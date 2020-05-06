ВООЗ: Ризик повернення жорсткого карантину залишається цілком реальним

Повернення до жорсткого карантину у зв'язку з коронавірусом залишається цілком реальним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус, сказано на Twitter-сторінці організації.

"Ризик повернення до повного закриття залишається цілком реальним, якщо країни не контролюватимуть перехідний період дуже обережно", - сказав він.

На думку Гебреєсуса, найкращим захистом від пандемії є сильна і стійка система охорони здоров'я.

"Тепер у нас є можливість закласти основи для стійких систем охорони здоров'я в Європі й Африці на земній кулі", - зазначив він.

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