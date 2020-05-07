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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус у Росії: кількість зареєстрованих безробітних досягла 1,2 млн осіб

Коронавірус у Росії: кількість зареєстрованих безробітних досягла 1,2 млн осіб

У Росії на тлі пандемії коронавірусу кількість зареєстрованих безробітних досягла одного мільйона 243 тисяч осіб. При цьому тільки за березень-квітень кількість безробітних в РФ збільшилася на 735 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив міністр праці і соціального захисту РФ Антон Котяков на нараді з президентом Володимиром Путіним з питань підтримки економіки в середу, 6 травня.

За даними міністерства праці РФ, безпосередньо після 1 березня роботу в Росії втратили більш як 208 тис. осіб. Для виплат їм допомоги з безробіття держава виділила 1,8 млрд рублів.

Тільки 29 квітня Котяков заявляв, що кількість безробітних у Росії досягла 950 тис. осіб. Тоді ж він оцінював фактичне безробіття на рівні 3,7 млн ​​осіб і не виключав, що до кінця року вона зросте до 5-6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19 зафіксували в РФ, загальна кількість інфікованих перевищила 165 тис.

У Росії через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 оголошений режим неробочих днів з 30 березня по 11 травня. В рамках підтримки економіки і соціальних сфер уряд схвалив два пакети заходів на загальну суму понад два трлн рублів.

На початку квітня агентство Bloomberg зазначало, що відмова російської влади виділяти великі кошти на підтримку економіки, як це робиться в багатьох інших країнах, може серйозно ускладнити її відновлення. При цьому економісти прогнозували, що навіть за активного реагування держави Росію чекає дворічна рецесія з падінням ВВП на 3 відсотки.

Автор: 

безробіття (564) карантин (18172) росія (66461) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
Рашка такой сосед,что пусть лучше его корова останется живой,а сосед сдохнет.
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07.05.2020 08:01 Відповісти
+9
Колорадскую ленточку им в руку......
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07.05.2020 08:03 Відповісти
+9
это не люди а оккупанты
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07.05.2020 08:09 Відповісти
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если сосед-агрессор и убийца,то все правильно относительно пожеланий ему сдохнуть,пацифист Коронавірус у Росії: кількість зареєстрованих безробітних досягла 1,2 млн осіб - Цензор.НЕТ 6634 https://censor.net/ua/user/461019
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07.05.2020 10:12 Відповісти
каким образом агрессору поможет сдохнуть рассказы на Цензоре о количестве безработных у этого агрессора?
аргуменитруйте
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07.05.2020 10:34 Відповісти
Однако 19500 в Москве неплохая компенсация за безработность.
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07.05.2020 09:38 Відповісти
Цензор! Думаю правильно подобные новости писать через тире, хотите рассказать сколько безработных в России, через тире сразу указывайте а сколько у нас безработных, с процентовкой от общего количества населения стран.
Вы со своими новостями пользуетесь методикой Соловьева в купе с *************: нас не интересует как живём мы, нас интересует как хреновы дела у соседа.
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07.05.2020 09:38 Відповісти
из рассии

https://ru.investing.com/members/contributors/208833331 air traff 6 минут назад

к нам, в аэропорт, гонят борты Аэрофлота, и ставят на магистральную рулежку, (более 30 штук должны пригнать)



https://ru.investing.com/members/contributors/200373946 Студент без короны и вируса 12 минут назад

Авиа грузопассажирские перевозки, а также морской фрахт насыпных и навалочных грузов возобновили свои февральско-мартовское отвесное падение и летят в пропасть к своим историческим минимумам...... скоро и здесь будет весело)

https://ru.investing.com/members/contributors/212022974 Коронавірус у Росії: кількість зареєстрованих безробітних досягла 1,2 млн осіб - Цензор.НЕТ 9734
https://ru.investing.com/members/contributors/212022974 Палыч Гусев 11 минут назад
не будет больше поддержки рублю))):ЦБР В АПРЕЛЕ КОНВЕРТИРОВАЛ ИЗ ВАЛЮТЫ ОСТАТОК СУММЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ СБЕРБАНКА - ЦБР - ДОКЛАД О ДКП

https://ru.investing.com/members/contributors/204013063 Анна Ано 30 минут назад

МК: Власти, кажется, определились с выбором. Они пойдут по проторенной российской историей дорожкой и навяжут гражданам покупку государственных ценных бумаг. Подготовка уже началась.
---------------------------------------------------------------------------Граждане мордора!?
Готови!?
К переводу депозитов в Сбере в гособлигации?
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07.05.2020 09:54 Відповісти
https://ru.investing.com/members/contributors/212022974 Коронавірус у Росії: кількість зареєстрованих безробітних досягла 1,2 млн осіб - Цензор.НЕТ 8791Коронавірус у Росії: кількість зареєстрованих безробітних досягла 1,2 млн осіб - Цензор.НЕТ 8791Коронавірус у Росії: кількість зареєстрованих безробітних досягла 1,2 млн осіб - Цензор.НЕТ 1161
https://ru.investing.com/members/contributors/212022974 Палыч Гусев 11 минут назад
не будет больше поддержки рублю))):ЦБР В АПРЕЛЕ КОНВЕРТИРОВАЛ ИЗ ВАЛЮТЫ ОСТАТОК СУММЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ СБЕРБАНКА - ЦБР - ДОКЛАД О ДКП
https://ru.investing.com/members/contributors/204013063 Анна Ано 30 минут назад
МК: Власти, кажется, определились с выбором. Они пойдут по проторенной российской историей дорожкой и навяжут гражданам покупку государственных ценных бумаг. Подготовка уже началась.
---------------------------------------------------------------------------Граждане мордора!?
Готови!?
К переводу депозитов в Сбере в гособлигации?
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07.05.2020 09:57 Відповісти
а где еще власти перекрыли метро, трооейбусы, автобусы, маршрутки и т.д.?
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07.05.2020 10:06 Відповісти
"Маловато! Маловато будет!" (с)
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07.05.2020 10:19 Відповісти
Полезный для кацапни вирус будет усиливаться. Потому что на изгойной 404 территории холодно и сыро.Кацапню даже не спасет курение.
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07.05.2020 10:24 Відповісти
Головне не пропускати їх сюди і нічого в них не брати!
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07.05.2020 13:57 Відповісти
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