Германия преодолела первый этап пандемии коронавируса, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна уже прошла первый этап пандемии коронавируса.

Об этом сказала Меркель журналистам в Берлине в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первую стадию пандемии мы прошли, но мы только в начале пути. Мы добились цели замедлить распространение вируса, граждане действовали ответственно и следовали предписанным ограничениям", - сказала Меркель.

По ее словам, теперь можно говорить о дальнейших послаблениях ограничений общественной жизни.

Меркель отметила, что Германия планирует разрешить проведение футбольных матчей бундеслиги со второй половины мая.

"Со второй половины мая можно будет вести игры с соблюдением правил гигиены", - сказала Меркель.

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