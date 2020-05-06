Кабмін виділив понад 3,1 млрд грн на боротьбу з COVID-19

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу затвердив з одноденним доопрацюванням постанову "Про виділення коштів на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій і пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що кошти спрямують на потреби лікарень першої хвилі, екстреної медичної допомоги та лабораторних центрів.

"3,132 млрд грн спрямують на покриття потреб медзакладів першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою, екстреної допомоги в засобах індивідуального захисту, потреби у видатках лабораторних центрів МОЗ, на закупівлю товарів / робіт / послуг, необхідних для реагування на коронавірусну хворобу, потреби на оплату праці працівників лабцентрів", - розповів він.

За словами Степанова, розпорядником коштів буде Міністерство охорони здоров'я.

