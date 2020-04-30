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Жуткое убийство 13-летней девочки на Харьковщине: полиция открыла уголовное производство, мать ребенка задержана. ФОТО

По факту убийства ребенка полицейские Харьковщины открыли уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Около 8:25 из службы "102" в Дергачевского отдела полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме мужчина проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.

Жуткое убийство 13-летней девочки на Харьковщине: полиция открыла уголовное производство, мать ребенка задержана 01

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Утром в Харькове посреди улицы задержали голую женщину, которая несла в пакете отрезанную голову, - полиция. ФОТО 18+

Напомним, что сегодня, 30 апреля, около 6 утра в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях находится обнаженная женщина. Полицейские обнаружили по указанному адресу гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова человека. Для выяснения обстоятельств происшествия женщину доставили в Холодногорского отдела полиции.

Жуткое убийство 13-летней девочки на Харьковщине: полиция открыла уголовное производство, мать ребенка задержана 02
Жуткое убийство 13-летней девочки на Харьковщине: полиция открыла уголовное производство, мать ребенка задержана 03
Фрир: сайт Нацполиции

дети (6581) Нацполиция (16573) убийство (6512) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+25
Это кошмар. Я сочувствую от всего сердца. Проблема есть с психически больными. Проблема в законах. Я испытал на себе все круги ада, когда больную родственницу пытался положить в больницу. Это возможно только по решению суда или по согласию самого больного. Уверяю Вас. Это очень сложно. и не каждый это сможет сделать. Это точно. Пока я бегал по инстанциям (больницы, полиция, суды...) больной человек просил кушать человеческого мяса. Тупо вызов полиции ни к чему не привел. Она же ни кого не съела, пока. Вот, сделает, что-нибудь, заберем. Так вот, нужно упростить эту процедуру. При чем срочно. Иначе могут пострадать Ваши дети. Тупо на улице. В саду, в школе... не важно. Сосед в подъезде, на лестнице. Стукнет молотком по голове и все. Нужно изменять закон! Срочно!
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30.04.2020 13:11 Ответить
+11
У відомій психлікарні Києва "Павлівці" на харчування та лікування хворих аж 6 грн на добу на пацієнта..наслідки нехтування цією проблемою бачимо у цьому жахливому випадку..
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30.04.2020 12:57 Ответить
+11
Больная женщина. К сожалению, ничего сделать было нельзя. По нынешнему закону о психиатрии лечить ее можно было только с ее согласия, а такие больные собственно больными себя не считают. Постепенно отказываются от приема лекарств и при невозможной принудительной госпитализации подобное обострение с агрессией в сторону самого близкого человека, это вопрос времени. Закон о психиатрии нужно менять. Родственники могут и обязаны госпитализировать больного в случае обострения.
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30.04.2020 13:24 Ответить
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У відомій психлікарні Києва "Павлівці" на харчування та лікування хворих аж 6 грн на добу на пацієнта..наслідки нехтування цією проблемою бачимо у цьому жахливому випадку..
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30.04.2020 12:57 Ответить
Я у курсі..до речі у цій лікарні скорочують близько 300 працівників..у планах геніяльної рехворматорки було ще закриття інфекційних відділень та туберкульозних диспансерів..
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30.04.2020 13:09 Ответить
просто сошла с ума
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30.04.2020 12:57 Ответить
Все жуткие фото в Telegram Харьков 1654.
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30.04.2020 12:58 Ответить
Нет там ничего. Не ходите.
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30.04.2020 13:41 Ответить
Уже убрали, в 10.30 там все без ретуши было
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30.04.2020 13:44 Ответить
Водка - зло.
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30.04.2020 12:58 Ответить
А наркота по твоему - добро?
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17.05.2020 17:12 Ответить
Холодная Гора - мрачный депрессивный район.. там цыганва, наркотики, алкоголизм, суициды.. и прикормленные менты, которые крышуют наркоту последние 70 лет..
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30.04.2020 13:02 Ответить
и тюрьма вроде там же?
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30.04.2020 13:08 Ответить
Учебка ППО там ще є..?
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30.04.2020 13:10 Ответить
дык, она вроде в центре.. рядом с парк Горького..
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30.04.2020 13:21 Ответить
Була на Холодній горі..поруч ще цегляний завод..
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30.04.2020 13:29 Ответить
бурса ПВО вроде сейчас в центре города.. а что было раньше, увы, не знаю..
на Холодной Горе, я тока на Макдональдз возле вокзала иногда заезжаю..
райончик так себе.. и очень пыльно весной, летом, осенью..
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30.04.2020 13:39 Ответить
Ясно..значить прихватізірували..
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30.04.2020 13:43 Ответить
главное что они ПВО есть.. курсантов-ракетчиков регулярно вижу в центре города..
