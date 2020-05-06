РУС
Кабмин выделил более 3,1 млрд грн на борьбу с COVID-19

Кабинет Министров Украины на заседании в среду утвердил с однодневной доработкой постановление "О выделении средств на обеспечение осуществления некоторых мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что средства направят на потребности больниц первой волны, экстренной медпомощи и лабораторных центров.

"3,132 млрд грн направят на покрытие потребностей медучреждений первой волны для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью, экстренной помощи в средствах индивидуальной защиты, потребности в расходах лабораторных центров Минздрава, на закупку товаров/работ/услуг, необходимых для реагирования на коронавирусную болезнь, потребность на оплату труда работников лабцентров", - рассказал он.

По словам Степанова, распорядителем средств будет Минздрав.

По словам Степанова, распорядителем средств будет Минздрав.

тут степашке карта и повалила
06.05.2020 14:21 Ответить
Тьфу!
06.05.2020 14:53 Ответить
Пля - такого дерибана свет не видывал...
Янукович нервно курит в сторонке...
06.05.2020 14:54 Ответить
А людей кормить вы как то планируете? Деньги кончились, транспорт не ходит. Упыри, жрите свои маски, на завтрак , обед и ужин.
06.05.2020 15:40 Ответить
Британский национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что враждебные государства пытаются взломать британские университеты и научные учреждения для кражи исследований, связанных с Covid-19, включая разработку вакцин. Предполагается, что киберпреступники действуют под патронатом правительств России, Китая и Ирана.
Сегодня десятки университетов и учреждений с биомедицинским потенциалом работают над исследованиями Covid-19, начиная от новых диагностических тестов и тестов на антитела до экспериментального лечения. Однако до сих пор не было успешных хакерских атак на университеты или исследовательские институты!!!!.
Глава отдела кибернетических исследований Королевского института объединенных служб Джеймс Салливен заявил, что пандемия приводит к увеличению злонамеренной кибернетической деятельности враждебно настроенных государств, в частности, в связи с выработкой вакцины от коронавируса.
Ну теперь то понятно, что это за хакеры???? Это вообще не хакеры, это собственно сами и разработчики этого вируса и имя их - другая, враждебно настроенная форма жизни!!!
06.05.2020 15:47 Ответить
 
 