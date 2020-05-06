У піщаному кар'єрі в Харківській області загинула восьмирічна дівчинка, - Нацполіція
Восьмирічна дівчинка загинула в середу вдень неподалік від смт Золочів Харківської області внаслідок обвалу ґрунту в піщаному кар'єрі, де вона гралася разом з іншими дітьми.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Повідомлення про подію надійшло близько 15:20. "Троє дітей (9, 8, 5 років) у супроводі батьків гралися поблизу піщаного кар'єру. Раптово стався обвал ґрунту. Дітей засипало піском", - сказано в повідомленні.
Двох дітей вдалося витягнути з-під піску відразу, а 8-річну дівчинку - тільки через 15-20 хвилин. Вона була непритомна. Реанімаційні заходи не допомогли. Дівчинка померла.
Інформація про те, що трапилося, внесена в ЄРДР за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
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А що по факту, так це те що люди погано слідкують за своїми дітьми і не вчать їх не потрапляти в неприємності, погані компанії, небезпечні ситуації
R I P - це все що можна тепер сказати.
Взяти хоч Безлюдівський кар єр - там вирубки хвойниї дерев досягли маштабів Карпат і видобуток піска як відкритим спосібом, так і намивний пісок помпами, а кар єр оформлений на одну фізичну особу ЧАО це означає ЧАСТНОЕ АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЄСТВО, то в Україні надра вже не народні, а приватні?
https://lesovod.blogspot.com/2016/10/blog-post_108.html У коментарях один з інтернет-користувачів зазначив, що пам'ятає ті часи, коли маленьке озеро ще було лісом.
Бедные дети, которым приходится играться в песочном карьере в присутствии родителей.