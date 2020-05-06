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Новости Борьба с коронавирусом
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ВОЗ: Риск возврата жесткого карантина остается вполне реальным

ВОЗ: Риск возврата жесткого карантина остается вполне реальным

Возвращение к жесткому карантину в связи с коронавирусом остается вполне реальным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, говорится на Twitter-странице организации.

"Риск возврата к полному закрытию остается вполне реальным, если страны не будут контролировать переходный период очень осторожно", - сказал он.

По мнению Гебрейесуса, лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.

"Теперь у нас есть возможность заложить основы для устойчивых систем здравоохранения в Европе и Африке на земном шаре", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия далека от завершения, растет количество случаев COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии, - Гебрейесус

Автор: 

ВОЗ (780) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+13
Подкормили ВОЗ европейцы - новая серия идиотизма началась.
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06.05.2020 22:45 Ответить
+13
Сподобалося тримати людей у стойлі. Сидять усі тихо, як миші, і не висовуються, тремтять за своє здоров'я і вірять в те, що хтось про нього дбає. Ідеально для можновладців.
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06.05.2020 23:02 Ответить
+10
Чому ця лівацька контора диктує умови..?
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06.05.2020 22:49 Ответить
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Спасибо китайцам, чтобы без них делали. Вот теперь здравоохранение во всем мире попрет.
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06.05.2020 22:43 Ответить
Подкормили ВОЗ европейцы - новая серия идиотизма началась.
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06.05.2020 22:45 Ответить
ВОЗ-отстой.
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07.05.2020 07:36 Ответить
Хрен вам. Никто больше не поведется
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06.05.2020 22:45 Ответить
Идеальная жизнь для человека, по мнению ВОЗ, это когда он ничем другим не занимается а только лечится в больничных стенах. А когда не лечится, то сидит в самоизоляции в перчатках и маске. А вот выкусите. Солнце , воздух и вода - наши лучшие друзья.
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06.05.2020 23:18 Ответить
Чому ця лівацька контора диктує умови..?
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06.05.2020 22:49 Ответить
https://censor.net/user/22212 Тому що ліваків дуже багато.
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06.05.2020 22:51 Ответить
Та відомо, де їхній осередок.
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06.05.2020 22:53 Ответить
https://censor.net/user/126283 Де саме,на вавшу думку?
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06.05.2020 22:54 Ответить
На мою - в рашці, як і зазвичай.
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06.05.2020 22:56 Ответить
https://censor.net/user/126283 Ну,нє.Ліваки в Європі США сидять.Якби це не звучало дивно для когось.Там найбільші капітали.Московити просто деяких ще додатково купляють і не тільки лівих.Але московити не всесильні.Вони набагато слабші за той же совок.Для нас вони небезпечні,але не для США.Там просто лякають своїх,для вибиття коштів на військові програми.Хоча це моя думка,ви можете з нею не погоджуватися.
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06.05.2020 23:00 Ответить
Ми ж - про осередок... купити всіх не вийде, звичайно, а наобіцяти чогось - легко.
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06.05.2020 23:03 Ответить
https://censor.net/user/126283 Один з осередків.Бо там багато псевдолібералів і псевдоопозиціонерів,які при владі пцтіна живуть.як коти в маслі.
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06.05.2020 23:05 Ответить
Та десь має бути мозковий центр, може, і правда, в Нью-Йорку.
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06.05.2020 23:13 Ответить
https://censor.net/user/126283 Там мер лівак.Всі змі також під ліваками.Так що,скоріше за все там.
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06.05.2020 23:17 Ответить
авжеж..але чомусь їх сьодніше гасло - 99,9% рабів, та 0,01 панів..так Камбоджею пахнуло..
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06.05.2020 23:01 Ответить
https://censor.net/user/22212 Чиє гасло?
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06.05.2020 23:02 Ответить
схоже нових упоротих лівих..майже так і було за сраліна..
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06.05.2020 23:07 Ответить
https://censor.net/user/22212 Пани завжди хочуть бути панами.Це не тільки ліві.Але в лівих видно,що зовсім дах зриває.
