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Медведчук распространяет в Украине российские фейки о коронавирусе, - Госдеп США

Медведчук распространяет в Украине российские фейки о коронавирусе, - Госдеп США

На фоне глобальных усилий по преодолению пандемии коронавируса РФ проводит дезинформационную кампанию против США о происхождении вируса.

Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент во время видеоконференции "Укрепление отношений между США и Восточной Европой во время пандемии", проведенной в среду Немецким фондом Маршала в США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, когда мы ищем пути преодоления кризиса, Россия продолжает прилагать усилия для распространения дезинформации. Россия врет о происхождении вируса. Это распространяется в Украине, Армении через подконтрольные медиа", - сказал американский дипломат.

Он также заявил, что инспирированные в России фейки были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. В частности, на прошлой неделе в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие.

"Эта история была распространена в Украине Виктором Медведчуком, подготовленным в КГБ адвокатом, из-за предвзятости которого в 70-е годы Василий Стус был отправлен в Сибирь, в ГУЛАГ", - заявил Кент.

Подчеркивалось, что фейк об американском биологическом оружии в Украине был активно распространен в российских пропагандистских СМИ, а также озвучен представителем российской оккупационной администрации в ОРДЛО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Секретные лаборатории США в Украине. Как врут рупоры Кремля. ВИДЕО

По информации "Детектор медиа", сюжет программы "Секретные материалы" об американских биолабораториях, якобы расположенных в Украине, вышел в эфире 27 апреля. В нем говорилось, что европейские журналисты якобы обнаружили свыше четырех тысяч лабораторий, в которых США создают новые вирусы, и министерство обороны Соединенных Штатов Америки это якобы уже подтвердило.

Согласно материалу "Детектор медиа", этот сюжет основывается на информации, впервые обнародованной на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 15 апреля. На этом веб-ресурсе было опубликовано публичное обращение Виктора Медведчука к руководству государства о том, что в Украине действуют 15 военных лабораторий США.

Автор: 

Госдепартамент США (1857) Медведчук Виктор (1791) пропаганда (3703) фейк (685)


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Топ комментарии
+56
та не кричите вы так! СБУ разбудите.....
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06.05.2020 22:57 Ответить
+48
Когда придавят эту гниду?
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06.05.2020 22:54 Ответить
+43
ЗЕбєня, чому не сидить Мертвечук? Ти його прикриваєш?
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06.05.2020 22:57 Ответить
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Через предателей Коломойского и Медведчука которых любит "украинская" власть вместо того чтобы наказать. Видно что на самом деле власть в Украине захватили "Зеленые человечки"- ИхТамНеты в 2019, Крым в 2014. США придется санкции к сожалению вводить и на Украину так как это уже подконтрольная России территория.
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06.05.2020 23:14 Ответить
Людям,
рокованим на смерть,
видали рушниці
(вволили іхне останне бажання)I вони стали розстрілювати
інших рокованих на смерть,
аби примиритися
із власною загибеллю.В. Стус
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06.05.2020 23:22 Ответить
зеленський і медведчук це різні сторони одного й того самого.
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06.05.2020 23:24 Ответить
Медведчук распространяет в Украине российские фейки о коронавирусе, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 8836
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06.05.2020 23:25 Ответить
Антиукраїнська діяльність у діях Медведчука. Українські правоохоронці досі, як сліпі кошенята .
08.10.2018, 09:48 • 481 • 0

Можна ще мільйон разів гнівно обурюватись заявами Медведчука.

Можна ще мільйон разів зіпсовувати собі настрій.

Можна ще мільйон разів кричати в порожнечу.

Читайте також: "Патріотичній владі" таки доведеться "або хрестик зняти або трусики вдягнути" - політичний експерт

Але є інший, менш нервовий і більш ефективний, спосіб покінчити з цим. Посадити Медведчука нарешті за грати.

Стаття 111 Кримінального кодексу - "Державна зрада":

"Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років".

США ще в 2014 році розгледіли антиукраїнську діяльність у діях Медведчука та ввели санкції проти нього, а власні українські правоохоронці й досі, як сліпі кошенята.

Читайте також: Верховна Рада проголосувала за санкції проти "112 Україна" та "NewsOne"

Точніше, в 2016 році Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти Медведчука саме по цій статті. Досудове розслідування було доручене слідчим головного слідчого управління СБУ. Але чомусь ця справа загубилась.

