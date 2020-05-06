Зеленский предложил Катару инвестировать в строительство украинских больниц и дорог
Украина готова рассмотреть взаимовыгодные условия для привлечения инвестиций из Катара, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
Зеленский положительно оценил перспективы торгово-экономического сотрудничества стран и выразил заинтересованность в усилении инвестиционного сотрудничества между Украиной и Катаром, в частности в продовольственной, энергетической, инфраструктурной и портовой сферах.
"Критически важным для Украины является развитие инфраструктуры - прежде всего современных больниц и качественных дорог по всей Украине. У нас для этого разработана большая программа. Стоимость приоритетных проектов составляет более 16 млд долларов. Готовы рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций. Как президент готов гарантировать надежную защиту катарских инвестиций", - отметил Зеленский.
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...Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у дворі, а молодь фотографується біля квітучих абрикосів.
Крізь прочинені вікна доносяться їхні розмови. Увечері сім'я свариться, бо невістка напустила ванну, а вигрібна яма - повна. Свекруха погрожує повісити на туалет замок.
Вранці рушником б'є по спині старшого онука:
- Уроки почалися, а ти куриш за хатою, - кричить услід.
На місце онука примощується дід. Відкорковує чекушку, закушує вареним яйцем. Дружина бачить його і цілиться мотикою. Та не долітає, зате влучає в курку. Баба бере сокиру та кладе скалічену птицю на пеньок. За 2 години сім'я п'є на подвір'ї бульйон.
Наступного дня батько намагається витягти з гаража мотоблок і ненароком чиркає синову BMW.
- Заплачу я тобі. Пенсію принесуть - і заплачу, - грюкає по капоту кулаком. Там з'являється вм'ятина.
Розлючений син сідає за кермо і їде геть. Саджання картоплі переносять на наступний день, коли город замітає снігом.
До онуки приходить кавалер. Цілуються за воротами.
- Крістіно, швидко додому! - кличе баба. - У твого Саші баба з Польщі приїхала. Ще яку заразу занесеш.
Перед заходом сонця підрізають дерева. Гілляки кидають у багаття. Над подвір'ям піднімається чорний дим. Хтось із сусідів викликає поліцію. Вогнище встигають загасити. Наступного ранку всіх будить поросячий вереск. Батько намагається заколоти свиню, але ************. Та втікає за двір. Лякає наймолодшого онука. Баба хапає хлопчика на руки і тричі злизує лоба.
На нічну Великодню службу свекор тягне всю родину до храму.
- Батюшка сказав, у кого щеплення від туберкульозу є, коронавірусу може не боятися, - чіпляє на воротах замок.
Після свята зустрічаю сусідку перед хлібним кіоском. Позіхає і ховає під хусткою накручене на бігуді волосся.
- Не виспалася, до третьої ранку "Спіймати Кайдаша" дивилися, - розповідає знайомій, доки стоїмо в черзі. - Хороший серіал, але неправдоподібний. Хіба таке буває, щоб стільки дурнів зібралися під одним дахом? - https://gazeta.ua/articles/anna-usik/_tak-ne-buvaye/963203
Правда тогда, стоимость больницы на 20-30 коек, будет сопоставима со стоимостью больницы MGH в (одна из крупнейших больниц в США).
Короче нашему ЛОШАРЕ не хватает мозгов понять , что ему бабла , не кто не даст.
Ты придурок хоть историю порохни подыми!
Твой учитель и предшественник уже делал это в катаре.... И не только....
Результат знаешь?!
С чего тебе них- я не сделавшему для Украины будет другой результат?
От і буде видно за кого Катар вважає зеленського.
Какую коммерческую отдачу в Украине могут дать дороги и больницы ???
Дороги бесплатные (ездить по платным в этой стране будет правилом плохого тона), больницы для не очень платёжеспособного населения нищей страны . . .
Где гешефт для арабов, господин Президент ??? С какого перепугу они должны вложить деньги в это ?
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5.html Ахметов достроил свою грандиозную резиденцию под Киевом. Фото и видео Май 6, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5.html Друг и партнер пяти украинских президентов, включая нынешнего, олигарх Ринат Ахметов практически закончил строительство помпезной резиденции под Киевом.https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5.html#more-102646 Читать далее
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Щось мені підказує, що в Омані Єрмака назначили генерал-губернатором України, а Зєлю писаром?....
Инвестиция - это бизнес. Инвесторы приходят туда где можно заработать. Т.е. больницы должны оказывать платные услуги, и не за 5 копеек а по европейским ценам, чтобы отбить инвестиции и дать прибыль.
С бесплатной медициной, курс на которую ведет Зеленский, предлагать инвестиици в больницы - это даже не анекдот, а верх глупости.
Инвестиция - это бизнес. Инвестиции не могут быть туда где нет бизнеса, в бесплатные дороги или бесплатные больницы. Занять денег на дороги и больницы - это не инвестиции, а банковский заем. Продать порт и заставить построить дороги - это не инвестиции, а продажа с пакетом обязательных условий.
Для этого дороги должны стать платными.
А для этого их должен строить не Укравтодор и не Ахметов с Коломойским.