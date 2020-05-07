Коронавирус в России: число зарегистрированных безработных достигло 1,2 млн человек

В России на фоне пандемии коронавируса число зарегистрированных безработных достигло одного миллиона 243 тысяч человек. При этом только за март-апрель количество безработных в РФ увеличилось на 735 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам поддержки экономики в среду, 6 мая.

По данным министерства труда РФ, непосредственно после 1 марта работу в России потеряли более 208 тыс. человек. Для выплат им пособий по безработице государство выделило 1,8 млрд рублей.

Только 29 апреля Котяков заявлял, что число безработных в России достигло 950 тыс. человек. Тогда же он оценивал фактическую безработицу на уровне 3,7 млн человек и не исключал, что к концу года она вырастет до 5-6 млн человек.

В России из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 объявлен режим нерабочих дней с 30 марта по 11 мая. В рамках поддержки экономики и социальных сфер правительство одобрило два пакета мер на общую сумму более двух трлн рублей.

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В начале апреля агентство Bloomberg отмечало, что отказ российских властей выделять крупные средства на поддержку экономики, как это делается во многих других странах, может серьезно затруднить ее восстановление. При этом экономисты прогнозировали, что даже при активном реагировании государства Россию ожидает двухлетняя рецессия с падением ВВП на 3 процента.