Жахливе вбивство 13-річної дівчинки на Харківщині: поліція відкрила кримінальне провадження, матір дитини затримали. ФОТО

За фактом вбивства дитини поліцейські Харківщини відкрили кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Близько 8:25 зі служби "102" до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки. Він повідомив, що вранці виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. У будинку чоловік мешкає разом зі своєю сестрою та її донькою", - сказано в повідомленні.

За цим фактом слідчі Дергачівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури. Зараз триває огляд місця події.

Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усі обставини встановлюються.

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Нагадаємо, що сьогодні, 30 квітня, близько 6 ранку в Холодногорський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полтавський шлях перебуває оголена жінка. Поліцейські виявили за вказаною адресою громадянку в неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій - пакет, в якому була відрізана голова людини. Для з'ясування обставин події жінку доставили до Холодногірського відділу поліції.





Фрир: сайт Нацполіції