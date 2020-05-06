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Зеленський запропонував Катару інвестувати в будівництво українських лікарень і доріг

Зеленський запропонував Катару інвестувати в будівництво українських лікарень і доріг

Україна готова розглянути взаємовигідні умови для залучення інвестицій з Катару, заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

Зеленський позитивно оцінив перспективи торгово-економічного співробітництва країн і висловив зацікавленість у посиленні інвестиційної співпраці між Україною і Катаром, зокрема в продовольчій, енергетичній, інфраструктурній та портовій сферах.

"Критично важливим для України є розвиток інфраструктури - насамперед сучасних лікарень і якісних доріг по всій Україні. У нас для цього розроблена велика програма. Вартість пріоритетних проєктів становить понад 16 млрд доларів. Готові розглянути взаємовигідні умови залучення катарських інвестицій. Як президент готовий гарантувати надійний захист катарських інвестицій", - зазначив Зеленський.

Читайте також: "З Китаю йдуть десятки підприємств, забираємо їх собі", - Саакашвілі розповів, у чому бачить можливість для України

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) інвестиції (2100) Катар (257)


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Топ коментарі
+32
Бубочка, вынужден тебя огорчить:
Среди мировых бизнесменов и политиков, найти ЛОХов намного сложнее, чем среди украинского электората.
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06.05.2020 21:55 Відповісти
+22
😁
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06.05.2020 21:53 Відповісти
+21
Вместо этого они попросили не приезжать и прислали таблетки) Что ты, гаденыш зеленый, замышляешь на встрече в Минске? Там что-то мутят. Вопрос, что.
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06.05.2020 21:56 Відповісти
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Он что думает в Катаре идиоты покупать билеты на 95 говноквартал?
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06.05.2020 22:06 Відповісти
а шо Оман?
Не образиться?
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06.05.2020 22:08 Відповісти
"Как президент готов гарантировать надежную защиту катарских инвестиций", - отметил Зеленский.
Зеленский предложил Катару инвестировать в строительство украинских больниц и дорог - Цензор.НЕТ 3215
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06.05.2020 22:08 Відповісти
На гриценка небритого похож.
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06.05.2020 22:14 Відповісти
А почему не Ахметову? Или рыжий послал Зелю?
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06.05.2020 22:08 Відповісти
в мірє прєкрасново і удівітєльново... ел...єх...тората

...Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у дворі, а молодь фотографується біля квітучих абрикосів.
Крізь прочинені вікна доносяться їхні розмови. Увечері сім'я свариться, бо невістка напустила ванну, а вигрібна яма - повна. Свекруха погрожує повісити на туалет замок.
Вранці рушником б'є по спині старшого онука:
- Уроки почалися, а ти куриш за хатою, - кричить услід.
На місце онука примощується дід. Відкорковує чекушку, закушує вареним яйцем. Дружина бачить його і цілиться мотикою. Та не долітає, зате влучає в курку. Баба бере сокиру та кладе скалічену птицю на пеньок. За 2 години сім'я п'є на подвір'ї бульйон.
Наступного дня батько намагається витягти з гаража мотоблок і ненароком чиркає синову BMW.
- Заплачу я тобі. Пенсію принесуть - і заплачу, - грюкає по капоту кулаком. Там з'являється вм'ятина.
Розлючений син сідає за кермо і їде геть. Саджання картоплі переносять на наступний день, коли город замітає снігом.
До онуки приходить кавалер. Цілуються за воротами.
- Крістіно, швидко додому! - кличе баба. - У твого Саші баба з Польщі приїхала. Ще яку заразу занесеш.
Перед заходом сонця підрізають дерева. Гілляки кидають у багаття. Над подвір'ям піднімається чорний дим. Хтось із сусідів викликає поліцію. Вогнище встигають загасити. Наступного ранку всіх будить поросячий вереск. Батько намагається заколоти свиню, але ************. Та втікає за двір. Лякає наймолодшого онука. Баба хапає хлопчика на руки і тричі злизує лоба.
На нічну Великодню службу свекор тягне всю родину до храму.
- Батюшка сказав, у кого щеплення від туберкульозу є, коронавірусу може не боятися, - чіпляє на воротах замок.
Після свята зустрічаю сусідку перед хлібним кіоском. Позіхає і ховає під хусткою накручене на бігуді волосся.
- Не виспалася, до третьої ранку "Спіймати Кайдаша" дивилися, - розповідає знайомій, доки стоїмо в черзі. - Хороший серіал, але неправдоподібний. Хіба таке буває, щоб стільки дурнів зібралися під одним дахом? - https://gazeta.ua/articles/anna-usik/_tak-ne-buvaye/963203
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06.05.2020 22:09 Відповісти
Что ж, какова ячейка общества, таково и общество.
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07.05.2020 07:36 Відповісти
Принять с любой стороны, да?
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06.05.2020 22:10 Відповісти
Може воно мало на увазі "Катар дихальних шляхів"?
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06.05.2020 22:11 Відповісти
Беспокоюсь за здоровье эмира Катара...
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06.05.2020 22:12 Відповісти
Зеленский предложил Катару инвестировать в строительство украинских больниц и дорог - Цензор.НЕТ 6172
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06.05.2020 22:12 Відповісти
Я приехала из Швейцарии, где много толстих швейцаров.
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06.05.2020 22:17 Відповісти
Чи дальше у Швейцарії, тим жирніше швейцари!
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06.05.2020 22:29 Відповісти
Зеленський запропонував Катару інвестувати в будівництво українських лікарень і доріг - Цензор.НЕТ 538
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07.05.2020 06:20 Відповісти
по поводу того, что главным оружием Зеленского на международной арене является юмор.... Хочется напомнить, что юмор, является главным оружием клоуна в цирке. А если это становится главным, вместо мозгов, в политике, то... То напомню старый анекдот, ставший для Украины реальностью

