За добу в Чернівецькій області померло п'ятеро людей з COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області протягом 6 травня зафіксовано п'ять нових летальних випадків через коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook.

За його словами, на сьогодні на Буковині 2048 хворих, що є найбільшим показником у державі.

"На превеликий жаль, ця підступна хвороба забирає щодня наших людей ... Сьогодні п'ятеро буковинців померли ... Ця статистика дуже сумна. Загальна кількість буковинців, які захворіли, вже перейшла межу в 2000 і сьогодні вона вдесятеро більше, ніж вона була місяць тому", - сказав Осачук.

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Як повідомлялося раніше, 6 травня від COVID-19 одужали 37 буковинців, вони двічі отримали негативні результати ПЛР-тестів. Таким чином, в області від коронавірусу вже вилікувалися 254 людини.