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Медведчук поширює в Україні російські фейки про коронавірус, - Держдеп США

Медведчук поширює в Україні російські фейки про коронавірус, - Держдеп США

На тлі глобальних зусиль щодо подолання пандемії коронавірусу РФ проводить дезінформаційну кампанію проти США щодо походження вірусу.

Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент під час відеоконференції "Зміцнення відносин між США і Східною Європою під час пандемії", проведену у середу Німецьким фондом Маршала у США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, коли ми шукаємо шляхи подолання кризи, Росія продовжує докладати зусиль для поширення дезінформації. Росія бреше про походження вірусу. Це поширюється в Україні, Вірменії через підконтрольні медіа", - сказав американський дипломат.

Він також заявив, що інспіровані в Росії фейки були озвучені в ефірі українського телеканалу "1+1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському. Зокрема, минулого тижня у програмі "Секретні матеріали", яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, в яких розробляється біологічна зброя.

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"Ця історія була поширена в Україні Віктором Медведчуком, підготовленим в КГБ адвокатом, через упередженість якого у 70-ті роки Василь Стус був відправлений до Сибіру, у ГУЛАГ", - заявив Кент.

Наголошувалося, що фейк про американську біологічну зброю в Україні був активно поширений у російських пропагандистських ЗМІ, а також озвучений представником російської окупаційної адміністрації в ОРДЛО.

За інформацією "Детектор медіа", сюжет програми "Секретні матеріали" про американські біолабораторії, начебто розташовані в Україні, вийшов у ефірі 27 квітня. У ньому йшлося, що європейські журналісти начебто виявили понад чотири тисячі лабораторій, у яких США створюють нові віруси, й міністерство оборони Сполучених Штатів Америки це нібито вже підтвердило.

Згідно з матеріалом "Детектор медіа", цей сюжет грунтується на інформації, вперше оприлюдненій на сайті партії "Опозиційна платформа — За життя" 15 квітня. На цьому вебресурсі було опубліковане публічне звернення Віктора Медведчука до керівництва держави про те, що в Україні діють 15 військових лабораторій США.

Автор: 

Держдепартамент США (1654) Медведчук Віктор (1714) пропаганда (2830) фейк (750)


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Топ коментарі
+56
та не кричите вы так! СБУ разбудите.....
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06.05.2020 22:57 Відповісти
+48
Когда придавят эту гниду?
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06.05.2020 22:54 Відповісти
+43
ЗЕбєня, чому не сидить Мертвечук? Ти його прикриваєш?
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06.05.2020 22:57 Відповісти
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Через предателей Коломойского и Медведчука которых любит "украинская" власть вместо того чтобы наказать. Видно что на самом деле власть в Украине захватили "Зеленые человечки"- ИхТамНеты в 2019, Крым в 2014. США придется санкции к сожалению вводить и на Украину так как это уже подконтрольная России территория.
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06.05.2020 23:14 Відповісти
Людям,
рокованим на смерть,
видали рушниці
(вволили іхне останне бажання)I вони стали розстрілювати
інших рокованих на смерть,
аби примиритися
із власною загибеллю.В. Стус
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06.05.2020 23:22 Відповісти
зеленський і медведчук це різні сторони одного й того самого.
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06.05.2020 23:24 Відповісти
Медведчук распространяет в Украине российские фейки о коронавирусе, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 8836
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06.05.2020 23:25 Відповісти
Антиукраїнська діяльність у діях Медведчука. Українські правоохоронці досі, як сліпі кошенята .
08.10.2018, 09:48 • 481 • 0

Можна ще мільйон разів гнівно обурюватись заявами Медведчука.

Можна ще мільйон разів зіпсовувати собі настрій.

Можна ще мільйон разів кричати в порожнечу.

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Але є інший, менш нервовий і більш ефективний, спосіб покінчити з цим. Посадити Медведчука нарешті за грати.

Стаття 111 Кримінального кодексу - "Державна зрада":

"Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років".

США ще в 2014 році розгледіли антиукраїнську діяльність у діях Медведчука та ввели санкції проти нього, а власні українські правоохоронці й досі, як сліпі кошенята.

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Точніше, в 2016 році Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти Медведчука саме по цій статті. Досудове розслідування було доручене слідчим головного слідчого управління СБУ. Але чомусь ця справа загубилась.

