За добу в Чернівецькій області померло п'ятеро людей з COVID-19, - ОДА
У Чернівецькій області протягом 6 травня зафіксовано п'ять нових летальних випадків через коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook.
За його словами, на сьогодні на Буковині 2048 хворих, що є найбільшим показником у державі.
"На превеликий жаль, ця підступна хвороба забирає щодня наших людей ... Сьогодні п'ятеро буковинців померли ... Ця статистика дуже сумна. Загальна кількість буковинців, які захворіли, вже перейшла межу в 2000 і сьогодні вона вдесятеро більше, ніж вона була місяць тому", - сказав Осачук.
Як повідомлялося раніше, 6 травня від COVID-19 одужали 37 буковинців, вони двічі отримали негативні результати ПЛР-тестів. Таким чином, в області від коронавірусу вже вилікувалися 254 людини.
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Земля пухом. При чём тут "ковид" ?
Постепенно в обществе стали появляться слухи, будто заболевание завезли с собой врачи-иноземцы, которые распространяют заразу для того, чтобы извести русский народ. Для того, чтобы слух облетел весь город и подчинил себе сотни людей, не понадобилось и нескольких дней. Простолюдины избивали врачей, ломали кареты, возившие больных, «освобождали» тех, кого только везли в больницу.
https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal_protiv_epidemii https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal
можем павтаріть? давай мацква, давай пітєр!!!
В Москві.
виживе сильніший! а ми сильні тим, що попри все, попри зельоних ідіотів, відсоток тупих виродків у нас все ж значно нижчий все буде ОК, все буде Україна!
Так от, за рік поховавши обох дітей, зірка ВІЛ-дисидентського руху відкрила духовку, засунула у неї голову і ввімкнула газ. Так і померла, обісрана аж санітари були шоковані і ледь не прихопивши із собою жителів всього будинку. Отака фігня...
Свинина всегда выручала украинскую нацию . А Вам: евреям , свинину есть нельзя 😀😀😀