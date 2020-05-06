Германия преодолела первый этап пандемии коронавируса, - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна уже прошла первый этап пандемии коронавируса.
Об этом сказала Меркель журналистам в Берлине в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Первую стадию пандемии мы прошли, но мы только в начале пути. Мы добились цели замедлить распространение вируса, граждане действовали ответственно и следовали предписанным ограничениям", - сказала Меркель.
По ее словам, теперь можно говорить о дальнейших послаблениях ограничений общественной жизни.
Меркель отметила, что Германия планирует разрешить проведение футбольных матчей бундеслиги со второй половины мая.
"Со второй половины мая можно будет вести игры с соблюдением правил гигиены", - сказала Меркель.
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Опыт по синтезированию многоклонального антитела был проведен в университете города Утрехт совместной командой исследователей из Нидерландов и Германии. На основе материала обычных мышей учеными было создано экспериментальное соединение. Это созданные лабораторным методом белки, практически идентичные по своему действию тем, что способны вырабатываться иммунными клетками человека.
Работа белков, выведенных европейскими исследователями экспериментальным путем, заключается в поиске определенного участка патогена. После этого начинается целенаправленное воздействие на данный патоген. В ходе экспериментального исследования было установлено, что новое антитело 47D11 оказалось в состоянии справиться не только с вирусной инфекцией SARS-CoV-2, но и родственной ей SARS-CoV, характеризующийся способностью вызывать острый респираторный синдром.
Созданное в лабораторных условиях антитело способно нацелиться на те самые белковые шипы, придающие вирусу форму короны!!!!!!, за счет которых инфекционное заболевание и проникает в клетки человеческого организма.
Теперь осталось создать именно спрей. Причём желательно ....с коротким циклом жизни...
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