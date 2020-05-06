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Новини Боротьба з коронавірусом
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ВООЗ: Ризик повернення жорсткого карантину залишається цілком реальним

ВООЗ: Ризик повернення жорсткого карантину залишається цілком реальним

Повернення до жорсткого карантину у зв'язку з коронавірусом залишається цілком реальним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус, сказано на Twitter-сторінці організації.

"Ризик повернення до повного закриття залишається цілком реальним, якщо країни не контролюватимуть перехідний період дуже обережно", - сказав він.

На думку Гебреєсуса, найкращим захистом від пандемії є сильна і стійка система охорони здоров'я.

"Тепер у нас є можливість закласти основи для стійких систем охорони здоров'я в Європі й Африці на земній кулі", - зазначив він.

Читайте також: Пандемії далеко до завершення, зростає кількість випадків COVID-19 в Африці, Східній Європі, Латинській Америці і деяких країнах Азії, - Гебреєсус

Автор: 

ВООЗ (773) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+13
Подкормили ВОЗ европейцы - новая серия идиотизма началась.
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06.05.2020 22:45 Відповісти
+13
Сподобалося тримати людей у стойлі. Сидять усі тихо, як миші, і не висовуються, тремтять за своє здоров'я і вірять в те, що хтось про нього дбає. Ідеально для можновладців.
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06.05.2020 23:02 Відповісти
+10
Чому ця лівацька контора диктує умови..?
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06.05.2020 22:49 Відповісти
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Спасибо китайцам, чтобы без них делали. Вот теперь здравоохранение во всем мире попрет.
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06.05.2020 22:43 Відповісти
Подкормили ВОЗ европейцы - новая серия идиотизма началась.
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06.05.2020 22:45 Відповісти
ВОЗ-отстой.
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07.05.2020 07:36 Відповісти
Хрен вам. Никто больше не поведется
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06.05.2020 22:45 Відповісти
Идеальная жизнь для человека, по мнению ВОЗ, это когда он ничем другим не занимается а только лечится в больничных стенах. А когда не лечится, то сидит в самоизоляции в перчатках и маске. А вот выкусите. Солнце , воздух и вода - наши лучшие друзья.
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06.05.2020 23:18 Відповісти
Чому ця лівацька контора диктує умови..?
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06.05.2020 22:49 Відповісти
https://censor.net/user/22212 Тому що ліваків дуже багато.
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06.05.2020 22:51 Відповісти
Та відомо, де їхній осередок.
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06.05.2020 22:53 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Де саме,на вавшу думку?
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06.05.2020 22:54 Відповісти
На мою - в рашці, як і зазвичай.
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06.05.2020 22:56 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Ну,нє.Ліваки в Європі США сидять.Якби це не звучало дивно для когось.Там найбільші капітали.Московити просто деяких ще додатково купляють і не тільки лівих.Але московити не всесильні.Вони набагато слабші за той же совок.Для нас вони небезпечні,але не для США.Там просто лякають своїх,для вибиття коштів на військові програми.Хоча це моя думка,ви можете з нею не погоджуватися.
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06.05.2020 23:00 Відповісти
Ми ж - про осередок... купити всіх не вийде, звичайно, а наобіцяти чогось - легко.
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06.05.2020 23:03 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Один з осередків.Бо там багато псевдолібералів і псевдоопозиціонерів,які при владі пцтіна живуть.як коти в маслі.
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06.05.2020 23:05 Відповісти
Та десь має бути мозковий центр, може, і правда, в Нью-Йорку.
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06.05.2020 23:13 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Там мер лівак.Всі змі також під ліваками.Так що,скоріше за все там.
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06.05.2020 23:17 Відповісти
авжеж..але чомусь їх сьодніше гасло - 99,9% рабів, та 0,01 панів..так Камбоджею пахнуло..
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06.05.2020 23:01 Відповісти
https://censor.net/user/22212 Чиє гасло?
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06.05.2020 23:02 Відповісти
схоже нових упоротих лівих..майже так і було за сраліна..
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06.05.2020 23:07 Відповісти
https://censor.net/user/22212 Пани завжди хочуть бути панами.Це не тільки ліві.Але в лівих видно,що зовсім дах зриває.
