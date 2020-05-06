Кабмин выделил более 3,1 млрд грн на борьбу с COVID-19
Кабинет Министров Украины на заседании в среду утвердил с однодневной доработкой постановление "О выделении средств на обеспечение осуществления некоторых мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что средства направят на потребности больниц первой волны, экстренной медпомощи и лабораторных центров.
"3,132 млрд грн направят на покрытие потребностей медучреждений первой волны для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью, экстренной помощи в средствах индивидуальной защиты, потребности в расходах лабораторных центров Минздрава, на закупку товаров/работ/услуг, необходимых для реагирования на коронавирусную болезнь, потребность на оплату труда работников лабцентров", - рассказал он.
По словам Степанова, распорядителем средств будет Минздрав.
