Коронавірус у Росії: кількість зареєстрованих безробітних досягла 1,2 млн осіб
У Росії на тлі пандемії коронавірусу кількість зареєстрованих безробітних досягла одного мільйона 243 тисяч осіб. При цьому тільки за березень-квітень кількість безробітних в РФ збільшилася на 735 тисяч.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив міністр праці і соціального захисту РФ Антон Котяков на нараді з президентом Володимиром Путіним з питань підтримки економіки в середу, 6 травня.
За даними міністерства праці РФ, безпосередньо після 1 березня роботу в Росії втратили більш як 208 тис. осіб. Для виплат їм допомоги з безробіття держава виділила 1,8 млрд рублів.
Тільки 29 квітня Котяков заявляв, що кількість безробітних у Росії досягла 950 тис. осіб. Тоді ж він оцінював фактичне безробіття на рівні 3,7 млн осіб і не виключав, що до кінця року вона зросте до 5-6 млн осіб.
У Росії через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 оголошений режим неробочих днів з 30 березня по 11 травня. В рамках підтримки економіки і соціальних сфер уряд схвалив два пакети заходів на загальну суму понад два трлн рублів.
На початку квітня агентство Bloomberg зазначало, що відмова російської влади виділяти великі кошти на підтримку економіки, як це робиться в багатьох інших країнах, може серйозно ускладнити її відновлення. При цьому економісти прогнозували, що навіть за активного реагування держави Росію чекає дворічна рецесія з падінням ВВП на 3 відсотки.
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https://ru.investing.com/members/contributors/208833331 air traff 6 минут назад
к нам, в аэропорт, гонят борты Аэрофлота, и ставят на магистральную рулежку, (более 30 штук должны пригнать)
https://ru.investing.com/members/contributors/200373946 Студент без короны и вируса 12 минут назад
Авиа грузопассажирские перевозки, а также морской фрахт насыпных и навалочных грузов возобновили свои февральско-мартовское отвесное падение и летят в пропасть к своим историческим минимумам...... скоро и здесь будет весело)
https://ru.investing.com/members/contributors/212022974
https://ru.investing.com/members/contributors/212022974 Палыч Гусев 11 минут назад
не будет больше поддержки рублю))):ЦБР В АПРЕЛЕ КОНВЕРТИРОВАЛ ИЗ ВАЛЮТЫ ОСТАТОК СУММЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ СБЕРБАНКА - ЦБР - ДОКЛАД О ДКП
https://ru.investing.com/members/contributors/204013063 Анна Ано 30 минут назад
МК: Власти, кажется, определились с выбором. Они пойдут по проторенной российской историей дорожкой и навяжут гражданам покупку государственных ценных бумаг. Подготовка уже началась.
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https://ru.investing.com/members/contributors/212022974 Палыч Гусев 11 минут назад
не будет больше поддержки рублю))):ЦБР В АПРЕЛЕ КОНВЕРТИРОВАЛ ИЗ ВАЛЮТЫ ОСТАТОК СУММЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ СБЕРБАНКА - ЦБР - ДОКЛАД О ДКП
https://ru.investing.com/members/contributors/204013063 Анна Ано 30 минут назад
МК: Власти, кажется, определились с выбором. Они пойдут по проторенной российской историей дорожкой и навяжут гражданам покупку государственных ценных бумаг. Подготовка уже началась.
---------------------------------------------------------------------------Граждане мордора!?
Готови!?
К переводу депозитов в Сбере в гособлигации?