Зеленский предложил Катару инвестировать в строительство украинских больниц и дорог - Цензор.НЕТ 2120
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06.05.2020 22:12 Відповісти
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.
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07.05.2020 06:21 Відповісти
Значит теперь, эмиру Катара шейху Тамимому бину Хамадому Алю Тани, не долго осталось?
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06.05.2020 22:13 Відповісти
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06.05.2020 22:20 Відповісти
такі да
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06.05.2020 22:39 Відповісти
АРМЯНЕ В ВОСТОРГЕ
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06.05.2020 22:16 Відповісти
Пройшов рік найвеличнішого Зе,корупцію як він і обіцяв поборов ще до нового року,а винуватих навесні вже загратували у буцегарні.Інвестицій хоч греблю гати,їх стільки, з різних країн та сторін ,що я навіть неможу зупинитися на якийсь одній конкретно,коротше кажучи слава Зеленському!
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06.05.2020 22:16 Відповісти
У нас с зимы неиссякаемый поток инвестиций из Омана, теперь будем ждать из Катара.
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06.05.2020 22:19 Відповісти
Во, поперло!
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06.05.2020 22:30 Відповісти
кловун, предложи тоже самое гудку ахтетовичу, бене, и пинчуку.
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06.05.2020 22:22 Відповісти
Да легко.
Правда тогда, стоимость больницы на 20-30 коек, будет сопоставима со стоимостью больницы MGH в (одна из крупнейших больниц в США).
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06.05.2020 22:28 Відповісти
Це ми вже перейшли до плану Б?
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06.05.2020 22:22 Відповісти
Скільки процентів беруть відкатами?
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06.05.2020 22:24 Відповісти
Буде облом, катарці пошлють в піски Омана.
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07.05.2020 07:22 Відповісти
Нет они Бубочке песок с Катара возить будут
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07.05.2020 09:25 Відповісти
Не приведи Господи! Той пісок буде дорожчий золотого піска.
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07.05.2020 10:09 Відповісти
Зеля проси інвестиції в інопланетян.Бо поки ти президент жодна нація світу не вкладе в нас ні копійки.Ми для них дурники які довірили клоуну своє майбутнє.
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06.05.2020 22:25 Відповісти
Да да! Жди инвестиций! Только не показывай им дворец ахметова! Актриса немецкого фильма...
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06.05.2020 22:25 Відповісти
В связи с карантином и соблюдением дистанции, очередь оманских инвесторов расстянулась от Киева и до Омана.
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06.05.2020 22:28 Відповісти
знову в Оман зібрався?
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06.05.2020 22:30 Відповісти
Украина готова рассмотреть взаимовыгодные условия для привлечения инвестиций из Катара, заявил президент Украины Владимир Зеленский Источник: https://censor.net/n3193887