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30.04.2020 13:46 Ответить
Сподіваюсь,що є..
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30.04.2020 15:15 Ответить
Откуда познания такие?
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30.04.2020 13:43 Ответить
Та ты шо?! Мрачный и депресивный? А я смотрю квартиры самые дорогие в этом депресняке.... А шо тогда можно сказать за ХТЗ, Основу, Сортировку ближнюю Салтовку и прочие ибеня? Ты вообще в Харькове проездом раз в месяц на базар бываешь?
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30.04.2020 19:26 Ответить
кстати, а почему у тебя такое пренебрежительное отношение к фермерам, которые выращивают свиней?!.. ты не справедлив, и я думаю, что ты не украинец!
у меня есть знакомый в Черкасской области, который выращивает свиней (отдельную группу свиней от общей) на отходах бисквитной фабрики(потому что на всех свиней не хватает) .. Так вот, к нему стоит очередь за этим салом и мясом (на бисквитке), и к нему стоят очень влиятельные люди.. и если мне удается перехватить 20-50 кг этого мяса и сала ,то это праздник, потому что это настоящий деликатес..
а из твоего цыганского настоящего ,что ты можешь сообщить следствию?!
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01.05.2020 00:43 Ответить
Это кошмар. Я сочувствую от всего сердца. Проблема есть с психически больными. Проблема в законах. Я испытал на себе все круги ада, когда больную родственницу пытался положить в больницу. Это возможно только по решению суда или по согласию самого больного. Уверяю Вас. Это очень сложно. и не каждый это сможет сделать. Это точно. Пока я бегал по инстанциям (больницы, полиция, суды...) больной человек просил кушать человеческого мяса. Тупо вызов полиции ни к чему не привел. Она же ни кого не съела, пока. Вот, сделает, что-нибудь, заберем. Так вот, нужно упростить эту процедуру. При чем срочно. Иначе могут пострадать Ваши дети. Тупо на улице. В саду, в школе... не важно. Сосед в подъезде, на лестнице. Стукнет молотком по голове и все. Нужно изменять закон! Срочно!
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30.04.2020 13:11 Ответить
Всё так. Вы тоже в теме, к сожалению. Новый закон - это кошмар.
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30.04.2020 13:26 Ответить
Закона нет. Внук в избил палкой деда в 4 утра в его же собственной квартире. Вызвали полицию в 7 утра, когда дед дозвонился мне, его соседу. Я был на даче.
Приехал в 10. Ментов еще не было. Перевязали и обмыли раны. Вызвали скорую и только благодаря ей, т.к. они без ментов отказались ехать, эти орлы Авакова соизволили к 2 часам дня приехать. Говорю, что надо снять побои и написать заявление на внука, который на УДО сейчас находится. Скорая не может, не их компетенция. Заявление? Да брось, семейное дело - сами разберутся... Появился внучок. Я его зарежу, вот увидите, говорит он всем! Менты с ним терли что то. Короче, деда забрали в БСП. Там тоже побои оказывается не имеют право снимать! Слов нет. Следователь должен дать направление. Там карантин. Заявлений они не принимают. Опять маты! С боями и матами, получаю регистрацию Заявления и направление в какую то дыру на Сырце на третьи сутки!
Те козлы, работают до 3 дня, прием прекращается с 2х. Заведующий в БСП, спецом выписал дела после 14, хотя мы хотели утром туда поехать. Обиделся, что ничего ему не дали на лапу, видимо. Ничего. Сняли побои и все на этом. Вот так вольготно живут у нас выпущенные на волю зэки! Нет на них управы, т.к. Закона нет. Менты без решения суда не желают возбуждаться и работать. Зарплату им тоже надо после решений суда выдавать.
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30.04.2020 13:55 Ответить
в єтой стране все за деньги ,которые ублюдкам в погонах нужно давать))
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30.04.2020 14:05 Ответить
спасибо за адекватный комментарий, что больных надо лечить, а не убивать. обычно пишут "порвать таких на части, долго и медленно" и еще большая гадость. ну да, когда этот больной -родственник, то сразу доходит, что это болезнь, как и диабет. скорейшего и полного выздоровления вашей родственнице.
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30.04.2020 14:22 Ответить
в Союзе была психиатрическая скорая помощь, машины обчно были темного хаки, там была пара санитаров - мужики здоровые. Смотрели - если псих, одевали смирительную рубашку, а в больнице (псих) врачи сами решали, если опасен для людей, никто его уже не выпустит, так как в случае убийства человека отпущенным психом врач мог бы реально и быстро сесть.
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30.04.2020 14:23 Ответить
Боти в дії.
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
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30.04.2020 15:46 Ответить
Сошла с катушек как Бобокулова.
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30.04.2020 13:15 Ответить
Теж одразу згадав.
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30.04.2020 13:18 Ответить
Больная женщина. К сожалению, ничего сделать было нельзя. По нынешнему закону о психиатрии лечить ее можно было только с ее согласия, а такие больные собственно больными себя не считают. Постепенно отказываются от приема лекарств и при невозможной принудительной госпитализации подобное обострение с агрессией в сторону самого близкого человека, это вопрос времени. Закон о психиатрии нужно менять. Родственники могут и обязаны госпитализировать больного в случае обострения.
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30.04.2020 13:24 Ответить