Це може коштувати нам існування держави. А ви і далі відвідуйте телеканали Медведчука - News One і 112, робіть селфі з їх ведучими, посміхайтесь. В такий спосіб ви допомагаєте йому в тому, щоб Україна капітулювала перед Путіним. Дякую вам, колеги.
https://uainfo.org/blognews/1538977435-**************-diyalnist-u-diyah-medvedchuka-**********.html
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06.05.2020 23:30 Ответить
Нету политической воли, что бы засадить предателя медведчука на Нары и остальных крыс кремлевских которые в открытую работают на РФ! Фамилии всем известны, их в Верховной Раде полно. ОПЗЖ и остальные партии с персонажами.

Они там все повязаны одной нитью...кто бы не пришел к власти в Украине. Криминальный олигархат правит страной все 29 лет. Сплошное болото Украина, просвета нету.
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07.05.2020 04:32 Ответить
Медведчук поширює в Україні російські фейки про коронавірус, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1178
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06.05.2020 23:32 Ответить
кремлёвские церберы
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06.05.2020 23:53 Ответить
Зебила не хватает.
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07.05.2020 00:26 Ответить
Там не хватает еще нескольких сотен ОПЗЖ оппых и тебя.
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07.05.2020 08:10 Ответить
Это распространяется в Украине, Армении через подконтрольные медиа", - сказал американский дипломат. уже жерез подконтрольные медиа ФСБ распространяет... как Портнов,Медведчук и Гек появились в Украине в сериале "Сваты" и в другом дерьме ордынской Московии, появился 25 кадр . Неужели на больших просторах Рассии нечем москалятам заняться ,обрабатывайте свою землю и не лезьте к соседям,так и хотят эти побирушки пожить за чужой счёт..... Источник: https://censor.net/n3193896
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06.05.2020 23:38 Ответить
г+г сепарский канал
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06.05.2020 23:41 Ответить
Конечно претензии к зермаку можно предьявить, почему рашист мертвечук свободно ведет лживую клевету на нашего самого надежного друга и партнера, но если мы вспомним, кто дал отмашку мертвечуку, и отдал ему три телекаеала, то к дилетанту шоумену, который должен расхлебывать последствия работы рошена, можно посочувствовать и потребовать, чтобы сбу и гпу возбудили против кума беса путлера, дело о госизмене.
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06.05.2020 23:46 Ответить
Нагоняют жути его аналы через Пальчевского с февраля месяца , а выгоду извлекает Радуцкий .
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07.05.2020 00:00 Ответить
Ви праві, пане Михайло ! Пальчевський видає з себе такого розумного ,сипле цитатами мудреців , про все знає ! Тільки не зрозуміло ,як такий розумний чоловік міг агітувати за Зеленського ? А от про мертвечука в нього нема жодного слова ! Може ,так було задумано , проштовхнути Зе ,знаючи ,що він доведе Україну до розвалу ,а потім на білому коні виїде спаситель мертвечук ?!!!
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07.05.2020 08:52 Ответить
Пальчевский приятельствует с Медведками , ЮВТ и разными рыгами .Но на волне ЗЕ он хотел зайти на мэра Киева , как внеочередные выборы . но этого не случилось и он уже 3 месяца поносит ЗЕ . на чем свет стоял .Он действительно оч умный парень. но нарцисс и аферист .Он и сейчас метит на Киев , потому не слазит с экранов .
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07.05.2020 09:29 Ответить
Звичайно, висер Г+Г про омериганські лабораторії в Україні - нісенітниця. Країна свободи статевих зносин та рівності протестантськтх сект не діє так грубо і тупо. Омериганська зброя ніжно та ласкаво несе демократію і смерть туди, куди простягаються "національні інтереси" асашаїв. Куди доходять авіаносці під час рейду, та куди без мила в *опу, за хрусткий папірець з мертвим президентом, пролазять омериканоязикі агенти впливу. А коронавірус - то Промисел Божий, жертва кохання мавпи і панголіна. На молекулах вірусу з немає штампа "Made in USA"? Хдє ваши даказатєльства?
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07.05.2020 00:10 Ответить
Судя по результатам прошлогодних президентских выборов, в Украине поверят всей этой московско-имперской конспирологической, людоедской херне до 73% граждан.
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07.05.2020 00:11 Ответить
Зашел на их сайт, прочитал- нужно проверять!Инициированные в 2010-2012 годах проверки по вопросам соблюдения норм безопасности биологическими лабораториями выявили ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. По итогам проверок в 2013 году было принято решение о прекращении сотрудничества Украины и США в сфере биологических экспериментов. Однако с приходом к власти Порошенко эта программа была возобновлена. Более того, власть ликвидировала санитарные нормы и правила, устанавливающие стандарты обеспечения биологической безопасности, чем поставила под удар жизнь и здоровье миллионов украинцев.В связи с вышеизложенным мы требуем предоставить исчерпывающую информацию: сколько американских военных биологических лабораторий, получающих финансирование из-за рубежа, действуют сегодня в Украине; на основании каких нормативных документов они осуществляют свою работу и каким образом государство контролирует их деятельность?
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07.05.2020 00:17 Ответить
Фейки о коронавирусе распространяют все, абсолютно все,СМИ. Точнее культивируют Ковидобесие.
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07.05.2020 00:24 Ответить
мордовська маячня. Вже помітили б зниження населення через постійні спалахи інфекцій
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07.05.2020 08:15 Ответить
Кум Ху..ла распространяет в Украине российские фейки о коронавирусе....кто бы мог подумать
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07.05.2020 00:27 Ответить
так бубочка ж его еще прошлой весной посадил...не. а ну тогда ой и дякуюдужедякую 75% от проголосовавших.
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07.05.2020 00:50 Ответить
Зеленский балабол и сыкло по жизни. За слова не отвечает. Дал заднию.

