УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9838 відвідувачів онлайн
Новини Фото Будні поліції
24 919 87

Жахливе вбивство 13-річної дівчинки на Харківщині: поліція відкрила кримінальне провадження, матір дитини затримали. ФОТО

За фактом вбивства дитини поліцейські Харківщини відкрили кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Близько 8:25 зі служби "102" до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки. Він повідомив, що вранці виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. У будинку чоловік мешкає разом зі своєю сестрою та її донькою", - сказано в повідомленні.

За цим фактом слідчі Дергачівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури. Зараз триває огляд місця події.

Жахливе вбивство 13-річної дівчинки на Харківщині: поліція відкрила кримінальне провадження, матір дитини затримали 01

Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усі обставини встановлюються.

Також дивіться: Вранці в Харкові посеред вулиці затримали оголену жінку, яка несла в пакеті відрізану голову, - поліція. ФОТО 18+

Нагадаємо, що сьогодні, 30 квітня, близько 6 ранку в Холодногорський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полтавський шлях перебуває оголена жінка. Поліцейські виявили за вказаною адресою громадянку в неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій - пакет, в якому була відрізана голова людини. Для з'ясування обставин події жінку доставили до Холодногірського відділу поліції.

Жахливе вбивство 13-річної дівчинки на Харківщині: поліція відкрила кримінальне провадження, матір дитини затримали 02
Жахливе вбивство 13-річної дівчинки на Харківщині: поліція відкрила кримінальне провадження, матір дитини затримали 03
Фрир: сайт Нацполіції

Автор: 

