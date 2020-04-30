Жуткое убийство 13-летней девочки на Харьковщине: полиция открыла уголовное производство, мать ребенка задержана. ФОТО
По факту убийства ребенка полицейские Харьковщины открыли уголовное производство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Около 8:25 из службы "102" в Дергачевского отдела полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме мужчина проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью", - сказано в сообщении.
По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.
Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
Напомним, что сегодня, 30 апреля, около 6 утра в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях находится обнаженная женщина. Полицейские обнаружили по указанному адресу гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова человека. Для выяснения обстоятельств происшествия женщину доставили в Холодногорского отдела полиции.
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на Холодной Горе, я тока на Макдональдз возле вокзала иногда заезжаю..
райончик так себе.. и очень пыльно весной, летом, осенью..
у меня есть знакомый в Черкасской области, который выращивает свиней (отдельную группу свиней от общей) на отходах бисквитной фабрики(потому что на всех свиней не хватает) .. Так вот, к нему стоит очередь за этим салом и мясом (на бисквитке), и к нему стоят очень влиятельные люди.. и если мне удается перехватить 20-50 кг этого мяса и сала ,то это праздник, потому что это настоящий деликатес..
а из твоего цыганского настоящего ,что ты можешь сообщить следствию?!
Приехал в 10. Ментов еще не было. Перевязали и обмыли раны. Вызвали скорую и только благодаря ей, т.к. они без ментов отказались ехать, эти орлы Авакова соизволили к 2 часам дня приехать. Говорю, что надо снять побои и написать заявление на внука, который на УДО сейчас находится. Скорая не может, не их компетенция. Заявление? Да брось, семейное дело - сами разберутся... Появился внучок. Я его зарежу, вот увидите, говорит он всем! Менты с ним терли что то. Короче, деда забрали в БСП. Там тоже побои оказывается не имеют право снимать! Слов нет. Следователь должен дать направление. Там карантин. Заявлений они не принимают. Опять маты! С боями и матами, получаю регистрацию Заявления и направление в какую то дыру на Сырце на третьи сутки!
Те козлы, работают до 3 дня, прием прекращается с 2х. Заведующий в БСП, спецом выписал дела после 14, хотя мы хотели утром туда поехать. Обиделся, что ничего ему не дали на лапу, видимо. Ничего. Сняли побои и все на этом. Вот так вольготно живут у нас выпущенные на волю зэки! Нет на них управы, т.к. Закона нет. Менты без решения суда не желают возбуждаться и работать. Зарплату им тоже надо после решений суда выдавать.
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
Не надо никакого решения суда. Не надо добровольного согласия больной.
Близкий родственник может положить в больницу легко и просто.
Проблема бывает - доставить туда.
Конечно, нужно платить. Но относительно официально.
Не доглядели - получили мертвого ребенка.
Беда.
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
https://inforesist.org/v-harkove-16-letnij-podrostok-zabil-devushku-do-smerti-skalkoj-a-telo-zakopal-vo-dvore/
"В Харькове 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку, после этого закопал ее тело у себя во дворе, а спустя время перепрятал в яру. Она сообщает, что ее дочь, 26-летнюю Яну Шевченко, в конце июня убил подросток Даниил Редин.
Сначала девушку закопали во дворе, где и произошло убийство, а спустя время уже перезахоронили в яру. При этом, по ее словам, родственники подростка знали о преступлении и помогали перепрятать тело.
Жанна Шевченко (мать убитой) утверждает, что родители Даниила Редина пытаются «откупить» его от уголовного наказания. И изначально сотрудники полиции подозревали в убийстве ее дочери неизвестного бездомного. Также, по словам женщины, весь район знал о содеянном подростком, а он сам хвастался своим друзьям жестоким убийством.