ВОЗ: Риск возврата жесткого карантина остается вполне реальным

Возвращение к жесткому карантину в связи с коронавирусом остается вполне реальным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, говорится на Twitter-странице организации.

"Риск возврата к полному закрытию остается вполне реальным, если страны не будут контролировать переходный период очень осторожно", - сказал он.

По мнению Гебрейесуса, лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.

"Теперь у нас есть возможность заложить основы для устойчивых систем здравоохранения в Европе и Африке на земном шаре", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия далека от завершения, растет количество случаев COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии, - Гебрейесус