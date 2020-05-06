У піщаному кар'єрі в Харківській області загинула восьмирічна дівчинка, - Нацполіція

Восьмирічна дівчинка загинула в середу вдень неподалік від смт Золочів Харківської області внаслідок обвалу ґрунту в піщаному кар'єрі, де вона гралася разом з іншими дітьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Повідомлення про подію надійшло близько 15:20. "Троє дітей (9, 8, 5 років) у супроводі батьків гралися поблизу піщаного кар'єру. Раптово стався обвал ґрунту. Дітей засипало піском", - сказано в повідомленні.

Двох дітей вдалося витягнути з-під піску відразу, а 8-річну дівчинку - тільки через 15-20 хвилин. Вона була непритомна. Реанімаційні заходи не допомогли. Дівчинка померла.

Інформація про те, що трапилося, внесена в ЄРДР за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Читайте також: Дівчинка, яка зникла 26 квітня на Харківщині і яку шукали сотні волонтерів і силовиків, померла від переохолодження, - поліція