Це може коштувати нам існування держави. А ви і далі відвідуйте телеканали Медведчука - News One і 112, робіть селфі з їх ведучими, посміхайтесь. В такий спосіб ви допомагаєте йому в тому, щоб Україна капітулювала перед Путіним. Дякую вам, колеги.
https://uainfo.org/blognews/1538977435-**************-diyalnist-u-diyah-medvedchuka-**********.html
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06.05.2020 23:30 Відповісти
Нету политической воли, что бы засадить предателя медведчука на Нары и остальных крыс кремлевских которые в открытую работают на РФ! Фамилии всем известны, их в Верховной Раде полно. ОПЗЖ и остальные партии с персонажами.

Они там все повязаны одной нитью...кто бы не пришел к власти в Украине. Криминальный олигархат правит страной все 29 лет. Сплошное болото Украина, просвета нету.
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07.05.2020 04:32 Відповісти
Медведчук поширює в Україні російські фейки про коронавірус, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1178
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06.05.2020 23:32 Відповісти
кремлёвские церберы
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06.05.2020 23:53 Відповісти
Зебила не хватает.
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07.05.2020 00:26 Відповісти
Там не хватает еще нескольких сотен ОПЗЖ оппых и тебя.
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07.05.2020 08:10 Відповісти
Это распространяется в Украине, Армении через подконтрольные медиа", - сказал американский дипломат. уже жерез подконтрольные медиа ФСБ распространяет... как Портнов,Медведчук и Гек появились в Украине в сериале "Сваты" и в другом дерьме ордынской Московии, появился 25 кадр . Неужели на больших просторах Рассии нечем москалятам заняться ,обрабатывайте свою землю и не лезьте к соседям,так и хотят эти побирушки пожить за чужой счёт..... Источник: https://censor.net/n3193896
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06.05.2020 23:38 Відповісти
г+г сепарский канал
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06.05.2020 23:41 Відповісти
Конечно претензии к зермаку можно предьявить, почему рашист мертвечук свободно ведет лживую клевету на нашего самого надежного друга и партнера, но если мы вспомним, кто дал отмашку мертвечуку, и отдал ему три телекаеала, то к дилетанту шоумену, который должен расхлебывать последствия работы рошена, можно посочувствовать и потребовать, чтобы сбу и гпу возбудили против кума беса путлера, дело о госизмене.
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06.05.2020 23:46 Відповісти
Нагоняют жути его аналы через Пальчевского с февраля месяца , а выгоду извлекает Радуцкий .
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07.05.2020 00:00 Відповісти
Ви праві, пане Михайло ! Пальчевський видає з себе такого розумного ,сипле цитатами мудреців , про все знає ! Тільки не зрозуміло ,як такий розумний чоловік міг агітувати за Зеленського ? А от про мертвечука в нього нема жодного слова ! Може ,так було задумано , проштовхнути Зе ,знаючи ,що він доведе Україну до розвалу ,а потім на білому коні виїде спаситель мертвечук ?!!!
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07.05.2020 08:52 Відповісти
Пальчевский приятельствует с Медведками , ЮВТ и разными рыгами .Но на волне ЗЕ он хотел зайти на мэра Киева , как внеочередные выборы . но этого не случилось и он уже 3 месяца поносит ЗЕ . на чем свет стоял .Он действительно оч умный парень. но нарцисс и аферист .Он и сейчас метит на Киев , потому не слазит с экранов .
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07.05.2020 09:29 Відповісти
Звичайно, висер Г+Г про омериганські лабораторії в Україні - нісенітниця. Країна свободи статевих зносин та рівності протестантськтх сект не діє так грубо і тупо. Омериганська зброя ніжно та ласкаво несе демократію і смерть туди, куди простягаються "національні інтереси" асашаїв. Куди доходять авіаносці під час рейду, та куди без мила в *опу, за хрусткий папірець з мертвим президентом, пролазять омериканоязикі агенти впливу. А коронавірус - то Промисел Божий, жертва кохання мавпи і панголіна. На молекулах вірусу з немає штампа "Made in USA"? Хдє ваши даказатєльства?
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07.05.2020 00:10 Відповісти
Судя по результатам прошлогодних президентских выборов, в Украине поверят всей этой московско-имперской конспирологической, людоедской херне до 73% граждан.
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07.05.2020 00:11 Відповісти
Зашел на их сайт, прочитал- нужно проверять!Инициированные в 2010-2012 годах проверки по вопросам соблюдения норм безопасности биологическими лабораториями выявили ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. По итогам проверок в 2013 году было принято решение о прекращении сотрудничества Украины и США в сфере биологических экспериментов. Однако с приходом к власти Порошенко эта программа была возобновлена. Более того, власть ликвидировала санитарные нормы и правила, устанавливающие стандарты обеспечения биологической безопасности, чем поставила под удар жизнь и здоровье миллионов украинцев.В связи с вышеизложенным мы требуем предоставить исчерпывающую информацию: сколько американских военных биологических лабораторий, получающих финансирование из-за рубежа, действуют сегодня в Украине; на основании каких нормативных документов они осуществляют свою работу и каким образом государство контролирует их деятельность?
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07.05.2020 00:17 Відповісти
Фейки о коронавирусе распространяют все, абсолютно все,СМИ. Точнее культивируют Ковидобесие.
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07.05.2020 00:24 Відповісти
мордовська маячня. Вже помітили б зниження населення через постійні спалахи інфекцій
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07.05.2020 08:15 Відповісти
Кум Ху..ла распространяет в Украине российские фейки о коронавирусе....кто бы мог подумать
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07.05.2020 00:27 Відповісти
так бубочка ж его еще прошлой весной посадил...не. а ну тогда ой и дякуюдужедякую 75% от проголосовавших.
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07.05.2020 00:50 Відповісти
Зеленский балабол и сыкло по жизни. За слова не отвечает. Дал заднию.

