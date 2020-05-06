Німеччина подолала перший етап пандемії коронавірусу, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна вже пройшла перший етап пандемії коронавірусу.

Про це сказала Меркель журналістам у Берліні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Першу стадію пандемії ми пройшли, але ми тільки на початку шляху. Ми домоглися мети уповільнити поширення вірусу, громадяни діяли відповідально і дотримувалися запропонованих обмежень", - сказала Меркель.

За її словами, тепер можна говорити про подальші послаблення обмежень громадського життя.

Меркель зазначила, що Німеччина планує дозволити проведення футбольних матчів бундесліги з другої половини травня.

"З другої половини травня можна буде проводити ігри з дотриманням правил гігієни", - сказала Меркель.

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