Будет громкая история, которая плохо закончится для Медведчука".
Зеленский заявил, что к партии Медведчука есть много вопросов. Нам известны объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов? У нас есть ответы, объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил президент Зе.
https://espreso.tv/news/2019/08/31/ye_velyki_pytannya_zvidky_groshi_na_finansuvannya_partiyi_medvedchuka_zelenskyy
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07.05.2020 04:13 Ответить
ага. Щось нічого не чутно після цього виперду
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07.05.2020 08:16 Ответить
Фейки о коронавирусе распространяют все СМИ. Точнее культивируют Ковидобесие.
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07.05.2020 04:01 Ответить
о Мєртвєчуковець виліз
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07.05.2020 08:12 Ответить
Кричит дидовикобес на каждом углу. Тебе ФСБ платит?
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07.05.2020 08:13 Ответить
У тебя интересная логика - каждый, кто без намордника это агент фсб? А кстати, тварюка, почему у тебя нквдэшное название с большой буквы? По уставу?
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07.05.2020 10:09 Ответить
Ты чего на своего кормильца батон крошишь, кацап долбаный?
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07.05.2020 10:23 Ответить
Кацап разом з цапом тебе вночі на стайні робив....
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07.05.2020 10:27 Ответить
ФСБшный
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07.05.2020 10:29 Ответить
Мэдвэдчука уже давно следует ПОВЕСИТЬ!
ОН-ВРАГ УКРАИНЫ!
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07.05.2020 04:06 Ответить
и мальчика, в одних трусиках, рускаязычнаго, заразили этим вирусом
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07.05.2020 06:08 Ответить
І Петро його чомусь не чіпав
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07.05.2020 06:18 Ответить
Шо то мне звездочки на гербе Госдепа напоминают.
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07.05.2020 07:39 Ответить
Пэця как отец прородитель и дал поднять головы этим ОПЗЖ оппым, перекрасившимся РыГоАналам..
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07.05.2020 08:16 Ответить
Подрывная деятельность против державы , кАнала Г+Г уже просто выходит за всякие рамки . Её не видит только слепой . Канал и всю медиагруппу давно пора национализировать , как Приват . .
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07.05.2020 07:52 Ответить
Три країни, які повинні постати перед трибуналом ООН це - Китай, Франція і США які штучно розробляли коронавірус на замовлення медичних корпорацій, Фінансували проект в Ухані в першу чергу Франція, США (до 24.04.2020) і на їх гранти прицювали китайські вчені. Про це попереджали ще 2015 році нормальні вчекні в США, однак інші вчені за жадобу до бабла не зупинились. Тепер масони все валять на природу - летючих мишей з Китаю і панголінів з Малайзії. Які за версією сатанистів, чомусь десь зустрілись в природі і плюнули один на одного.
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07.05.2020 08:06 Ответить
ага. Розказують казочки про те як один іншого (при тому, що в природі вони не зустрічаються) нагодували лайном
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07.05.2020 08:11 Ответить
пісдьош про 4 тис лабораторій повин одразу натякати розумним людям, що то деза.
Але ж це не розраховано на розумних...
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07.05.2020 08:09 Ответить
Медведчук поширює в Україні російські фейки про коронавірус, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7412
Я ДУЖЕ ПИШАЮСЯ КУМОМ ВІН ИДЕАЛЬНО ВІДДАНИЙ ЛАНЦЮГОВИЙ ПЕС ПОКІРНО СЛУГУЮЧИЙ НА РОСІЮ, У ВЕЛИКІЙ СПРАВІ ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВИ! І НАВІТЬ ЗНИЩЕННЯ БУДЬ ЯКОЇ ЗГАДКИ ПРО НЕЇ! ЗАМІСТЬ УКРАЇНИ БУДЕ НАША РІДНА КАЦАПАСЬКА НОВРОСІЯ -МАЛРОСІЯ!
ДОВІЧНИЙ ФЮРЕР ПА РАШІ )(УЙЛО!
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07.05.2020 08:31 Ответить
Зеленский - лжец! Потому что обещал посадить Медведчука и где??? одна ложь бесконечная во всем! Ни посадок, ни прямой демократии, по Минску ложь, да что не возьми все врет! Лжец-лжец!
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07.05.2020 08:53 Ответить
Этого агента Соколовского надо упечь на нары на пожизненный срок!
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07.05.2020 08:54 Ответить
И НЮХАЕТ ХЙЛО !)
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07.05.2020 09:02 Ответить
как же эта путлеровская гнида всех достала!
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07.05.2020 09:27 Ответить
Якщо Мертвечук занесе Баканову частку малу, то Служба Бабла України займеться їм. А так, нема бабла - нема сенсу.
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07.05.2020 09:30 Ответить
а ваЗЕлиновское Дерьмо со своими не до "силовиками" Харьковским педофильным гомиком и главным крышеватилем всей контрабанды в Украине сАбаковым, ерматской подстилкой не прошедшей проф.отбор, ватной вениКдиктовой и билетером 95 квартала бакановым ему подмахивают!!!
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07.05.2020 09:31 Ответить
Сейчас Зебил и Ермак начнут говном кидаться в "проклятых пиндосов"!
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07.05.2020 09:37 Ответить
#откуда_пошёл_коронавирус #нпо_вектор #коронавирус_из_россии
https://www.youtube.com/watch?v=_w7SAeNcXA8

