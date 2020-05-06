В песчаном карьере в Харьковской области погибла восьмилетняя девочка, - Нацполиция
Восьмилетняя девочка погибла в среду днем неподалеку от пгт Золочев Харьковской области вследствие обвала грунта в песчаном карьере, где она играла вместе с другими детьми
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Сообщение о происшествии поступило около 15:20. "Трое детей (9, 8, 5 лет) в сопровождении родителей игрались вблизи песчаного карьера. Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком", - говорится в сообщении.
Двух детей удалось вытащить из-под песка сразу, а 8-летнюю девочку - только спустя 15-20 минут. Она была без сознания. Реанимационные мероприятия не помогли. Девочка умерла.
Информация о случившемся внесена в ЕРДР по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
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А що по факту, так це те що люди погано слідкують за своїми дітьми і не вчать їх не потрапляти в неприємності, погані компанії, небезпечні ситуації
R I P - це все що можна тепер сказати.
Взяти хоч Безлюдівський кар єр - там вирубки хвойниї дерев досягли маштабів Карпат і видобуток піска як відкритим спосібом, так і намивний пісок помпами, а кар єр оформлений на одну фізичну особу ЧАО це означає ЧАСТНОЕ АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЄСТВО, то в Україні надра вже не народні, а приватні?
https://lesovod.blogspot.com/2016/10/blog-post_108.html У коментарях один з інтернет-користувачів зазначив, що пам'ятає ті часи, коли маленьке озеро ще було лісом.
Бедные дети, которым приходится играться в песочном карьере в присутствии родителей.