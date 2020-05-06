Німеччина подолала перший етап пандемії коронавірусу, - Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна вже пройшла перший етап пандемії коронавірусу.
Про це сказала Меркель журналістам у Берліні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Першу стадію пандемії ми пройшли, але ми тільки на початку шляху. Ми домоглися мети уповільнити поширення вірусу, громадяни діяли відповідально і дотримувалися запропонованих обмежень", - сказала Меркель.
За її словами, тепер можна говорити про подальші послаблення обмежень громадського життя.
Меркель зазначила, що Німеччина планує дозволити проведення футбольних матчів бундесліги з другої половини травня.
"З другої половини травня можна буде проводити ігри з дотриманням правил гігієни", - сказала Меркель.
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Опыт по синтезированию многоклонального антитела был проведен в университете города Утрехт совместной командой исследователей из Нидерландов и Германии. На основе материала обычных мышей учеными было создано экспериментальное соединение. Это созданные лабораторным методом белки, практически идентичные по своему действию тем, что способны вырабатываться иммунными клетками человека.
Работа белков, выведенных европейскими исследователями экспериментальным путем, заключается в поиске определенного участка патогена. После этого начинается целенаправленное воздействие на данный патоген. В ходе экспериментального исследования было установлено, что новое антитело 47D11 оказалось в состоянии справиться не только с вирусной инфекцией SARS-CoV-2, но и родственной ей SARS-CoV, характеризующийся способностью вызывать острый респираторный синдром.
Созданное в лабораторных условиях антитело способно нацелиться на те самые белковые шипы, придающие вирусу форму короны!!!!!!, за счет которых инфекционное заболевание и проникает в клетки человеческого организма.
Теперь осталось создать именно спрей. Причём желательно ....с коротким циклом жизни...
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