Будет громкая история, которая плохо закончится для Медведчука".
Зеленский заявил, что к партии Медведчука есть много вопросов. Нам известны объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов? У нас есть ответы, объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил президент Зе.
https://espreso.tv/news/2019/08/31/ye_velyki_pytannya_zvidky_groshi_na_finansuvannya_partiyi_medvedchuka_zelenskyy
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07.05.2020 04:13 Відповісти
ага. Щось нічого не чутно після цього виперду
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07.05.2020 08:16 Відповісти
Фейки о коронавирусе распространяют все СМИ. Точнее культивируют Ковидобесие.
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07.05.2020 04:01 Відповісти
о Мєртвєчуковець виліз
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07.05.2020 08:12 Відповісти
Кричит дидовикобес на каждом углу. Тебе ФСБ платит?
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07.05.2020 08:13 Відповісти
У тебя интересная логика - каждый, кто без намордника это агент фсб? А кстати, тварюка, почему у тебя нквдэшное название с большой буквы? По уставу?
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07.05.2020 10:09 Відповісти
Ты чего на своего кормильца батон крошишь, кацап долбаный?
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07.05.2020 10:23 Відповісти
Кацап разом з цапом тебе вночі на стайні робив....
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07.05.2020 10:27 Відповісти
ФСБшный
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07.05.2020 10:29 Відповісти
Мэдвэдчука уже давно следует ПОВЕСИТЬ!
ОН-ВРАГ УКРАИНЫ!
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07.05.2020 04:06 Відповісти
и мальчика, в одних трусиках, рускаязычнаго, заразили этим вирусом
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07.05.2020 06:08 Відповісти
І Петро його чомусь не чіпав
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07.05.2020 06:18 Відповісти
Шо то мне звездочки на гербе Госдепа напоминают.
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07.05.2020 07:39 Відповісти
Пэця как отец прородитель и дал поднять головы этим ОПЗЖ оппым, перекрасившимся РыГоАналам..
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07.05.2020 08:16 Відповісти
Подрывная деятельность против державы , кАнала Г+Г уже просто выходит за всякие рамки . Её не видит только слепой . Канал и всю медиагруппу давно пора национализировать , как Приват . .
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07.05.2020 07:52 Відповісти
Три країни, які повинні постати перед трибуналом ООН це - Китай, Франція і США які штучно розробляли коронавірус на замовлення медичних корпорацій, Фінансували проект в Ухані в першу чергу Франція, США (до 24.04.2020) і на їх гранти прицювали китайські вчені. Про це попереджали ще 2015 році нормальні вчекні в США, однак інші вчені за жадобу до бабла не зупинились. Тепер масони все валять на природу - летючих мишей з Китаю і панголінів з Малайзії. Які за версією сатанистів, чомусь десь зустрілись в природі і плюнули один на одного.
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07.05.2020 08:06 Відповісти
ага. Розказують казочки про те як один іншого (при тому, що в природі вони не зустрічаються) нагодували лайном
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07.05.2020 08:11 Відповісти
пісдьош про 4 тис лабораторій повин одразу натякати розумним людям, що то деза.
Але ж це не розраховано на розумних...
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07.05.2020 08:09 Відповісти
Медведчук поширює в Україні російські фейки про коронавірус, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7412
Я ДУЖЕ ПИШАЮСЯ КУМОМ ВІН ИДЕАЛЬНО ВІДДАНИЙ ЛАНЦЮГОВИЙ ПЕС ПОКІРНО СЛУГУЮЧИЙ НА РОСІЮ, У ВЕЛИКІЙ СПРАВІ ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВИ! І НАВІТЬ ЗНИЩЕННЯ БУДЬ ЯКОЇ ЗГАДКИ ПРО НЕЇ! ЗАМІСТЬ УКРАЇНИ БУДЕ НАША РІДНА КАЦАПАСЬКА НОВРОСІЯ -МАЛРОСІЯ!
ДОВІЧНИЙ ФЮРЕР ПА РАШІ )(УЙЛО!
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07.05.2020 08:31 Відповісти
Зеленский - лжец! Потому что обещал посадить Медведчука и где??? одна ложь бесконечная во всем! Ни посадок, ни прямой демократии, по Минску ложь, да что не возьми все врет! Лжец-лжец!
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07.05.2020 08:53 Відповісти
Этого агента Соколовского надо упечь на нары на пожизненный срок!
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07.05.2020 08:54 Відповісти
И НЮХАЕТ ХЙЛО !)
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07.05.2020 09:02 Відповісти
как же эта путлеровская гнида всех достала!
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07.05.2020 09:27 Відповісти
Якщо Мертвечук занесе Баканову частку малу, то Служба Бабла України займеться їм. А так, нема бабла - нема сенсу.
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07.05.2020 09:30 Відповісти
а ваЗЕлиновское Дерьмо со своими не до "силовиками" Харьковским педофильным гомиком и главным крышеватилем всей контрабанды в Украине сАбаковым, ерматской подстилкой не прошедшей проф.отбор, ватной вениКдиктовой и билетером 95 квартала бакановым ему подмахивают!!!
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07.05.2020 09:31 Відповісти
Сейчас Зебил и Ермак начнут говном кидаться в "проклятых пиндосов"!
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07.05.2020 09:37 Відповісти
#откуда_пошёл_коронавирус #нпо_вектор #коронавирус_из_россии
https://www.youtube.com/watch?v=_w7SAeNcXA8