діти (5157) Нацполіція (15287) вбивство (3116) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
Это кошмар. Я сочувствую от всего сердца. Проблема есть с психически больными. Проблема в законах. Я испытал на себе все круги ада, когда больную родственницу пытался положить в больницу. Это возможно только по решению суда или по согласию самого больного. Уверяю Вас. Это очень сложно. и не каждый это сможет сделать. Это точно. Пока я бегал по инстанциям (больницы, полиция, суды...) больной человек просил кушать человеческого мяса. Тупо вызов полиции ни к чему не привел. Она же ни кого не съела, пока. Вот, сделает, что-нибудь, заберем. Так вот, нужно упростить эту процедуру. При чем срочно. Иначе могут пострадать Ваши дети. Тупо на улице. В саду, в школе... не важно. Сосед в подъезде, на лестнице. Стукнет молотком по голове и все. Нужно изменять закон! Срочно!
показати весь коментар
30.04.2020 13:11 Відповісти
+11
У відомій психлікарні Києва "Павлівці" на харчування та лікування хворих аж 6 грн на добу на пацієнта..наслідки нехтування цією проблемою бачимо у цьому жахливому випадку..
показати весь коментар
30.04.2020 12:57 Відповісти
+11
Больная женщина. К сожалению, ничего сделать было нельзя. По нынешнему закону о психиатрии лечить ее можно было только с ее согласия, а такие больные собственно больными себя не считают. Постепенно отказываются от приема лекарств и при невозможной принудительной госпитализации подобное обострение с агрессией в сторону самого близкого человека, это вопрос времени. Закон о психиатрии нужно менять. Родственники могут и обязаны госпитализировать больного в случае обострения.
показати весь коментар
30.04.2020 13:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У відомій психлікарні Києва "Павлівці" на харчування та лікування хворих аж 6 грн на добу на пацієнта..наслідки нехтування цією проблемою бачимо у цьому жахливому випадку..
показати весь коментар
30.04.2020 12:57 Відповісти
Я у курсі..до речі у цій лікарні скорочують близько 300 працівників..у планах геніяльної рехворматорки було ще закриття інфекційних відділень та туберкульозних диспансерів..
показати весь коментар
30.04.2020 13:09 Відповісти
просто сошла с ума
показати весь коментар
30.04.2020 12:57 Відповісти
Все жуткие фото в Telegram Харьков 1654.
показати весь коментар
30.04.2020 12:58 Відповісти
Нет там ничего. Не ходите.
показати весь коментар
30.04.2020 13:41 Відповісти
Уже убрали, в 10.30 там все без ретуши было
показати весь коментар
30.04.2020 13:44 Відповісти
Водка - зло.
показати весь коментар
30.04.2020 12:58 Відповісти
А наркота по твоему - добро?
показати весь коментар
17.05.2020 17:12 Відповісти
Холодная Гора - мрачный депрессивный район.. там цыганва, наркотики, алкоголизм, суициды.. и прикормленные менты, которые крышуют наркоту последние 70 лет..
показати весь коментар
30.04.2020 13:02 Відповісти
и тюрьма вроде там же?
показати весь коментар
30.04.2020 13:08 Відповісти
Учебка ППО там ще є..?
показати весь коментар
30.04.2020 13:10 Відповісти
дык, она вроде в центре.. рядом с парк Горького..
показати весь коментар
30.04.2020 13:21 Відповісти
Була на Холодній горі..поруч ще цегляний завод..
показати весь коментар
30.04.2020 13:29 Відповісти
бурса ПВО вроде сейчас в центре города.. а что было раньше, увы, не знаю..
на Холодной Горе, я тока на Макдональдз возле вокзала иногда заезжаю..
райончик так себе.. и очень пыльно весной, летом, осенью..
показати весь коментар
30.04.2020 13:39 Відповісти
Ясно..значить прихватізірували..
показати весь коментар
30.04.2020 13:43 Відповісти
главное что они ПВО есть.. курсантов-ракетчиков регулярно вижу в центре города..
показати весь коментар
30.04.2020 13:46 Відповісти
Сподіваюсь,що є..
показати весь коментар
30.04.2020 15:15 Відповісти
Откуда познания такие?
показати весь коментар
30.04.2020 13:43 Відповісти
Та ты шо?! Мрачный и депресивный? А я смотрю квартиры самые дорогие в этом депресняке.... А шо тогда можно сказать за ХТЗ, Основу, Сортировку ближнюю Салтовку и прочие ибеня? Ты вообще в Харькове проездом раз в месяц на базар бываешь?
показати весь коментар
30.04.2020 19:26 Відповісти
кстати, а почему у тебя такое пренебрежительное отношение к фермерам, которые выращивают свиней?!.. ты не справедлив, и я думаю, что ты не украинец!
у меня есть знакомый в Черкасской области, который выращивает свиней (отдельную группу свиней от общей) на отходах бисквитной фабрики(потому что на всех свиней не хватает) .. Так вот, к нему стоит очередь за этим салом и мясом (на бисквитке), и к нему стоят очень влиятельные люди.. и если мне удается перехватить 20-50 кг этого мяса и сала ,то это праздник, потому что это настоящий деликатес..