Сразу после взрыва пошли массовые поражения населения "атипичной пневмонией"- коронавирусом по теперешнему.
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07.05.2020 09:37 Ответить
Москаляку мертвечука на гілляку!
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07.05.2020 09:43 Ответить
Медведчук поширює в Україні російські фейки про коронавірус, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 5318

Уже вторая весна заканчивается, а ни одну сволочь так и не посадили.
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07.05.2020 09:49 Ответить
Мародера не хватае .
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07.05.2020 11:04 Ответить
Щось вже забули про вибух на кацапській лабораторії, як раз не задовго до пандемії.
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07.05.2020 10:25 Ответить
Крім того, що розповсюджукють фейки за США, наші всемогущі і всесвітліші під час холодної війни США і Китаю підтримують Китай і закуповують у них маски і костюми і все, що тільки заманеться, підтримуючи її єкономіку, а гроші чекають від американців на армію, реформу і проекти. Хоча могли дати право ці нескладні і дорогіціння речі виготовляти нашій промислововсті. А наших закрили по квартирах і поставили ******. В той час, як весь світ відмовляється від російської брудної з кров*ю нафти і бере арабську, наші найсвітліші беруть російську нафту, щоб "братани" ноги не протягнули.
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07.05.2020 10:43 Ответить
Я не нонимаю почему эта тварь соратник Мародера ещё не арестован.
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07.05.2020 11:03 Ответить
Медведчук і компанія були і є ворогами України. А ВОРГІВ знищують. ЗЕ-ОРДА, чому вороги ще ходять Україною і псують повітря?
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07.05.2020 12:04 Ответить
Мєртвєчука на палю.
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07.05.2020 12:18 Ответить
-
Продажний кремлівський холуй кум фашиста )(уйла Іуда В.Мертвечук просто по бузувірські знущався в суді над поетом - героєм Василем Стусом, цим великим українським патріотом загиблим в кривавих радянських концтаборах. Тоді, в 1980 році, молодий адвокат перевертень -Іуда, завербований КДБ, не захищав українського дисидента, а повністю підігравав обвинувачам. До речі, і зараз виродок Мертвечук дуже злиться, коли йому ставлять запитання про його злочинну участь у трагічному процесі судилище, який став незмивною плямою на його жалюгідною репутації. І він нагло бреше, що в тих умовах зробив все можливе. Однак відомо про неодноразові заяви , і просто благання Василя Стуса з постійними проханнями надати йому іншого порядного адвоката замість Юди -Медведчука (дисиденти не могли вибирати адвокатів, їх злочинно надавала їм держава комуно фашистів). " Другий кат -прокурор в особі Медведчука мені не потрібен", з розпачем і гіркотою - писав тоді Стус. На ці постійні заяви криваві кати відповідали відмовою. І Юда Метвечук і далі продовжував в судилищах допомагати катам злочинно убивати Василя Стуса і вони врешті - врешт домоглися свого. А ось продажним ЗЕбілам - капітулянтам така проклята кремлівська зараза як яничара Мертвечук виходить що дуже підходить, видно для допомоги по знищенню України як держави.
