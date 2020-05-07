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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Чернівецькій області померло п'ятеро людей з COVID-19, - ОДА

За добу в Чернівецькій області померло п'ятеро людей з COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області протягом 6 травня зафіксовано п'ять нових летальних випадків через коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook.

За його словами, на сьогодні на Буковині 2048 хворих, що є найбільшим показником у державі.

"На превеликий жаль, ця підступна хвороба забирає щодня наших людей ... Сьогодні п'ятеро буковинців померли ... Ця статистика дуже сумна. Загальна кількість буковинців, які захворіли, вже перейшла межу в 2000 і сьогодні вона вдесятеро більше, ніж вона була місяць тому", - сказав Осачук.

Також читайте: У Чернівецькій області виявлено 63 нові випадки COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 2 тис. осіб, - ОДА

Як повідомлялося раніше, 6 травня від COVID-19 одужали 37 буковинців, вони двічі отримали негативні результати ПЛР-тестів. Таким чином, в області від коронавірусу вже вилікувалися 254 людини.

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) смерть (6788) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
С ковид или от ковид? Давайте еще тесты на вирус герпеса и гриппа делать, чтобы уже наверняка пожизненный карантин ввести. Дебилы, .ля!
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07.05.2020 07:54 Відповісти
+4
єто всьо придумалі піндоси, єтот іхнєй Гей..тс!
Постепенно в обществе стали появляться слухи, будто заболевание завезли с собой врачи-иноземцы, которые распространяют заразу для того, чтобы извести русский народ. Для того, чтобы слух облетел весь город и подчинил себе сотни людей, не понадобилось и нескольких дней. Простолюдины избивали врачей, ломали кареты, возившие больных, «освобождали» тех, кого только везли в больницу.
https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal_protiv_epidemii https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal

можем павтаріть? давай мацква, давай пітєр!!!
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07.05.2020 07:54 Відповісти
+4
зараз там стоїть завдання всіма способами розгойдувати рух так званого "ковід - дисидентсва", щоб була паніка, обурення, протести... бо якже так, що Україна в даній ситуації виглядає значно краще... і вже нема підстав верещати "хатітє как на украінє?" та й від своєї ж*пи хвєдєральним помийкам нема чим відволікати...
виживе сильніший! а ми сильні тим, що попри все, попри зельоних ідіотів, відсоток тупих виродків у нас все ж значно нижчий все буде ОК, все буде Україна!
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07.05.2020 08:08 Відповісти
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Они бы умерли и так.
Земля пухом. При чём тут "ковид" ?
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07.05.2020 07:49 Відповісти
єто всьо придумалі піндоси, єтот іхнєй Гей..тс!
Постепенно в обществе стали появляться слухи, будто заболевание завезли с собой врачи-иноземцы, которые распространяют заразу для того, чтобы извести русский народ. Для того, чтобы слух облетел весь город и подчинил себе сотни людей, не понадобилось и нескольких дней. Простолюдины избивали врачей, ломали кареты, возившие больных, «освобождали» тех, кого только везли в больницу.
https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal_protiv_epidemii https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal

можем павтаріть? давай мацква, давай пітєр!!!
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07.05.2020 07:54 Відповісти
я з нетерпінням чекаю, коли оцей увесь нігілізм обернеться проти тих, хто його ініціював і поширює!
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07.05.2020 07:56 Відповісти
С ковид или от ковид? Давайте еще тесты на вирус герпеса и гриппа делать, чтобы уже наверняка пожизненный карантин ввести. Дебилы, .ля!
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07.05.2020 07:54 Відповісти
Цікаво що куратори ковід-дисидендів знаходяться там же де і ВІЛ-дисидендів.
В Москві.
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07.05.2020 07:57 Відповісти
повір, їх ця вся муть і накриє з головою!
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07.05.2020 07:59 Відповісти
Уже накрила. Я спеціально промоніторив кацапські сайти- там жопа. ;Все добре; тільки в Білорусі та Північній Кореї.
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07.05.2020 08:05 Відповісти
Вчора знайшлася знайома по відпочинку на Азові тітонька-медік з Білорусі, так вона вже не дочекається, коли в нас дурь карантинна скінчиться - на море хоче. Каже, шо навіть серед дальних-дальних знайомих у неї нема реально хворих.
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07.05.2020 08:39 Відповісти
Тебе виднее.
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07.05.2020 08:02 Відповісти
зараз там стоїть завдання всіма способами розгойдувати рух так званого "ковід - дисидентсва", щоб була паніка, обурення, протести... бо якже так, що Україна в даній ситуації виглядає значно краще... і вже нема підстав верещати "хатітє как на украінє?" та й від своєї ж*пи хвєдєральним помийкам нема чим відволікати...
виживе сильніший! а ми сильні тим, що попри все, попри зельоних ідіотів, відсоток тупих виродків у нас все ж значно нижчий все буде ОК, все буде Україна!
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07.05.2020 08:08 Відповісти
Особливо сподобалась мені гірка доля одної з найяскравіших проповідниць секти ВІЛ-дисидентів. Розповідала що ВІЛ- видумка міжнародної фармацевтичної мафії, що їй і двом її дітям поставили СНІД, але вони почуваються просто чудово.
Так от, за рік поховавши обох дітей, зірка ВІЛ-дисидентського руху відкрила духовку, засунула у неї голову і ввімкнула газ. Так і померла, обісрана аж санітари були шоковані і ледь не прихопивши із собою жителів всього будинку. Отака фігня...
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07.05.2020 08:12 Відповісти
Не надо так - сподобалась
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07.05.2020 09:12 Відповісти
тебе обов'язково перевірять... особливо на наявність ректальних розривів
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07.05.2020 07:58 Відповісти
Кацапа проходи мимо, все любители жопной темы за пребриком.
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07.05.2020 08:01 Відповісти
українською, п*даль, зі мною говори псячої не розумію!
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07.05.2020 08:10 Відповісти
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07.05.2020 08:13 Відповісти
Сколько лет и сколько патологий. Без такой информации пора в морду бить .
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07.05.2020 08:21 Відповісти
Похоже черновицкую область надо закрыть - как это делали в Ухане .
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07.05.2020 08:33 Відповісти
Тебя надо закрыть, шоб ты свиней выращивала в городе, как другим советовала.
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07.05.2020 08:42 Відповісти
А ты, троль кацапский , успокойся
Свинина всегда выручала украинскую нацию . А Вам: евреям , свинину есть нельзя 😀😀😀
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07.05.2020 08:45 Відповісти
птн пнх
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07.05.2020 08:51 Відповісти
Чтобы ты направление не перепутал 😀😀😀
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07.05.2020 09:05 Відповісти
Спаленное, не нервничай так.
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07.05.2020 09:06 Відповісти
 
 