанов

У середу буде оприлюднено постанову №211 з внесеними Кабінетом Міністрів змінами щодо послаблень карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я поставив завдання, щоб сьогодні постанову було розміщено на сайті і завтра її надрукували", - сказав він.

Кабмін виділив понад 3,1 млрд грн на боротьбу з COVID-19

Кабмін (14392) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
///
Через Госказначейство на счета «Эпицентра» поступала проплата от следующий госпредприятий.
1.Компания «Укрэнерго» - 192 300 масок Віола, производство Китай, более чем на 2 600 000 гривен, двумя договорами от 6 и 16 апреля (по 16 и по 12 гривен за штуку).
2. Компания «Укртранснафта» закупила 110 000 масок TM EXPERT, производство Китай, на 1 700 000 гривен по договору от 14 апреля (по 16,2 гривны за штуку).
3. Нацбанк Украины -75 000 масок Віола почти на 1 200 000 гривен, по договору от 8 апреля (по 15,96 за штуку).
4. КП «Киевский метрополитен» - 40 000 масок Віола №50 на более 600 000 гривен по договору от 16 апреля (по 15,88 гривен за штуку). Источник финансирования - собственные средства предприятия.
5. Управление делами Аппарата Верховной Рады - 10 000 масок Віола на почти 170 000 гривен, по договору от 8 апреля (по 15,88 гривен за штуку).
6. ЦНАП Голосеевского района Киева - 7800 масок ТМ EXPERT на более 130 000 гривен по договору от 10 апреля (почти по 17 гривен за штуку).
7. Южная региональная служба государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте - 7500 штук масок TM EXPERT на 112 500 гривен по договору от 21 апреля (по 15 гривен за штуку без НДС).
8. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета города Кропивницкого - 5600 масок TM EXPERT по договору от 14 апреля, а также перчатки, очки и дезинфектант почти на 100 000 гривен; цена одной маски- 15 гривен 30 копеек.
9. Государственная миграционная служба - 2600 масок на 39 000 по договору от 15 апреля; всего масок, перчаток и прочих средств защиты на 102 000 гривен.

Но самый крупный контракт, по данным «Страны», «Эпицентр» заключил с государственной компанией «Укргазодобыча». Всего было заключено два договора на поставки медицинских товаров на общую сумму почти 58 млн гривен, из которых масок было закуплено на 12,4 млн гривен.

Не будем оценивать этичность того, что Зеленский встречает самолет с масками и защитными костюмами, на которых серьезно зарабатывает «Эпицентр» и ряд других компаний. Вопрос в другом. У правительства есть фонд для борьбы с коронавирусом. Собственно, на эти деньги и приобретаются маски и защитные костюмы.
Только вот возникает вопрос - почему «Мрія» не возит китайские маски для прямых поставок в больницы страны? Для чего гигантская прокладка в виде «Эпицентра»? Или статус народного депутата предполагает для Александра Гереги участие в распиле государственных бюджетов в пользу его бизнеса?
06.05.2020 14:57 Відповісти
+3
Дякую, дуже дякую! Ідіть в жопу
06.05.2020 14:51 Відповісти
+2
Выродки! Или кормите голодный народ у которого уже заначек не осталось, или отменяйте свой чертовый карантин!
06.05.2020 14:55 Відповісти
Дякую, дуже дякую! Ідіть в жопу
06.05.2020 14:51 Відповісти
За что на такое снисхождение холопам непослушным,балуете нас
06.05.2020 14:53 Відповісти
Выродки! Или кормите голодный народ у которого уже заначек не осталось, или отменяйте свой чертовый карантин!
06.05.2020 14:55 Відповісти
COVID-19, стой раз-два.
06.05.2020 14:57 Відповісти
Все остальные болезни вирусные и нет - стой раз, два. Только правда им такой чести как карантин не делают.
06.05.2020 15:20 Відповісти
06.05.2020 14:57 Відповісти
Вася, всэх абуваит в лапти гидэ сам абулса.
Аткюда у тибэ дровищка с такой им?
Слюши, а твой настаящий фамили слючайна нэ Рибников??
06.05.2020 15:21 Відповісти
нэ...нэ Рибникоф...ты растроилься?
https://49000.com.ua/skolko-*********-zarabotal-na-prodazh/
06.05.2020 16:07 Відповісти
А ти хатель маска нахалява? Извины, наШарка?
Можит тибэ ищо тисяча в ден платит и виличит каронавирус за два нидэль??
06.05.2020 17:10 Відповісти
я ни хатель табэ атвечать... - атветиль из вежливости...
а шо и хде я хатель нахалява - то маё сабачачье дело! ферштейн ?
06.05.2020 17:19 Відповісти
Его уже вовсю отменяют на местах. Пару часов назад девчонка на детской площадке живописно так на качелях качалась. Белокурая маленькая, волосы развевались. Прям символ свободы.
06.05.2020 15:02 Відповісти
У меня под окном -детская площадка. Там с марта месяца малышня, как развевалась каждый день, так до сих пор и развевается.
06.05.2020 15:19 Відповісти
а моя долго пустовала. её даже ленточками огородили и объявление налепили.
06.05.2020 15:30 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_191929.html Житомир.info | Житомирський обласний лабораторний центр три дні не буде приймати матеріал для тестів на COVID-19
06.05.2020 15:17 Відповісти
Рано - ще, не все розвалено. Більше пекла, нехай побігають, не всі ж купують мерседеси як Єрмак і не всі ж продають посади і землю в час карантину. Тому не треба поспішати, нехай виборці побігають марафони по місту, а за дурість заплатять злиднями олігархії. Треба підняти ціну за електрику, квартиру, воду, оренду за все те що можна нагнути сіромах.
06.05.2020 16:08 Відповісти
 
 