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06.05.2020 23:18 Відповісти
Ліві, зазвичай, більш кровожерливі та креативні..
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07.05.2020 14:23 Відповісти
https://censor.net/user/22212 А прикидаються овечками.
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07.05.2020 14:40 Відповісти
Так..юдейська хитрість..
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07.05.2020 14:44 Відповісти
Абсолютная власть нравится всем и ее хотят многие, но длительное время не возможно её удержать. Страх - это не то, что помогает удержать власть, тем более в эпоху интернета. Власть бойтесь гнева народа, когда до него дойдет, как его грубо нае@али.
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06.05.2020 22:50 Відповісти
ВОЗ злочинці і коррупціонери.
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06.05.2020 22:53 Відповісти
Надеюсь, эта конченая всемирная организация здравозахоронения прекратит свое жалкое существование после прекращения финансирования США
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06.05.2020 22:53 Відповісти
В Италии уже испытывают вакцину. На людях. Клинический trial требует проведения множества тестов на тысячах персон. На это обычно уходит 2 -5 лет. Ускоренные темпы дадут возможность выпускать вакцину через 12 - 18 месяцев.
http://www.nbst.it/654-vaccino-coronavirus-quali-terapie-farmaci-covid-19-cure.html#
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06.05.2020 22:54 Відповісти
не факт что вакцина получится. Против СПИДа, герпеса, гепатита вакцины не смогли создать до сих пор.
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07.05.2020 01:41 Відповісти
Да что говорить - все вакцины против гриппа как мертвому припарка, т.к. вирус постоянно мутирует
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07.05.2020 08:05 Відповісти
И ещё неизвестна продолжительность иммунитета. Как у переболевших, так и у привитых.
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07.05.2020 13:05 Відповісти
От гепатитов А и В существуют вакцины. От С нет. От Д эффективна вакцина В.
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07.05.2020 13:10 Відповісти
С - самый опасный вид. Не лечится, смертность 100%.
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07.05.2020 13:17 Відповісти
Да, вызавает хронические формы и трансформируется в цирроз и рак печени. Лечение - трансплантация.
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07.05.2020 13:56 Відповісти
Ещё существуют *новые гепатиты* - E, G, F.
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07.05.2020 13:57 Відповісти
Сподобалося тримати людей у стойлі. Сидять усі тихо, як миші, і не висовуються, тремтять за своє здоров'я і вірять в те, що хтось про нього дбає. Ідеально для можновладців.
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06.05.2020 23:02 Відповісти
Отберите у ВОЗ финансирование и посадите на самоизоляцию без средств к существованию. Другие песни сразу запоет.
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06.05.2020 23:13 Відповісти
Хто це робитиме? Хто хотів - відібрав. І шо?
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06.05.2020 23:15 Відповісти
На самоизоляцию гадов еще не загнали.
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06.05.2020 23:20 Відповісти
И вообще, свободу Анджеле Девис.
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06.05.2020 23:14 Відповісти
Карантин будет только для ВОЗ, причем жесточайший, за попытку захватить власть во всем мире, тем кто их крышевал и спонсировал тоже достанется, вопрос только времени.
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06.05.2020 23:17 Відповісти
Видать цуки скучают за велюром.
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06.05.2020 23:21 Відповісти
В сраку засуньте свой карантин, уроды.
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06.05.2020 23:23 Відповісти
Я что то этого карантина не сильно заметил.
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06.05.2020 23:42 Відповісти
значит с Герегой работаете
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07.05.2020 05:29 Відповісти
ВОЗ идет нахрен.
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07.05.2020 01:42 Відповісти
А шо не зрозумило, афера которой не видело людство идет до своего конца . Наближаются
разборки полетов. Вот Возу и кажется что это лучший способ защиты . Затащить еще в какой нибудь загон для барановирусных.
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07.05.2020 05:49 Відповісти
Цензор, вот зачем почти каждый день печатать бред от это фалашского ушлепка габрейсуса?
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07.05.2020 08:07 Відповісти
я так понимаю, что скоро кто-то из директоров воз выпадет в оконо
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07.05.2020 08:34 Відповісти
"Дайте денег, а то нас тут дохренища развелося!" Не хоче керівництво повертатися додому в Африку.
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07.05.2020 10:08 Відповісти
 
 