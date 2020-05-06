Медведчук распространяет в Украине российские фейки о коронавирусе, - Госдеп США
На фоне глобальных усилий по преодолению пандемии коронавируса РФ проводит дезинформационную кампанию против США о происхождении вируса.
Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент во время видеоконференции "Укрепление отношений между США и Восточной Европой во время пандемии", проведенной в среду Немецким фондом Маршала в США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"К сожалению, когда мы ищем пути преодоления кризиса, Россия продолжает прилагать усилия для распространения дезинформации. Россия врет о происхождении вируса. Это распространяется в Украине, Армении через подконтрольные медиа", - сказал американский дипломат.
Он также заявил, что инспирированные в России фейки были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. В частности, на прошлой неделе в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие.
"Эта история была распространена в Украине Виктором Медведчуком, подготовленным в КГБ адвокатом, из-за предвзятости которого в 70-е годы Василий Стус был отправлен в Сибирь, в ГУЛАГ", - заявил Кент.
Подчеркивалось, что фейк об американском биологическом оружии в Украине был активно распространен в российских пропагандистских СМИ, а также озвучен представителем российской оккупационной администрации в ОРДЛО.
По информации "Детектор медиа", сюжет программы "Секретные материалы" об американских биолабораториях, якобы расположенных в Украине, вышел в эфире 27 апреля. В нем говорилось, что европейские журналисты якобы обнаружили свыше четырех тысяч лабораторий, в которых США создают новые вирусы, и министерство обороны Соединенных Штатов Америки это якобы уже подтвердило.
Согласно материалу "Детектор медиа", этот сюжет основывается на информации, впервые обнародованной на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 15 апреля. На этом веб-ресурсе было опубликовано публичное обращение Виктора Медведчука к руководству государства о том, что в Украине действуют 15 военных лабораторий США.
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рокованим на смерть,
видали рушниці
(вволили іхне останне бажання)I вони стали розстрілювати
інших рокованих на смерть,
аби примиритися
із власною загибеллю.В. Стус
08.10.2018, 09:48 • 481 • 0
Можна ще мільйон разів гнівно обурюватись заявами Медведчука.
Можна ще мільйон разів зіпсовувати собі настрій.
Можна ще мільйон разів кричати в порожнечу.
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Але є інший, менш нервовий і більш ефективний, спосіб покінчити з цим. Посадити Медведчука нарешті за грати.
Стаття 111 Кримінального кодексу - "Державна зрада":
"Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років".
США ще в 2014 році розгледіли антиукраїнську діяльність у діях Медведчука та ввели санкції проти нього, а власні українські правоохоронці й досі, як сліпі кошенята.
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Точніше, в 2016 році Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти Медведчука саме по цій статті. Досудове розслідування було доручене слідчим головного слідчого управління СБУ. Але чомусь ця справа загубилась.
Це може коштувати нам існування держави. А ви і далі відвідуйте телеканали Медведчука - News One і 112, робіть селфі з їх ведучими, посміхайтесь. В такий спосіб ви допомагаєте йому в тому, щоб Україна капітулювала перед Путіним. Дякую вам, колеги.
https://uainfo.org/blognews/1538977435-**************-diyalnist-u-diyah-medvedchuka-**********.html
Они там все повязаны одной нитью...кто бы не пришел к власти в Украине. Криминальный олигархат правит страной все 29 лет. Сплошное болото Украина, просвета нету.
Будет громкая история, которая плохо закончится для Медведчука".
Зеленский заявил, что к партии Медведчука есть много вопросов. Нам известны объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов? У нас есть ответы, объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил президент Зе.
https://espreso.tv/news/2019/08/31/ye_velyki_pytannya_zvidky_groshi_na_finansuvannya_partiyi_medvedchuka_zelenskyy
ОН-ВРАГ УКРАИНЫ!
Але ж це не розраховано на розумних...
Я ДУЖЕ ПИШАЮСЯ КУМОМ ВІН ИДЕАЛЬНО ВІДДАНИЙ ЛАНЦЮГОВИЙ ПЕС ПОКІРНО СЛУГУЮЧИЙ НА РОСІЮ, У ВЕЛИКІЙ СПРАВІ ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВИ! І НАВІТЬ ЗНИЩЕННЯ БУДЬ ЯКОЇ ЗГАДКИ ПРО НЕЇ! ЗАМІСТЬ УКРАЇНИ БУДЕ НАША РІДНА КАЦАПАСЬКА НОВРОСІЯ -МАЛРОСІЯ!
