За сутки в Черновицкой области умерли пять человек с COVID-19, - ОГА
В Черновицкой области в течение 6 мая зафиксировано пять новых летальных случаев из-за коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.
По его словам, на сегодняшний день на Букововине 2048 заболевших, что является наибольшим показателем в государстве.
"К величайшему сожалению, эта коварная болезнь забирает каждый день наших людей... Сегодня пятеро буковинцев умерли... Эта статистика очень печальна. Общее количество буковинцев, которые заболели, уже перешло рубеж в 2000 и сегодня оно вдесятеро больше, чем она была месяц назад", - сказал Осачук.
Как сообщалось ранее, 6 мая от COVID-19 выздоровели 37 буковинцев, они дважды получили отрицательные результаты ПЦР-тестов. Таким образом, в области от коронавируса уже вылечились 254 человека.
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Земля пухом. При чём тут "ковид" ?
Постепенно в обществе стали появляться слухи, будто заболевание завезли с собой врачи-иноземцы, которые распространяют заразу для того, чтобы извести русский народ. Для того, чтобы слух облетел весь город и подчинил себе сотни людей, не понадобилось и нескольких дней. Простолюдины избивали врачей, ломали кареты, возившие больных, «освобождали» тех, кого только везли в больницу.
https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal_protiv_epidemii https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal
можем павтаріть? давай мацква, давай пітєр!!!
В Москві.
виживе сильніший! а ми сильні тим, що попри все, попри зельоних ідіотів, відсоток тупих виродків у нас все ж значно нижчий все буде ОК, все буде Україна!
Так от, за рік поховавши обох дітей, зірка ВІЛ-дисидентського руху відкрила духовку, засунула у неї голову і ввімкнула газ. Так і померла, обісрана аж санітари були шоковані і ледь не прихопивши із собою жителів всього будинку. Отака фігня...
Свинина всегда выручала украинскую нацию . А Вам: евреям , свинину есть нельзя 😀😀😀