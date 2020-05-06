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Новини
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У піщаному кар'єрі в Харківській області загинула восьмирічна дівчинка, - Нацполіція

У піщаному кар'єрі в Харківській області загинула восьмирічна дівчинка, - Нацполіція

Восьмирічна дівчинка загинула в середу вдень неподалік від смт Золочів Харківської області внаслідок обвалу ґрунту в піщаному кар'єрі, де вона гралася разом з іншими дітьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Повідомлення про подію надійшло близько 15:20. "Троє дітей (9, 8, 5 років) у супроводі батьків гралися поблизу піщаного кар'єру. Раптово стався обвал ґрунту. Дітей засипало піском", - сказано в повідомленні.

Двох дітей вдалося витягнути з-під піску відразу, а 8-річну дівчинку - тільки через 15-20 хвилин. Вона була непритомна. Реанімаційні заходи не допомогли. Дівчинка померла.

Інформація про те, що трапилося, внесена в ЄРДР за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

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Автор: 

діти (5184) смерть (6788) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+5
Жаль девочку. Невинное дитя. Родители дебилы!
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06.05.2020 19:40 Відповісти
+5
кар'єр це завжди небезпека,вина батьків 100%.
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06.05.2020 19:42 Відповісти
+5
Вблизи н.п. Безымянное пляж граничит с вертикальной стеной песка и глины. Молодая училка разместила группу малышей прямо под этой стеной. Пришлось объяснить чем это грозит. Стартанули с места не поднимаясь! А ведь могло быть иначе!
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06.05.2020 20:01 Відповісти
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страшная беда, через дурь людскую!!!
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06.05.2020 19:39 Відповісти
Да уж. Опасное место для отдыха - песчаный карьер. Хорошо хоть успели двоих спасти.
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06.05.2020 20:21 Відповісти
Жаль девочку. Невинное дитя. Родители дебилы!
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06.05.2020 19:40 Відповісти
А якщо б винное дитя...? було б не жаль?
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06.05.2020 19:50 Відповісти
Діти по визначенню безвинні.
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06.05.2020 20:08 Відповісти
Тоді навіщо писати не винне))
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06.05.2020 20:10 Відповісти
А тебя это слишком волнует - идиот, пристал как банный лист до оппы. Вообще-то в таких случаях, все дети невинные.
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06.05.2020 20:33 Відповісти
Ідіот не винний тебе зробив, тому ти, невіглас, так не винно і тупиш...)))
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06.05.2020 22:14 Відповісти
Что за дебильный вопрос задаёшь???
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06.05.2020 20:29 Відповісти
Гудман,дитя невино по определению, по религии, по вере. Я просто константирую ,подчеркиваю очевидный факт.В Торе наверно по другому?
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07.05.2020 08:38 Відповісти
кар'єр це завжди небезпека,вина батьків 100%.
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06.05.2020 19:42 Відповісти
Знайшли курва місце де дітей вигулвати !(((
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06.05.2020 19:50 Відповісти
Вблизи н.п. Безымянное пляж граничит с вертикальной стеной песка и глины. Молодая училка разместила группу малышей прямо под этой стеной. Пришлось объяснить чем это грозит. Стартанули с места не поднимаясь! А ведь могло быть иначе!
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06.05.2020 20:01 Відповісти
Нужно иногда говорить об опасности, не все понимают, даже учителя.
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06.05.2020 20:23 Відповісти
Думаю, городская власть Безымянного могла бы за счет бюджета изготовить 1000 табличек на палке, ставить их вблизи опасной локации. Не разорились бы. Или ждать пока грянет?
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07.05.2020 03:38 Відповісти
Вся вина в этом родителей, и только, какой здравый родитель пойдёт на то, чтоб дети там играли?
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06.05.2020 20:37 Відповісти
Кілька тижднів тому була інфа що в Одеській області двоє дорослих мужчин відкопували мисливського пса і загинули від обвалу грунту.
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06.05.2020 21:35 Відповісти
Как бы странно чуть. Тут бы пообщаться с экстрасенсами. За эти два месяца по Харькову и области много вдруг детей, и прежде всего девочек погибло по разным, но трагичным причинам. не было такого и близко по якобы нелепости. нехорошая тема пошла.
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06.05.2020 21:46 Відповісти
навіщо? всі ці випадки сталися саме через недогляд за дитиною,почитайте закон про охорону дитинстава,стаття 12.
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06.05.2020 22:01 Відповісти
Чи в Україні засуджують таких вбивць-батьків ?
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07.05.2020 06:31 Відповісти
Екстрасенси то такі ж свідки сатани як і спірітисти які визивають духів.
А що по факту, так це те що люди погано слідкують за своїми дітьми і не вчать їх не потрапляти в неприємності, погані компанії, небезпечні ситуації
R I P - це все що можна тепер сказати.
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06.05.2020 23:02 Відповісти
Ще факт - в Харківській області багато піщаних кар єрів які буквально приносять десятки мільонів доларів кожен рік. Але потрапляють ці грощі в місцеві бюджети?
Взяти хоч Безлюдівський кар єр - там вирубки хвойниї дерев досягли маштабів Карпат і видобуток піска як відкритим спосібом, так і намивний пісок помпами, а кар єр оформлений на одну фізичну особу ЧАО це означає ЧАСТНОЕ АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЄСТВО, то в Україні надра вже не народні, а приватні?

У піщаному кар'єрі в Харківській області загинула восьмирічна дівчинка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 859

https://lesovod.blogspot.com/2016/10/blog-post_108.html У коментарях один з інтернет-користувачів зазначив, що пам'ятає ті часи, коли маленьке озеро ще було лісом.

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06.05.2020 23:20 Відповісти
Не было случая, чтобы ребёнка завалило насмерть книгами в библиотеке.
Бедные дети, которым приходится играться в песочном карьере в присутствии родителей.
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07.05.2020 02:43 Відповісти
Водка
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07.05.2020 07:49 Відповісти
 
 