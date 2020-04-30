Жуткое убийство 13-летней девочки на Харьковщине: полиция открыла уголовное производство, мать ребенка задержана. ФОТО

По факту убийства ребенка полицейские Харьковщины открыли уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Около 8:25 из службы "102" в Дергачевского отдела полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме мужчина проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

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Напомним, что сегодня, 30 апреля, около 6 утра в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях находится обнаженная женщина. Полицейские обнаружили по указанному адресу гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова человека. Для выяснения обстоятельств происшествия женщину доставили в Холодногорского отдела полиции.





Фрир: сайт Нацполиции