Сразу после взрыва пошли массовые поражения населения "атипичной пневмонией"- коронавирусом по теперешнему.
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07.05.2020 09:37 Відповісти
Москаляку мертвечука на гілляку!
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07.05.2020 09:43 Відповісти
Медведчук поширює в Україні російські фейки про коронавірус, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 5318

Уже вторая весна заканчивается, а ни одну сволочь так и не посадили.
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07.05.2020 09:49 Відповісти
Мародера не хватае .
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07.05.2020 11:04 Відповісти
Щось вже забули про вибух на кацапській лабораторії, як раз не задовго до пандемії.
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07.05.2020 10:25 Відповісти
Крім того, що розповсюджукють фейки за США, наші всемогущі і всесвітліші під час холодної війни США і Китаю підтримують Китай і закуповують у них маски і костюми і все, що тільки заманеться, підтримуючи її єкономіку, а гроші чекають від американців на армію, реформу і проекти. Хоча могли дати право ці нескладні і дорогіціння речі виготовляти нашій промислововсті. А наших закрили по квартирах і поставили ******. В той час, як весь світ відмовляється від російської брудної з кров*ю нафти і бере арабську, наші найсвітліші беруть російську нафту, щоб "братани" ноги не протягнули.
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07.05.2020 10:43 Відповісти
Я не нонимаю почему эта тварь соратник Мародера ещё не арестован.
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07.05.2020 11:03 Відповісти
Медведчук і компанія були і є ворогами України. А ВОРГІВ знищують. ЗЕ-ОРДА, чому вороги ще ходять Україною і псують повітря?
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07.05.2020 12:04 Відповісти
Мєртвєчука на палю.
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07.05.2020 12:18 Відповісти
-
Продажний кремлівський холуй кум фашиста )(уйла Іуда В.Мертвечук просто по бузувірські знущався в суді над поетом - героєм Василем Стусом, цим великим українським патріотом загиблим в кривавих радянських концтаборах. Тоді, в 1980 році, молодий адвокат перевертень -Іуда, завербований КДБ, не захищав українського дисидента, а повністю підігравав обвинувачам. До речі, і зараз виродок Мертвечук дуже злиться, коли йому ставлять запитання про його злочинну участь у трагічному процесі судилище, який став незмивною плямою на його жалюгідною репутації. І він нагло бреше, що в тих умовах зробив все можливе. Однак відомо про неодноразові заяви , і просто благання Василя Стуса з постійними проханнями надати йому іншого порядного адвоката замість Юди -Медведчука (дисиденти не могли вибирати адвокатів, їх злочинно надавала їм держава комуно фашистів). " Другий кат -прокурор в особі Медведчука мені не потрібен", з розпачем і гіркотою - писав тоді Стус. На ці постійні заяви криваві кати відповідали відмовою. І Юда Метвечук і далі продовжував в судилищах допомагати катам злочинно убивати Василя Стуса і вони врешті - врешт домоглися свого. А ось продажним ЗЕбілам - капітулянтам така проклята кремлівська зараза як яничара Мертвечук виходить що дуже підходить, видно для допомоги по знищенню України як держави.