Зеленський запропонував Катару інвестувати в будівництво українських лікарень і доріг - Цензор.НЕТ 4411
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06.05.2020 22:33 Відповісти
Будет Катар инвестировать. Зеленский не свой карман гребет, а для Украины работает.
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06.05.2020 22:44 Відповісти
дырку от бублика и барабан на шею
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06.05.2020 22:50 Відповісти
Осляра Оманский таки идиот , ему года не хватило , что бы понять , аксиомы экономики, а они гласят , что бабок не кто не даст : Без настоящих , честных и независимых судов , без верховенства права в стране , без вменяемой и понятной налоговой политики , без НАБУ которое должно заниматься экономикой и коррупцией , а не политическими конкурентами , без независимого генпрокурора ...............
Короче нашему ЛОШАРЕ не хватает мозгов понять , что ему бабла , не кто не даст.
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06.05.2020 22:55 Відповісти
Зеля.....
Ты придурок хоть историю порохни подыми!
Твой учитель и предшественник уже делал это в катаре.... И не только....
Результат знаешь?!
С чего тебе них- я не сделавшему для Украины будет другой результат?
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06.05.2020 23:02 Відповісти
Ему самому не надоело играть клоуна на втором году президентства? Какие Катары? Какие инвестиции? А самое смешное-"личные гарантии Бубочки"!
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06.05.2020 23:11 Відповісти
это его заявление - не для Катара. А для лохтората - "видите, я работаю, все об Украине думаю". Какой бы дурак Зеля не был, он не может не понимать что никаких инвестиций не будет и более того - он своим "предложением" оскорбил катарских бизнесменов.
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07.05.2020 00:54 Відповісти
Можно построить дорогу из Катара в Украину, ещё можно в Украине пирамиды строить.
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06.05.2020 23:16 Відповісти
Как президент готов гарантировать надежную защиту катарских инвестиций", - отметил Зеленский.

От і буде видно за кого Катар вважає зеленського.
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06.05.2020 23:29 Відповісти
Или я что-то не понимаю, или Зеленский - инвестировать есть смысл в проекты, которые дают коммерческую отдачу (иначе это называется благотворительность).
Какую коммерческую отдачу в Украине могут дать дороги и больницы ???
Дороги бесплатные (ездить по платным в этой стране будет правилом плохого тона), больницы для не очень платёжеспособного населения нищей страны . . .

Где гешефт для арабов, господин Президент ??? С какого перепугу они должны вложить деньги в это ?
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06.05.2020 23:33 Відповісти
а почему бы более близкое тело не попросить?у него денег хватит -главное хорошо потрусить
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5.html Ахметов достроил свою грандиозную резиденцию под Киевом. Фото и видео Май 6, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5.html Зеленський запропонував Катару інвестувати в будівництво українських лікарень і доріг - Цензор.НЕТ 83 Друг и партнер пяти украинских президентов, включая нынешнего, олигарх Ринат Ахметов практически закончил строительство помпезной резиденции под Киевом.https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5.html#more-102646 Читать далее
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06.05.2020 23:42 Відповісти
Когда будем первую "Мрію" с Катарским песком встречать?
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06.05.2020 23:48 Відповісти
https://twitter.com/pyotrpetruk

https://twitter.com/pyotrpetruk Петр Петрук https://twitter.com/pyotrpetruk @pyotrpetruk https://twitter.com/pyotrpetruk/status/1257940081945575425 13 ч

