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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Черновицкой области умерли пять человек с COVID-19, - ОГА

За сутки в Черновицкой области умерли пять человек с COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области в течение 6 мая зафиксировано пять новых летальных случаев из-за коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

По его словам, на сегодняшний день на Букововине 2048 заболевших, что является наибольшим показателем в государстве.

"К величайшему сожалению, эта коварная болезнь забирает каждый день наших людей... Сегодня пятеро буковинцев умерли... Эта статистика очень печальна. Общее количество буковинцев, которые заболели, уже перешло рубеж в 2000 и сегодня оно вдесятеро больше, чем она была месяц назад", - сказал Осачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области выявлены 63 новых случая COVID-19, общее количество инфицированных превысило 2 тыс. человек, - ОГА

Как сообщалось ранее, 6 мая от COVID-19 выздоровели 37 буковинцев, они дважды получили отрицательные результаты ПЦР-тестов. Таким образом, в области от коронавируса уже вылечились 254 человека.

Буковина (901) карантин (16729) смерть (9260) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
С ковид или от ковид? Давайте еще тесты на вирус герпеса и гриппа делать, чтобы уже наверняка пожизненный карантин ввести. Дебилы, .ля!
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07.05.2020 07:54 Ответить
+4
єто всьо придумалі піндоси, єтот іхнєй Гей..тс!
Постепенно в обществе стали появляться слухи, будто заболевание завезли с собой врачи-иноземцы, которые распространяют заразу для того, чтобы извести русский народ. Для того, чтобы слух облетел весь город и подчинил себе сотни людей, не понадобилось и нескольких дней. Простолюдины избивали врачей, ломали кареты, возившие больных, «освобождали» тех, кого только везли в больницу.
https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal_protiv_epidemii https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal

можем павтаріть? давай мацква, давай пітєр!!!
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07.05.2020 07:54 Ответить
+4
зараз там стоїть завдання всіма способами розгойдувати рух так званого "ковід - дисидентсва", щоб була паніка, обурення, протести... бо якже так, що Україна в даній ситуації виглядає значно краще... і вже нема підстав верещати "хатітє как на украінє?" та й від своєї ж*пи хвєдєральним помийкам нема чим відволікати...
виживе сильніший! а ми сильні тим, що попри все, попри зельоних ідіотів, відсоток тупих виродків у нас все ж значно нижчий все буде ОК, все буде Україна!
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07.05.2020 08:08 Ответить
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Они бы умерли и так.
Земля пухом. При чём тут "ковид" ?
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07.05.2020 07:49 Ответить
єто всьо придумалі піндоси, єтот іхнєй Гей..тс!
Постепенно в обществе стали появляться слухи, будто заболевание завезли с собой врачи-иноземцы, которые распространяют заразу для того, чтобы извести русский народ. Для того, чтобы слух облетел весь город и подчинил себе сотни людей, не понадобилось и нескольких дней. Простолюдины избивали врачей, ломали кареты, возившие больных, «освобождали» тех, кого только везли в больницу.
https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal_protiv_epidemii https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal

можем павтаріть? давай мацква, давай пітєр!!!
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07.05.2020 07:54 Ответить
я з нетерпінням чекаю, коли оцей увесь нігілізм обернеться проти тих, хто його ініціював і поширює!
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07.05.2020 07:56 Ответить
С ковид или от ковид? Давайте еще тесты на вирус герпеса и гриппа делать, чтобы уже наверняка пожизненный карантин ввести. Дебилы, .ля!
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07.05.2020 07:54 Ответить
Цікаво що куратори ковід-дисидендів знаходяться там же де і ВІЛ-дисидендів.
В Москві.
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07.05.2020 07:57 Ответить
повір, їх ця вся муть і накриє з головою!
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07.05.2020 07:59 Ответить
Уже накрила. Я спеціально промоніторив кацапські сайти- там жопа. ;Все добре; тільки в Білорусі та Північній Кореї.
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07.05.2020 08:05 Ответить
Вчора знайшлася знайома по відпочинку на Азові тітонька-медік з Білорусі, так вона вже не дочекається, коли в нас дурь карантинна скінчиться - на море хоче. Каже, шо навіть серед дальних-дальних знайомих у неї нема реально хворих.
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07.05.2020 08:39 Ответить
Тебе виднее.
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07.05.2020 08:02 Ответить
зараз там стоїть завдання всіма способами розгойдувати рух так званого "ковід - дисидентсва", щоб була паніка, обурення, протести... бо якже так, що Україна в даній ситуації виглядає значно краще... і вже нема підстав верещати "хатітє как на украінє?" та й від своєї ж*пи хвєдєральним помийкам нема чим відволікати...
виживе сильніший! а ми сильні тим, що попри все, попри зельоних ідіотів, відсоток тупих виродків у нас все ж значно нижчий все буде ОК, все буде Україна!
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07.05.2020 08:08 Ответить
Особливо сподобалась мені гірка доля одної з найяскравіших проповідниць секти ВІЛ-дисидентів. Розповідала що ВІЛ- видумка міжнародної фармацевтичної мафії, що їй і двом її дітям поставили СНІД, але вони почуваються просто чудово.
Так от, за рік поховавши обох дітей, зірка ВІЛ-дисидентського руху відкрила духовку, засунула у неї голову і ввімкнула газ. Так і померла, обісрана аж санітари були шоковані і ледь не прихопивши із собою жителів всього будинку. Отака фігня...
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07.05.2020 08:12 Ответить
Не надо так - сподобалась
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07.05.2020 09:12 Ответить
тебе обов'язково перевірять... особливо на наявність ректальних розривів
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07.05.2020 07:58 Ответить
Кацапа проходи мимо, все любители жопной темы за пребриком.
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07.05.2020 08:01 Ответить
українською, п*даль, зі мною говори псячої не розумію!
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07.05.2020 08:10 Ответить
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07.05.2020 08:13 Ответить
Сколько лет и сколько патологий. Без такой информации пора в морду бить .
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07.05.2020 08:21 Ответить
Похоже черновицкую область надо закрыть - как это делали в Ухане .
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07.05.2020 08:33 Ответить
Тебя надо закрыть, шоб ты свиней выращивала в городе, как другим советовала.
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07.05.2020 08:42 Ответить
А ты, троль кацапский , успокойся
Свинина всегда выручала украинскую нацию . А Вам: евреям , свинину есть нельзя 😀😀😀
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07.05.2020 08:45 Ответить
птн пнх
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07.05.2020 08:51 Ответить
Чтобы ты направление не перепутал 😀😀😀
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07.05.2020 09:05 Ответить
Спаленное, не нервничай так.
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07.05.2020 09:06 Ответить
 
 