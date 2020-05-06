УКР
Кабмін виділив понад 3,1 млрд грн на боротьбу з COVID-19

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу затвердив з одноденним доопрацюванням постанову "Про виділення коштів на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій і пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що кошти спрямують на потреби лікарень першої хвилі, екстреної медичної допомоги та лабораторних центрів.

"3,132 млрд грн спрямують на покриття потреб медзакладів першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою, екстреної допомоги в засобах індивідуального захисту, потреби у видатках лабораторних центрів МОЗ, на закупівлю товарів / робіт / послуг, необхідних для реагування на коронавірусну хворобу, потреби на оплату праці працівників лабцентрів", - розповів він.

За словами Степанова, розпорядником коштів буде Міністерство охорони здоров'я.

тут степашке карта и повалила
показати весь коментар
06.05.2020 14:21 Відповісти
Тьфу!
показати весь коментар
06.05.2020 14:53 Відповісти
Пля - такого дерибана свет не видывал...
Янукович нервно курит в сторонке...
показати весь коментар
06.05.2020 14:54 Відповісти
А людей кормить вы как то планируете? Деньги кончились, транспорт не ходит. Упыри, жрите свои маски, на завтрак , обед и ужин.
показати весь коментар
06.05.2020 15:40 Відповісти
Британский национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что враждебные государства пытаются взломать британские университеты и научные учреждения для кражи исследований, связанных с Covid-19, включая разработку вакцин. Предполагается, что киберпреступники действуют под патронатом правительств России, Китая и Ирана.
Сегодня десятки университетов и учреждений с биомедицинским потенциалом работают над исследованиями Covid-19, начиная от новых диагностических тестов и тестов на антитела до экспериментального лечения. Однако до сих пор не было успешных хакерских атак на университеты или исследовательские институты!!!!.
Глава отдела кибернетических исследований Королевского института объединенных служб Джеймс Салливен заявил, что пандемия приводит к увеличению злонамеренной кибернетической деятельности враждебно настроенных государств, в частности, в связи с выработкой вакцины от коронавируса.
Ну теперь то понятно, что это за хакеры???? Это вообще не хакеры, это собственно сами и разработчики этого вируса и имя их - другая, враждебно настроенная форма жизни!!!
показати весь коментар
06.05.2020 15:47 Відповісти
 
 