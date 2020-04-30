Жахливе вбивство 13-річної дівчинки на Харківщині: поліція відкрила кримінальне провадження, матір дитини затримали. ФОТО
За фактом вбивства дитини поліцейські Харківщини відкрили кримінальне провадження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
"Близько 8:25 зі служби "102" до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки. Він повідомив, що вранці виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. У будинку чоловік мешкає разом зі своєю сестрою та її донькою", - сказано в повідомленні.
За цим фактом слідчі Дергачівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури. Зараз триває огляд місця події.
Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усі обставини встановлюються.
Нагадаємо, що сьогодні, 30 квітня, близько 6 ранку в Холодногорський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полтавський шлях перебуває оголена жінка. Поліцейські виявили за вказаною адресою громадянку в неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій - пакет, в якому була відрізана голова людини. Для з'ясування обставин події жінку доставили до Холодногірського відділу поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на Холодной Горе, я тока на Макдональдз возле вокзала иногда заезжаю..
райончик так себе.. и очень пыльно весной, летом, осенью..
у меня есть знакомый в Черкасской области, который выращивает свиней (отдельную группу свиней от общей) на отходах бисквитной фабрики(потому что на всех свиней не хватает) .. Так вот, к нему стоит очередь за этим салом и мясом (на бисквитке), и к нему стоят очень влиятельные люди.. и если мне удается перехватить 20-50 кг этого мяса и сала ,то это праздник, потому что это настоящий деликатес..
а из твоего цыганского настоящего ,что ты можешь сообщить следствию?!
Приехал в 10. Ментов еще не было. Перевязали и обмыли раны. Вызвали скорую и только благодаря ей, т.к. они без ментов отказались ехать, эти орлы Авакова соизволили к 2 часам дня приехать. Говорю, что надо снять побои и написать заявление на внука, который на УДО сейчас находится. Скорая не может, не их компетенция. Заявление? Да брось, семейное дело - сами разберутся... Появился внучок. Я его зарежу, вот увидите, говорит он всем! Менты с ним терли что то. Короче, деда забрали в БСП. Там тоже побои оказывается не имеют право снимать! Слов нет. Следователь должен дать направление. Там карантин. Заявлений они не принимают. Опять маты! С боями и матами, получаю регистрацию Заявления и направление в какую то дыру на Сырце на третьи сутки!
Те козлы, работают до 3 дня, прием прекращается с 2х. Заведующий в БСП, спецом выписал дела после 14, хотя мы хотели утром туда поехать. Обиделся, что ничего ему не дали на лапу, видимо. Ничего. Сняли побои и все на этом. Вот так вольготно живут у нас выпущенные на волю зэки! Нет на них управы, т.к. Закона нет. Менты без решения суда не желают возбуждаться и работать. Зарплату им тоже надо после решений суда выдавать.
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
Не надо никакого решения суда. Не надо добровольного согласия больной.
Близкий родственник может положить в больницу легко и просто.
Проблема бывает - доставить туда.
Конечно, нужно платить. Но относительно официально.
Не доглядели - получили мертвого ребенка.
Беда.
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
https://inforesist.org/v-harkove-16-letnij-podrostok-zabil-devushku-do-smerti-skalkoj-a-telo-zakopal-vo-dvore/
"В Харькове 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку, после этого закопал ее тело у себя во дворе, а спустя время перепрятал в яру. Она сообщает, что ее дочь, 26-летнюю Яну Шевченко, в конце июня убил подросток Даниил Редин.
Сначала девушку закопали во дворе, где и произошло убийство, а спустя время уже перезахоронили в яру. При этом, по ее словам, родственники подростка знали о преступлении и помогали перепрятать тело.
Жанна Шевченко (мать убитой) утверждает, что родители Даниила Редина пытаются «откупить» его от уголовного наказания. И изначально сотрудники полиции подозревали в убийстве ее дочери неизвестного бездомного. Также, по словам женщины, весь район знал о содеянном подростком, а он сам хвастался своим друзьям жестоким убийством.