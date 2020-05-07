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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус в России: число зарегистрированных безработных достигло 1,2 млн человек

Коронавирус в России: число зарегистрированных безработных достигло 1,2 млн человек

В России на фоне пандемии коронавируса число зарегистрированных безработных достигло одного миллиона 243 тысяч человек. При этом только за март-апрель количество безработных в РФ увеличилось на 735 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам поддержки экономики в среду, 6 мая.

По данным министерства труда РФ, непосредственно после 1 марта работу в России потеряли более 208 тыс. человек. Для выплат им пособий по безработице государство выделило 1,8 млрд рублей.

Только 29 апреля Котяков заявлял, что число безработных в России достигло 950 тыс. человек. Тогда же он оценивал фактическую безработицу на уровне 3,7 млн человек и не исключал, что к концу года она вырастет до 5-6 млн человек.

В России из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 объявлен режим нерабочих дней с 30 марта по 11 мая. В рамках поддержки экономики и социальных сфер правительство одобрило два пакета мер на общую сумму более двух трлн рублей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали в РФ, общее число инфицированных превысило 165 тыс.

В начале апреля агентство Bloomberg отмечало, что отказ российских властей выделять крупные средства на поддержку экономики, как это делается во многих других странах, может серьезно затруднить ее восстановление. При этом экономисты прогнозировали, что даже при активном реагировании государства Россию ожидает двухлетняя рецессия с падением ВВП на 3 процента.

безработица (451) карантин (16729) россия (96442) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
Рашка такой сосед,что пусть лучше его корова останется живой,а сосед сдохнет.
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07.05.2020 08:01 Ответить
+9
Колорадскую ленточку им в руку......
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07.05.2020 08:03 Ответить
+9
это не люди а оккупанты
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07.05.2020 08:09 Ответить
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Страница 2 из 2
если сосед-агрессор и убийца,то все правильно относительно пожеланий ему сдохнуть,пацифист Коронавірус у Росії: кількість зареєстрованих безробітних досягла 1,2 млн осіб - Цензор.НЕТ 6634 https://censor.net/ua/user/461019
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07.05.2020 10:12 Ответить
каким образом агрессору поможет сдохнуть рассказы на Цензоре о количестве безработных у этого агрессора?
аргуменитруйте
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07.05.2020 10:34 Ответить
Однако 19500 в Москве неплохая компенсация за безработность.
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07.05.2020 09:38 Ответить
Цензор! Думаю правильно подобные новости писать через тире, хотите рассказать сколько безработных в России, через тире сразу указывайте а сколько у нас безработных, с процентовкой от общего количества населения стран.
Вы со своими новостями пользуетесь методикой Соловьева в купе с *************: нас не интересует как живём мы, нас интересует как хреновы дела у соседа.
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07.05.2020 09:38 Ответить
из рассии

https://ru.investing.com/members/contributors/208833331 air traff 6 минут назад

к нам, в аэропорт, гонят борты Аэрофлота, и ставят на магистральную рулежку, (более 30 штук должны пригнать)



https://ru.investing.com/members/contributors/200373946 Студент без короны и вируса 12 минут назад

Авиа грузопассажирские перевозки, а также морской фрахт насыпных и навалочных грузов возобновили свои февральско-мартовское отвесное падение и летят в пропасть к своим историческим минимумам...... скоро и здесь будет весело)

https://ru.investing.com/members/contributors/212022974 Коронавірус у Росії: кількість зареєстрованих безробітних досягла 1,2 млн осіб - Цензор.НЕТ 9734
https://ru.investing.com/members/contributors/212022974 Палыч Гусев 11 минут назад
не будет больше поддержки рублю))):ЦБР В АПРЕЛЕ КОНВЕРТИРОВАЛ ИЗ ВАЛЮТЫ ОСТАТОК СУММЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ СБЕРБАНКА - ЦБР - ДОКЛАД О ДКП

https://ru.investing.com/members/contributors/204013063 Анна Ано 30 минут назад

МК: Власти, кажется, определились с выбором. Они пойдут по проторенной российской историей дорожкой и навяжут гражданам покупку государственных ценных бумаг. Подготовка уже началась.
---------------------------------------------------------------------------Граждане мордора!?
Готови!?
К переводу депозитов в Сбере в гособлигации?
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07.05.2020 09:54 Ответить
https://ru.investing.com/members/contributors/212022974 Коронавірус у Росії: кількість зареєстрованих безробітних досягла 1,2 млн осіб - Цензор.НЕТ 8791Коронавірус у Росії: кількість зареєстрованих безробітних досягла 1,2 млн осіб - Цензор.НЕТ 8791Коронавірус у Росії: кількість зареєстрованих безробітних досягла 1,2 млн осіб - Цензор.НЕТ 1161
https://ru.investing.com/members/contributors/212022974 Палыч Гусев 11 минут назад
не будет больше поддержки рублю))):ЦБР В АПРЕЛЕ КОНВЕРТИРОВАЛ ИЗ ВАЛЮТЫ ОСТАТОК СУММЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ СБЕРБАНКА - ЦБР - ДОКЛАД О ДКП
https://ru.investing.com/members/contributors/204013063 Анна Ано 30 минут назад
МК: Власти, кажется, определились с выбором. Они пойдут по проторенной российской историей дорожкой и навяжут гражданам покупку государственных ценных бумаг. Подготовка уже началась.
---------------------------------------------------------------------------Граждане мордора!?
Готови!?
К переводу депозитов в Сбере в гособлигации?
показать весь комментарий
07.05.2020 09:57 Ответить
а где еще власти перекрыли метро, трооейбусы, автобусы, маршрутки и т.д.?
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07.05.2020 10:06 Ответить
"Маловато! Маловато будет!" (с)
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07.05.2020 10:19 Ответить
Полезный для кацапни вирус будет усиливаться. Потому что на изгойной 404 территории холодно и сыро.Кацапню даже не спасет курение.
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07.05.2020 10:24 Ответить
Головне не пропускати їх сюди і нічого в них не брати!
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07.05.2020 13:57 Ответить
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