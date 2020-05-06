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ВОЗ: Риск возврата жесткого карантина остается вполне реальным
Возвращение к жесткому карантину в связи с коронавирусом остается вполне реальным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, говорится на Twitter-странице организации.
"Риск возврата к полному закрытию остается вполне реальным, если страны не будут контролировать переходный период очень осторожно", - сказал он.
По мнению Гебрейесуса, лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.
"Теперь у нас есть возможность заложить основы для устойчивых систем здравоохранения в Европе и Африке на земном шаре", - отметил он.
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показать весь комментарий06.05.2020 22:45 Ответить Ссылка
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+10 Fobos
показать весь комментарий06.05.2020 22:49 Ответить Ссылка
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http://www.nbst.it/654-vaccino-coronavirus-quali-terapie-farmaci-covid-19-cure.html#
разборки полетов. Вот Возу и кажется что это лучший способ защиты . Затащить еще в какой нибудь загон для барановирусных.