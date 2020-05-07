За сутки в Черновицкой области умерли пять человек с COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области в течение 6 мая зафиксировано пять новых летальных случаев из-за коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

По его словам, на сегодняшний день на Букововине 2048 заболевших, что является наибольшим показателем в государстве.

"К величайшему сожалению, эта коварная болезнь забирает каждый день наших людей... Сегодня пятеро буковинцев умерли... Эта статистика очень печальна. Общее количество буковинцев, которые заболели, уже перешло рубеж в 2000 и сегодня оно вдесятеро больше, чем она была месяц назад", - сказал Осачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области выявлены 63 новых случая COVID-19, общее количество инфицированных превысило 2 тыс. человек, - ОГА

Как сообщалось ранее, 6 мая от COVID-19 выздоровели 37 буковинцев, они дважды получили отрицательные результаты ПЦР-тестов. Таким образом, в области от коронавируса уже вылечились 254 человека.