Коронавирус в России: число зарегистрированных безработных достигло 1,2 млн человек
В России на фоне пандемии коронавируса число зарегистрированных безработных достигло одного миллиона 243 тысяч человек. При этом только за март-апрель количество безработных в РФ увеличилось на 735 тысяч.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам поддержки экономики в среду, 6 мая.
По данным министерства труда РФ, непосредственно после 1 марта работу в России потеряли более 208 тыс. человек. Для выплат им пособий по безработице государство выделило 1,8 млрд рублей.
Только 29 апреля Котяков заявлял, что число безработных в России достигло 950 тыс. человек. Тогда же он оценивал фактическую безработицу на уровне 3,7 млн человек и не исключал, что к концу года она вырастет до 5-6 млн человек.
В России из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 объявлен режим нерабочих дней с 30 марта по 11 мая. В рамках поддержки экономики и социальных сфер правительство одобрило два пакета мер на общую сумму более двух трлн рублей.
В начале апреля агентство Bloomberg отмечало, что отказ российских властей выделять крупные средства на поддержку экономики, как это делается во многих других странах, может серьезно затруднить ее восстановление. При этом экономисты прогнозировали, что даже при активном реагировании государства Россию ожидает двухлетняя рецессия с падением ВВП на 3 процента.
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https://ru.investing.com/members/contributors/208833331 air traff 6 минут назад
к нам, в аэропорт, гонят борты Аэрофлота, и ставят на магистральную рулежку, (более 30 штук должны пригнать)
https://ru.investing.com/members/contributors/200373946 Студент без короны и вируса 12 минут назад
Авиа грузопассажирские перевозки, а также морской фрахт насыпных и навалочных грузов возобновили свои февральско-мартовское отвесное падение и летят в пропасть к своим историческим минимумам...... скоро и здесь будет весело)
https://ru.investing.com/members/contributors/212022974
https://ru.investing.com/members/contributors/212022974 Палыч Гусев 11 минут назад
не будет больше поддержки рублю))):ЦБР В АПРЕЛЕ КОНВЕРТИРОВАЛ ИЗ ВАЛЮТЫ ОСТАТОК СУММЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ СБЕРБАНКА - ЦБР - ДОКЛАД О ДКП
https://ru.investing.com/members/contributors/204013063 Анна Ано 30 минут назад
МК: Власти, кажется, определились с выбором. Они пойдут по проторенной российской историей дорожкой и навяжут гражданам покупку государственных ценных бумаг. Подготовка уже началась.
---------------------------------------------------------------------------Граждане мордора!?
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https://ru.investing.com/members/contributors/212022974 Палыч Гусев 11 минут назад
не будет больше поддержки рублю))):ЦБР В АПРЕЛЕ КОНВЕРТИРОВАЛ ИЗ ВАЛЮТЫ ОСТАТОК СУММЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ СБЕРБАНКА - ЦБР - ДОКЛАД О ДКП
https://ru.investing.com/members/contributors/204013063 Анна Ано 30 минут назад
МК: Власти, кажется, определились с выбором. Они пойдут по проторенной российской историей дорожкой и навяжут гражданам покупку государственных ценных бумаг. Подготовка уже началась.
---------------------------------------------------------------------------Граждане мордора!?
Готови!?
К переводу депозитов в Сбере в гособлигации?