а из твоего цыганского настоящего ,что ты можешь сообщить следствию?!
показати весь коментар
01.05.2020 00:43 Відповісти
Это кошмар. Я сочувствую от всего сердца. Проблема есть с психически больными. Проблема в законах. Я испытал на себе все круги ада, когда больную родственницу пытался положить в больницу. Это возможно только по решению суда или по согласию самого больного. Уверяю Вас. Это очень сложно. и не каждый это сможет сделать. Это точно. Пока я бегал по инстанциям (больницы, полиция, суды...) больной человек просил кушать человеческого мяса. Тупо вызов полиции ни к чему не привел. Она же ни кого не съела, пока. Вот, сделает, что-нибудь, заберем. Так вот, нужно упростить эту процедуру. При чем срочно. Иначе могут пострадать Ваши дети. Тупо на улице. В саду, в школе... не важно. Сосед в подъезде, на лестнице. Стукнет молотком по голове и все. Нужно изменять закон! Срочно!
показати весь коментар
30.04.2020 13:11 Відповісти
Всё так. Вы тоже в теме, к сожалению. Новый закон - это кошмар.
показати весь коментар
30.04.2020 13:26 Відповісти
Закона нет. Внук в избил палкой деда в 4 утра в его же собственной квартире. Вызвали полицию в 7 утра, когда дед дозвонился мне, его соседу. Я был на даче.
Приехал в 10. Ментов еще не было. Перевязали и обмыли раны. Вызвали скорую и только благодаря ей, т.к. они без ментов отказались ехать, эти орлы Авакова соизволили к 2 часам дня приехать. Говорю, что надо снять побои и написать заявление на внука, который на УДО сейчас находится. Скорая не может, не их компетенция. Заявление? Да брось, семейное дело - сами разберутся... Появился внучок. Я его зарежу, вот увидите, говорит он всем! Менты с ним терли что то. Короче, деда забрали в БСП. Там тоже побои оказывается не имеют право снимать! Слов нет. Следователь должен дать направление. Там карантин. Заявлений они не принимают. Опять маты! С боями и матами, получаю регистрацию Заявления и направление в какую то дыру на Сырце на третьи сутки!
Те козлы, работают до 3 дня, прием прекращается с 2х. Заведующий в БСП, спецом выписал дела после 14, хотя мы хотели утром туда поехать. Обиделся, что ничего ему не дали на лапу, видимо. Ничего. Сняли побои и все на этом. Вот так вольготно живут у нас выпущенные на волю зэки! Нет на них управы, т.к. Закона нет. Менты без решения суда не желают возбуждаться и работать. Зарплату им тоже надо после решений суда выдавать.
показати весь коментар
30.04.2020 13:55 Відповісти
в єтой стране все за деньги ,которые ублюдкам в погонах нужно давать))
показати весь коментар
30.04.2020 14:05 Відповісти
спасибо за адекватный комментарий, что больных надо лечить, а не убивать. обычно пишут "порвать таких на части, долго и медленно" и еще большая гадость. ну да, когда этот больной -родственник, то сразу доходит, что это болезнь, как и диабет. скорейшего и полного выздоровления вашей родственнице.
показати весь коментар
30.04.2020 14:22 Відповісти
в Союзе была психиатрическая скорая помощь, машины обчно были темного хаки, там была пара санитаров - мужики здоровые. Смотрели - если псих, одевали смирительную рубашку, а в больнице (псих) врачи сами решали, если опасен для людей, никто его уже не выпустит, так как в случае убийства человека отпущенным психом врач мог бы реально и быстро сесть.
показати весь коментар
30.04.2020 14:23 Відповісти
Боти в дії.
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
показати весь коментар
30.04.2020 15:46 Відповісти
Сошла с катушек как Бобокулова.
показати весь коментар
30.04.2020 13:15 Відповісти
Теж одразу згадав.
показати весь коментар
30.04.2020 13:18 Відповісти
Больная женщина. К сожалению, ничего сделать было нельзя. По нынешнему закону о психиатрии лечить ее можно было только с ее согласия, а такие больные собственно больными себя не считают. Постепенно отказываются от приема лекарств и при невозможной принудительной госпитализации подобное обострение с агрессией в сторону самого близкого человека, это вопрос времени. Закон о психиатрии нужно менять. Родственники могут и обязаны госпитализировать больного в случае обострения.
показати весь коментар
30.04.2020 13:24 Відповісти
По какому закону родственники вдруг обязаны ее госпитализировать в случае обострения, если она отказывается!?
показати весь коментар
30.04.2020 13:56 Відповісти
Родственники не смогут ее принудительно госпитализировать, обострение - ты попробуй определи его и к тому же, это не основание для госпитализации
показати весь коментар
30.04.2020 14:39 Відповісти
Боти в дії - критикують реформу.
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
показати весь коментар
