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Німеччина подолала перший етап пандемії коронавірусу, - Меркель

Німеччина подолала перший етап пандемії коронавірусу, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна вже пройшла перший етап пандемії коронавірусу.

Про це сказала Меркель журналістам у Берліні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Першу стадію пандемії ми пройшли, але ми тільки на початку шляху. Ми домоглися мети уповільнити поширення вірусу, громадяни діяли відповідально і дотримувалися запропонованих обмежень", - сказала Меркель.

За її словами, тепер можна говорити про подальші послаблення обмежень громадського життя.

Меркель зазначила, що Німеччина планує дозволити проведення футбольних матчів бундесліги з другої половини травня.

"З другої половини травня можна буде проводити ігри з дотриманням правил гігієни", - сказала Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль і Меркель проведуть 12 травня переговори за допомогою відеозв'язку

Автор: 

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с результатом почти 7000 умерших ,83 на 1 млн населения.по сравнению с испанией,25857 ,553 на 1 млн впечатляет
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06.05.2020 17:50 Відповісти
Шоу говорит будет продолжаться.
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06.05.2020 18:43 Відповісти
Ну вот это очень стильно. И даже свежо и своевременно.....

Опыт по синтезированию многоклонального антитела был проведен в университете города Утрехт совместной командой исследователей из Нидерландов и Германии. На основе материала обычных мышей учеными было создано экспериментальное соединение. Это созданные лабораторным методом белки, практически идентичные по своему действию тем, что способны вырабатываться иммунными клетками человека.

Работа белков, выведенных европейскими исследователями экспериментальным путем, заключается в поиске определенного участка патогена. После этого начинается целенаправленное воздействие на данный патоген. В ходе экспериментального исследования было установлено, что новое антитело 47D11 оказалось в состоянии справиться не только с вирусной инфекцией SARS-CoV-2, но и родственной ей SARS-CoV, характеризующийся способностью вызывать острый респираторный синдром.
Созданное в лабораторных условиях антитело способно нацелиться на те самые белковые шипы, придающие вирусу форму короны!!!!!!, за счет которых инфекционное заболевание и проникает в клетки человеческого организма.
Теперь осталось создать именно спрей. Причём желательно ....с коротким циклом жизни...
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06.05.2020 18:14 Відповісти
В Германии со второй половины мая будет возобновлен розыгрыш Бундеслиги. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 6 мая, после консультаций с властями федеральных земель ФРГ.

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И только Вова Зеленский продолжает упорно дестабилизировать политическую и экономическую жизнь в Украине
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06.05.2020 20:30 Відповісти
 
 