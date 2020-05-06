Зеленский предложил Катару инвестировать в строительство украинских больниц и дорог

Украина готова рассмотреть взаимовыгодные условия для привлечения инвестиций из Катара, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский положительно оценил перспективы торгово-экономического сотрудничества стран и выразил заинтересованность в усилении инвестиционного сотрудничества между Украиной и Катаром, в частности в продовольственной, энергетической, инфраструктурной и портовой сферах.

"Критически важным для Украины является развитие инфраструктуры - прежде всего современных больниц и качественных дорог по всей Украине. У нас для этого разработана большая программа. Стоимость приоритетных проектов составляет более 16 млд долларов. Готовы рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций. Как президент готов гарантировать надежную защиту катарских инвестиций", - отметил Зеленский.

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