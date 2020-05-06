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ВООЗ: Ризик повернення жорсткого карантину залишається цілком реальним
Повернення до жорсткого карантину у зв'язку з коронавірусом залишається цілком реальним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус, сказано на Twitter-сторінці організації.
"Ризик повернення до повного закриття залишається цілком реальним, якщо країни не контролюватимуть перехідний період дуже обережно", - сказав він.
На думку Гебреєсуса, найкращим захистом від пандемії є сильна і стійка система охорони здоров'я.
"Тепер у нас є можливість закласти основи для стійких систем охорони здоров'я в Європі й Африці на земній кулі", - зазначив він.
Топ коментарі
+13 Меркава
показати весь коментар06.05.2020 22:45 Відповісти Посилання
+13 Тетяна Чувакова
показати весь коментар06.05.2020 23:02 Відповісти Посилання
+10 Fobos
показати весь коментар06.05.2020 22:49 Відповісти Посилання
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http://www.nbst.it/654-vaccino-coronavirus-quali-terapie-farmaci-covid-19-cure.html#
разборки полетов. Вот Возу и кажется что это лучший способ защиты . Затащить еще в какой нибудь загон для барановирусных.