30.04.2020 15:44 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2020 13:34 Відповісти
Просто ппц...
показати весь коментар
30.04.2020 13:41 Відповісти
Потрібно стерилізувати таких хворих. І алкоголіків також.
показати весь коментар
30.04.2020 14:04 Відповісти
Вот что вы, блин, несете?
Не надо никакого решения суда. Не надо добровольного согласия больной.
Близкий родственник может положить в больницу легко и просто.
Проблема бывает - доставить туда.
Конечно, нужно платить. Но относительно официально.
Не доглядели - получили мертвого ребенка.
Беда.
показати весь коментар
30.04.2020 14:05 Відповісти
Психічно хворі отримують пенсію по інвалідності всого 2 тис гривень , з яких половина іде на ліки , а друга полровина на комунальні , та їжу. Добре якщо родичі допомогають -вижити , а якщо ні , то хворі не купуть ліки, бо їсти хочеться .Знаю хлопця хворого на шизофренію, живе сам в селі , батьки померли , він не агресивний , в хаті чистенько , садить город , розуміє , що ліки потрібно постійно приймати , і це все завдяки сусідам , які допомогать і продуктами , і одягом , і добрим словом , відношенням до ного.... Дуже хочеться, що б психічно хворим підняли пенсію--то життєво необхідно .
показати весь коментар
30.04.2020 14:29 Відповісти
Реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
показати весь коментар
30.04.2020 15:44 Відповісти
Чоловіки починать хворіти шизофренією з 16 -30 років , а жінки пізніше після 30-35 років, або після пологів .
показати весь коментар
30.04.2020 15:55 Відповісти
такойє чувство шо йа тоже схожу с ума
показати весь коментар
30.04.2020 14:39 Відповісти
Это та голая баба с человеческой головой в кульке?
показати весь коментар
30.04.2020 15:26 Відповісти
Боти в дії - критикують реформу.
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
показати весь коментар
30.04.2020 15:43 Відповісти
Интересно ,пишут ,что она больна. Типа шизофрения. А почему эта хитрожопая типа больная себе ничего не отрезала? Почему то их тянет по страшной силе кому то нанести вред. Я бы таким устраивал бы допросы с пристрастием и не ипет. Будет прикидываться ,уничтожить.
показати весь коментар
30.04.2020 15:44 Відповісти
Здурів , чи шо , полювання на відьом , сердньовіччя ?
показати весь коментар
30.04.2020 16:01 Відповісти
Жахливе вбивство 13-річної дівчинки на Харківщині: поліція відкрила кримінальне провадження, матір дитини затримали - Цензор.НЕТ 5765 https://censor.net/user/217446 , ти розумієш що буде , коли цю нещасну жінку лікарі веведуть з несвідомого стану , в якому вона перебуває , і вона зрозуміє що накоїла ? То жах....(((
показати весь коментар
30.04.2020 16:07 Відповісти
Судя по видео из зала суда, не находится она в "несвідомому стані" никак. Наглая, не дает никому и слова вставить, все сказанное ей понимает и отвечает нападками. Не жаль ни разу. Расстрел.
показати весь коментар
01.05.2020 02:14 Відповісти
Я схиляюсь до того що вона не божевільна. Був конфлікт. Вона її вбила. Далі спрацювала логіка і асоціації із зомбоящика, які заставили її прикинутись божевільною щоб зменшити відповідальність.
показати весь коментар
30.04.2020 17:13 Відповісти
Так, це більше всього схоже на правду.
показати весь коментар
01.05.2020 02:18 Відповісти
ну вот пишут что больная...зная то что она такая, КАК И ПОЧЕМУ брат оставил ее наедине со своей дочерью (которой она и отрезала голову)?? Он сам дурак что ли?? Или она не больная а просто бытовуха?
показати весь коментар
30.04.2020 18:48 Відповісти
а вообще - Холодногорский РОВД Харькова давно "славится". как там дело сына мусора из этого РОВД который убил и закопал девушку?? Что то не слышно ни приговора ни дел на мусоров что хотели прикрыть дело...
https://inforesist.org/v-harkove-16-letnij-podrostok-zabil-devushku-do-smerti-skalkoj-a-telo-zakopal-vo-dvore/

"В Харькове 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку, после этого закопал ее тело у себя во дворе, а спустя время перепрятал в яру. Она сообщает, что ее дочь, 26-летнюю Яну Шевченко, в конце июня убил подросток Даниил Редин.
Сначала девушку закопали во дворе, где и произошло убийство, а спустя время уже перезахоронили в яру. При этом, по ее словам, родственники подростка знали о преступлении и помогали перепрятать тело.
Жанна Шевченко (мать убитой) утверждает, что родители Даниила Редина пытаются «откупить» его от уголовного наказания. И изначально сотрудники полиции подозревали в убийстве ее дочери неизвестного бездомного. Также, по словам женщины, весь район знал о содеянном подростком, а он сам хвастался своим друзьям жестоким убийством.
показати весь коментар
30.04.2020 18:58 Відповісти
 
 