В песчаном карьере в Харьковской области погибла восьмилетняя девочка, - Нацполиция

Восьмилетняя девочка погибла в среду днем неподалеку от пгт Золочев Харьковской области вследствие обвала грунта в песчаном карьере, где она играла вместе с другими детьми

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило около 15:20. "Трое детей (9, 8, 5 лет) в сопровождении родителей игрались вблизи песчаного карьера. Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком", - говорится в сообщении.

Двух детей удалось вытащить из-под песка сразу, а 8-летнюю девочку - только спустя 15-20 минут. Она была без сознания. Реанимационные мероприятия не помогли. Девочка умерла.

Информация о случившемся внесена в ЕРДР по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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