Щось мені підказує, що в Омані Єрмака назначили генерал-губернатором України, а Зєлю писаром?....
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06.05.2020 23:49 Відповісти
Зеленський запропонував Катару інвестувати в будівництво українських лікарень і доріг - Цензор.НЕТ 7689
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06.05.2020 23:53 Відповісти
рашистская инвестиционная няня ,должна в Украину из Катар придти
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06.05.2020 23:56 Відповісти
А для чого Катару інвестувати у соціальну сферу та внутрішню інфраструктуру України??? Я ще розумію порти, аеропорти, щось в аграрній сфері, енергетика, але при чому тут наші лікарні і наші дороги?! За нас їх вже точно не будуть робити заморські королі. Або цього не розуміє рояльний композитор, або нас розводять казочками про "дипломатію гумору".
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07.05.2020 00:10 Відповісти
Инвестируют в то, что потом принесет прибыль. Интересно, какую прибыль Катару принесет постройка больницы в Украине, чтобы шейхи отдали саои деньги? Или украинские дороги. А зачем Катару хорошие украинские дороги?
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07.05.2020 00:13 Відповісти
xa xa xa
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07.05.2020 00:27 Відповісти
Лапша для лохов.
Инвестиция - это бизнес. Инвесторы приходят туда где можно заработать. Т.е. больницы должны оказывать платные услуги, и не за 5 копеек а по европейским ценам, чтобы отбить инвестиции и дать прибыль.
С бесплатной медициной, курс на которую ведет Зеленский, предлагать инвестиици в больницы - это даже не анекдот, а верх глупости.
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07.05.2020 00:31 Відповісти
то же по дорогам. Инвесторы могут инвестировать только в дороги по которым платный проезд.
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07.05.2020 00:32 Відповісти
Описанная вами модель не единственно возможная. К примеру государство может потом просто деньги с процентами возвращать. Хотелось бы больше деталей.
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07.05.2020 01:28 Відповісти
какие детали? Деньги под проценты государство может взять в банках, под государственные гарантии. Инвестиции - это другое.
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07.05.2020 01:37 Відповісти
Опять точто вы говорите не единственно возможный вариант. Если Украина берет бабки, то строит укравтодор или через тендер кто-то. А строить могут и катарские фирмы непосредственно, за что потом получать деньги. Подход неправильный с потенциально завышенными ценами, но не невозможный. Может еще какие-то модели есть. К примеру продается Катару порт и одновременно предлогается ему же инвестировать в дороги к порту. Думаю специалисты могут и побольше всего придумать.
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07.05.2020 01:45 Відповісти
Ты видишь перед собой что-то, формой, цветом и запахом напоминающее какашку, но ищешь варианты как себя убедить что это может быть шоколад.
Инвестиция - это бизнес. Инвестиции не могут быть туда где нет бизнеса, в бесплатные дороги или бесплатные больницы. Занять денег на дороги и больницы - это не инвестиции, а банковский заем. Продать порт и заставить построить дороги - это не инвестиции, а продажа с пакетом обязательных условий.
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07.05.2020 02:11 Відповісти
Будівельні катарські фірми?😨 Це що таке?
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07.05.2020 04:11 Відповісти
Щось побудоване на піску.
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07.05.2020 07:39 Відповісти
А в чем прикол такой бизнесс модели??? Те они инвестируют, а Украина потом много лет бабки с процентами возвращает? Или как?
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07.05.2020 01:26 Відповісти
нет никакой модели. Зеля создает видимость работы для лохтората. Ни на какие "инвестиции" он не рассчитывает.
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07.05.2020 01:38 Відповісти
...дорог и пожалуйста, был проездом в этой Катаракте, там раскошные Пустыни - вот, бы нам так
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07.05.2020 04:42 Відповісти
"Взаимовыгодные условия катарских инвестиций" и некатарских инвестиций - это их безопасность, и не под гарантии президента или няни, а под гарантии закона и судов. Пока у нас, один и тот же суд, сначала говорит, что национализация банка была законной, а через пол года, уже была незаконной - не видать Вам ЗЕВова никаких инвестиций.
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07.05.2020 07:15 Відповісти
Под гарантии имуществва Коломойского.
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07.05.2020 10:04 Відповісти
У нас так много алигархов, а предложения почему то поступают катару
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07.05.2020 08:16 Відповісти
Катар ещё ни разу не кидали.
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07.05.2020 10:05 Відповісти
Инвестиции в дороги ?
Для этого дороги должны стать платными.
А для этого их должен строить не Укравтодор и не Ахметов с Коломойским.
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07.05.2020 10:03 Відповісти
В Катаре любят верблюдов,а не ослов. А к женщинам,готовым принять с любой стороны с почтением не относятся.
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07.05.2020 11:14 Відповісти
"Зеленский предложил Катару инвестировать..." - предложение из палаты N6
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07.05.2020 12:07 Відповісти
Зеленський запропонував Катару інвестувати в будівництво українських лікарень і доріг - Цензор.НЕТ 4913
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07.05.2020 14:25 Відповісти
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