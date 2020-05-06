Зеленський запропонував Катару інвестувати в будівництво українських лікарень і доріг

Україна готова розглянути взаємовигідні умови для залучення інвестицій з Катару, заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

Зеленський позитивно оцінив перспективи торгово-економічного співробітництва країн і висловив зацікавленість у посиленні інвестиційної співпраці між Україною і Катаром, зокрема в продовольчій, енергетичній, інфраструктурній та портовій сферах.

"Критично важливим для України є розвиток інфраструктури - насамперед сучасних лікарень і якісних доріг по всій Україні. У нас для цього розроблена велика програма. Вартість пріоритетних проєктів становить понад 16 млрд доларів. Готові розглянути взаємовигідні умови залучення катарських інвестицій. Як президент готовий гарантувати надійний захист катарських інвестицій", - зазначив Зеленський.

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