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07.05.2020 14:00 Відповісти
Абсолютна більшість телерадіомовлення в Україні це "Гаваріт і паказиваєт мацква"
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08.05.2020 00:08 Відповісти
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила не призначати позапланову перевірку телеканал "1+1" за поширення фейку про роботу в Україні таємних американських біолабораторій, звідки нібито можуть походити небезпечні віруси. Таке рішення було ухвалено на засіданні Нацради у четвер, 7 травня.
Водночас Нацрада визнала, що сюжет "1+1" поширював неправдиву інформацію.
Колишній член Нацради Сергій Костинський зауважив, що Нацрада кілька тижнів тому призначила перевірку телеканалу "Прямий" через ознаки "поширення необ'єктивної інформації". Але тепер відмовилася призначати перевірку телеканалу "1+1" за цією ж статтею закону "Про ТБ і радіомовлення", посилаючись на "недоліки чинного законодавства" та "відсутній дієвий механізм".
Костинський називав причиною такого рішення Нацради той факт, що "склад Національної ради є незбалансованим, оскільки більшість - четверо з семи членів - раніше працювали на телеканалі "1+1" (голова Національної ради - Ольга Герасим'юк, заступник голови - Олег Черниш, відповідальний секретар - Юрій Зіневич, членкиня ради - Олена Ніцко). При цьому строк повноважень Герасим'юк та Черниша закінчився ще в липні 2019 року.
"14 листопада 2019 року ця незбалансованість вже дала про себе знати, коли Герасим'юк, Черниш та Зіневич не підтримали призначення перевірки телеканалу "1+1" через ознаки порушення ним мовних квот", - додав Костинський.
Водночас голова регулятора Ольга Герасим'юк зазначила, що якщо сюжетом "1+1" було порушено чиїсь права, ця фізична або юридична особа може вимагати через суд спростування поширеної дифамації або "скористатися правом на відповідь у програмах".
Зазначимо, у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" фейк про присутні в Україні секретні біолабораторії США висловлювали не запрошені на ефір гості - це був спеціально підготовлений редакцією та журналістами сюжет.
Неправдивий сюжет про "15 таємних американських біолабораторій в Україні" вийшов у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" 27 квітня.
Перед цим протягом двох тижнів цей фейк поширювали партія "Опозиційна платформа - За життя", її голова Віктор Медведчук і наближені до нього медійні ресурси - "112 Україна", ZIK, NewsOne, проросійський сайт "Страна", телеграм-канали депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, Андрія Портнова та ін.
Цьому фейку вже понад десять років, його періодично реанімують російські медіа не лише щодо України, а й Грузії, Сербії, Болгарії.
https://prm.ua/natsrada-vidmovilas-karati-1-1-za-feyk-pro-sekretni-biolaboratoriyi-ssha/
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08.05.2020 10:45 Відповісти
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