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07.05.2020 14:00 Ответить
Абсолютна більшість телерадіомовлення в Україні це "Гаваріт і паказиваєт мацква"
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08.05.2020 00:08 Ответить
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила не призначати позапланову перевірку телеканал "1+1" за поширення фейку про роботу в Україні таємних американських біолабораторій, звідки нібито можуть походити небезпечні віруси. Таке рішення було ухвалено на засіданні Нацради у четвер, 7 травня.
Водночас Нацрада визнала, що сюжет "1+1" поширював неправдиву інформацію.
Колишній член Нацради Сергій Костинський зауважив, що Нацрада кілька тижнів тому призначила перевірку телеканалу "Прямий" через ознаки "поширення необ'єктивної інформації". Але тепер відмовилася призначати перевірку телеканалу "1+1" за цією ж статтею закону "Про ТБ і радіомовлення", посилаючись на "недоліки чинного законодавства" та "відсутній дієвий механізм".
Костинський називав причиною такого рішення Нацради той факт, що "склад Національної ради є незбалансованим, оскільки більшість - четверо з семи членів - раніше працювали на телеканалі "1+1" (голова Національної ради - Ольга Герасим'юк, заступник голови - Олег Черниш, відповідальний секретар - Юрій Зіневич, членкиня ради - Олена Ніцко). При цьому строк повноважень Герасим'юк та Черниша закінчився ще в липні 2019 року.
"14 листопада 2019 року ця незбалансованість вже дала про себе знати, коли Герасим'юк, Черниш та Зіневич не підтримали призначення перевірки телеканалу "1+1" через ознаки порушення ним мовних квот", - додав Костинський.
Водночас голова регулятора Ольга Герасим'юк зазначила, що якщо сюжетом "1+1" було порушено чиїсь права, ця фізична або юридична особа може вимагати через суд спростування поширеної дифамації або "скористатися правом на відповідь у програмах".
Зазначимо, у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" фейк про присутні в Україні секретні біолабораторії США висловлювали не запрошені на ефір гості - це був спеціально підготовлений редакцією та журналістами сюжет.
Неправдивий сюжет про "15 таємних американських біолабораторій в Україні" вийшов у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" 27 квітня.
Перед цим протягом двох тижнів цей фейк поширювали партія "Опозиційна платформа - За життя", її голова Віктор Медведчук і наближені до нього медійні ресурси - "112 Україна", ZIK, NewsOne, проросійський сайт "Страна", телеграм-канали депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, Андрія Портнова та ін.
Цьому фейку вже понад десять років, його періодично реанімують російські медіа не лише щодо України, а й Грузії, Сербії, Болгарії.
https://prm.ua/natsrada-vidmovilas-karati-1-1-za-feyk-pro-sekretni-biolaboratoriyi-ssha/
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08.05.2020 10:45 Ответить
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