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06.05.2020 23:18 Ответить
Ліві, зазвичай, більш кровожерливі та креативні..
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07.05.2020 14:23 Ответить
https://censor.net/user/22212 А прикидаються овечками.
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07.05.2020 14:40 Ответить
Так..юдейська хитрість..
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07.05.2020 14:44 Ответить
Абсолютная власть нравится всем и ее хотят многие, но длительное время не возможно её удержать. Страх - это не то, что помогает удержать власть, тем более в эпоху интернета. Власть бойтесь гнева народа, когда до него дойдет, как его грубо нае@али.
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06.05.2020 22:50 Ответить
ВОЗ злочинці і коррупціонери.
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06.05.2020 22:53 Ответить
Надеюсь, эта конченая всемирная организация здравозахоронения прекратит свое жалкое существование после прекращения финансирования США
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06.05.2020 22:53 Ответить
В Италии уже испытывают вакцину. На людях. Клинический trial требует проведения множества тестов на тысячах персон. На это обычно уходит 2 -5 лет. Ускоренные темпы дадут возможность выпускать вакцину через 12 - 18 месяцев.
http://www.nbst.it/654-vaccino-coronavirus-quali-terapie-farmaci-covid-19-cure.html#
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06.05.2020 22:54 Ответить
не факт что вакцина получится. Против СПИДа, герпеса, гепатита вакцины не смогли создать до сих пор.
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07.05.2020 01:41 Ответить
Да что говорить - все вакцины против гриппа как мертвому припарка, т.к. вирус постоянно мутирует
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07.05.2020 08:05 Ответить
И ещё неизвестна продолжительность иммунитета. Как у переболевших, так и у привитых.
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07.05.2020 13:05 Ответить
От гепатитов А и В существуют вакцины. От С нет. От Д эффективна вакцина В.
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07.05.2020 13:10 Ответить
С - самый опасный вид. Не лечится, смертность 100%.
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07.05.2020 13:17 Ответить
Да, вызавает хронические формы и трансформируется в цирроз и рак печени. Лечение - трансплантация.
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07.05.2020 13:56 Ответить
Ещё существуют *новые гепатиты* - E, G, F.
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07.05.2020 13:57 Ответить
Сподобалося тримати людей у стойлі. Сидять усі тихо, як миші, і не висовуються, тремтять за своє здоров'я і вірять в те, що хтось про нього дбає. Ідеально для можновладців.
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06.05.2020 23:02 Ответить
Отберите у ВОЗ финансирование и посадите на самоизоляцию без средств к существованию. Другие песни сразу запоет.
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06.05.2020 23:13 Ответить
Хто це робитиме? Хто хотів - відібрав. І шо?
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06.05.2020 23:15 Ответить
На самоизоляцию гадов еще не загнали.
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06.05.2020 23:20 Ответить
И вообще, свободу Анджеле Девис.
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06.05.2020 23:14 Ответить
Карантин будет только для ВОЗ, причем жесточайший, за попытку захватить власть во всем мире, тем кто их крышевал и спонсировал тоже достанется, вопрос только времени.
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06.05.2020 23:17 Ответить
Видать цуки скучают за велюром.
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06.05.2020 23:21 Ответить
В сраку засуньте свой карантин, уроды.
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06.05.2020 23:23 Ответить
Я что то этого карантина не сильно заметил.
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06.05.2020 23:42 Ответить
значит с Герегой работаете
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07.05.2020 05:29 Ответить
ВОЗ идет нахрен.
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07.05.2020 01:42 Ответить
А шо не зрозумило, афера которой не видело людство идет до своего конца . Наближаются
разборки полетов. Вот Возу и кажется что это лучший способ защиты . Затащить еще в какой нибудь загон для барановирусных.
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07.05.2020 05:49 Ответить
Цензор, вот зачем почти каждый день печатать бред от это фалашского ушлепка габрейсуса?
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07.05.2020 08:07 Ответить
я так понимаю, что скоро кто-то из директоров воз выпадет в оконо
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07.05.2020 08:34 Ответить
"Дайте денег, а то нас тут дохренища развелося!" Не хоче керівництво повертатися додому в Африку.
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07.05.2020 10:08 Ответить
 
 