ДОВІЧНИЙ ФЮРЕР ПА РАШІ )(УЙЛО!
https://www.youtube.com/watch?v=_w7SAeNcXA8
Сразу после взрыва пошли массовые поражения населения "атипичной пневмонией"- коронавирусом по теперешнему.
Уже вторая весна заканчивается, а ни одну сволочь так и не посадили.
Продажний кремлівський холуй кум фашиста )(уйла Іуда В.Мертвечук просто по бузувірські знущався в суді над поетом - героєм Василем Стусом, цим великим українським патріотом загиблим в кривавих радянських концтаборах. Тоді, в 1980 році, молодий адвокат перевертень -Іуда, завербований КДБ, не захищав українського дисидента, а повністю підігравав обвинувачам. До речі, і зараз виродок Мертвечук дуже злиться, коли йому ставлять запитання про його злочинну участь у трагічному процесі судилище, який став незмивною плямою на його жалюгідною репутації. І він нагло бреше, що в тих умовах зробив все можливе. Однак відомо про неодноразові заяви , і просто благання Василя Стуса з постійними проханнями надати йому іншого порядного адвоката замість Юди -Медведчука (дисиденти не могли вибирати адвокатів, їх злочинно надавала їм держава комуно фашистів). " Другий кат -прокурор в особі Медведчука мені не потрібен", з розпачем і гіркотою - писав тоді Стус. На ці постійні заяви криваві кати відповідали відмовою. І Юда Метвечук і далі продовжував в судилищах допомагати катам злочинно убивати Василя Стуса і вони врешті - врешт домоглися свого. А ось продажним ЗЕбілам - капітулянтам така проклята кремлівська зараза як яничара Мертвечук виходить що дуже підходить, видно для допомоги по знищенню України як держави.
Водночас Нацрада визнала, що сюжет "1+1" поширював неправдиву інформацію.
Колишній член Нацради Сергій Костинський зауважив, що Нацрада кілька тижнів тому призначила перевірку телеканалу "Прямий" через ознаки "поширення необ'єктивної інформації". Але тепер відмовилася призначати перевірку телеканалу "1+1" за цією ж статтею закону "Про ТБ і радіомовлення", посилаючись на "недоліки чинного законодавства" та "відсутній дієвий механізм".
Костинський називав причиною такого рішення Нацради той факт, що "склад Національної ради є незбалансованим, оскільки більшість - четверо з семи членів - раніше працювали на телеканалі "1+1" (голова Національної ради - Ольга Герасим'юк, заступник голови - Олег Черниш, відповідальний секретар - Юрій Зіневич, членкиня ради - Олена Ніцко). При цьому строк повноважень Герасим'юк та Черниша закінчився ще в липні 2019 року.
"14 листопада 2019 року ця незбалансованість вже дала про себе знати, коли Герасим'юк, Черниш та Зіневич не підтримали призначення перевірки телеканалу "1+1" через ознаки порушення ним мовних квот", - додав Костинський.
Водночас голова регулятора Ольга Герасим'юк зазначила, що якщо сюжетом "1+1" було порушено чиїсь права, ця фізична або юридична особа може вимагати через суд спростування поширеної дифамації або "скористатися правом на відповідь у програмах".
Зазначимо, у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" фейк про присутні в Україні секретні біолабораторії США висловлювали не запрошені на ефір гості - це був спеціально підготовлений редакцією та журналістами сюжет.
Неправдивий сюжет про "15 таємних американських біолабораторій в Україні" вийшов у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" 27 квітня.
Перед цим протягом двох тижнів цей фейк поширювали партія "Опозиційна платформа - За життя", її голова Віктор Медведчук і наближені до нього медійні ресурси - "112 Україна", ZIK, NewsOne, проросійський сайт "Страна", телеграм-канали депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, Андрія Портнова та ін.
Цьому фейку вже понад десять років, його періодично реанімують російські медіа не лише щодо України, а й Грузії, Сербії, Болгарії.
https://prm.ua/natsrada-vidmovilas-karati-1-1-za-feyk-pro-sekretni-biolaboratoriyi-ssha/