По какому закону родственники вдруг обязаны ее госпитализировать в случае обострения, если она отказывается!?
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30.04.2020 13:56 Ответить
Родственники не смогут ее принудительно госпитализировать, обострение - ты попробуй определи его и к тому же, это не основание для госпитализации
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30.04.2020 14:39 Ответить
Боти в дії - критикують реформу.
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
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30.04.2020 15:44 Ответить
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30.04.2020 13:34 Ответить
Просто ппц...
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30.04.2020 13:41 Ответить
Потрібно стерилізувати таких хворих. І алкоголіків також.
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30.04.2020 14:04 Ответить
Вот что вы, блин, несете?
Не надо никакого решения суда. Не надо добровольного согласия больной.
Близкий родственник может положить в больницу легко и просто.
Проблема бывает - доставить туда.
Конечно, нужно платить. Но относительно официально.
Не доглядели - получили мертвого ребенка.
Беда.
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30.04.2020 14:05 Ответить
Психічно хворі отримують пенсію по інвалідності всого 2 тис гривень , з яких половина іде на ліки , а друга полровина на комунальні , та їжу. Добре якщо родичі допомогають -вижити , а якщо ні , то хворі не купуть ліки, бо їсти хочеться .Знаю хлопця хворого на шизофренію, живе сам в селі , батьки померли , він не агресивний , в хаті чистенько , садить город , розуміє , що ліки потрібно постійно приймати , і це все завдяки сусідам , які допомогать і продуктами , і одягом , і добрим словом , відношенням до ного.... Дуже хочеться, що б психічно хворим підняли пенсію--то життєво необхідно .
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30.04.2020 14:29 Ответить
Реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
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30.04.2020 15:44 Ответить
Чоловіки починать хворіти шизофренією з 16 -30 років , а жінки пізніше після 30-35 років, або після пологів .
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30.04.2020 15:55 Ответить
такойє чувство шо йа тоже схожу с ума
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30.04.2020 14:39 Ответить
Это та голая баба с человеческой головой в кульке?
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30.04.2020 15:26 Ответить
Боти в дії - критикують реформу.
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
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30.04.2020 15:43 Ответить
Интересно ,пишут ,что она больна. Типа шизофрения. А почему эта хитрожопая типа больная себе ничего не отрезала? Почему то их тянет по страшной силе кому то нанести вред. Я бы таким устраивал бы допросы с пристрастием и не ипет. Будет прикидываться ,уничтожить.
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30.04.2020 15:44 Ответить
Здурів , чи шо , полювання на відьом , сердньовіччя ?
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30.04.2020 16:01 Ответить
Жахливе вбивство 13-річної дівчинки на Харківщині: поліція відкрила кримінальне провадження, матір дитини затримали - Цензор.НЕТ 5765 https://censor.net/user/217446 , ти розумієш що буде , коли цю нещасну жінку лікарі веведуть з несвідомого стану , в якому вона перебуває , і вона зрозуміє що накоїла ? То жах....(((
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30.04.2020 16:07 Ответить
Судя по видео из зала суда, не находится она в "несвідомому стані" никак. Наглая, не дает никому и слова вставить, все сказанное ей понимает и отвечает нападками. Не жаль ни разу. Расстрел.
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01.05.2020 02:14 Ответить
Я схиляюсь до того що вона не божевільна. Був конфлікт. Вона її вбила. Далі спрацювала логіка і асоціації із зомбоящика, які заставили її прикинутись божевільною щоб зменшити відповідальність.
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30.04.2020 17:13 Ответить
Так, це більше всього схоже на правду.
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01.05.2020 02:18 Ответить
ну вот пишут что больная...зная то что она такая, КАК И ПОЧЕМУ брат оставил ее наедине со своей дочерью (которой она и отрезала голову)?? Он сам дурак что ли?? Или она не больная а просто бытовуха?
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30.04.2020 18:48 Ответить
а вообще - Холодногорский РОВД Харькова давно "славится". как там дело сына мусора из этого РОВД который убил и закопал девушку?? Что то не слышно ни приговора ни дел на мусоров что хотели прикрыть дело...
https://inforesist.org/v-harkove-16-letnij-podrostok-zabil-devushku-do-smerti-skalkoj-a-telo-zakopal-vo-dvore/

"В Харькове 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку, после этого закопал ее тело у себя во дворе, а спустя время перепрятал в яру. Она сообщает, что ее дочь, 26-летнюю Яну Шевченко, в конце июня убил подросток Даниил Редин.
Сначала девушку закопали во дворе, где и произошло убийство, а спустя время уже перезахоронили в яру. При этом, по ее словам, родственники подростка знали о преступлении и помогали перепрятать тело.
Жанна Шевченко (мать убитой) утверждает, что родители Даниила Редина пытаются «откупить» его от уголовного наказания. И изначально сотрудники полиции подозревали в убийстве ее дочери неизвестного бездомного. Также, по словам женщины, весь район знал о содеянном подростком, а он сам хвастался своим друзьям жестоким убийством.
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30.04.2020 18:58 Ответить
 
 