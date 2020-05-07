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Новости Коронавирус и карантин
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Общественный транспорт заработает после 22 мая, - Криклий

Общественный транспорт заработает после 22 мая, - Криклий

До 22 мая резких изменений относительно общественного транспорта не будет, и большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Если мы говорим о более широком круге, который сможет пользоваться общественным транспортом, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет работать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", - отметил министр.

То есть до 22 мая в Министерстве инфраструктуры менять нормы по транспорту не планируют. Те правила, которые сейчас действуют в городах, продолжают действовать дальше. Это ограничение по количеству людей, в некоторых городах проезд по пропускам. Сложнее ситуация с метрополитеном. В министерстве инфраструктуры не говорят, когда заработает метро.

"Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 еще точно никто не готов", - объяснил Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" и авиаперевозчики не планируют после карантина повышать цены на билеты, - Криклий

Автор: 

карантин (16729) транспорт (1760) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Ну когда уже начнут вешать на фонарях и популярных местных деревьях архитекторов "новой реальности"!
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07.05.2020 09:15 Ответить
+15
"Борьба" этой власти с вирусом напоминает действия годовалого младенца.
Что вы сделали за два месяца?
Аж ни хрена, только бидкаются.
А уменьшить интервал движения?
А разнести начало рабочего времени в конторах часов с 8 до 11?
А устроить кварцевание вагонов метро на конечных станциях?
А поставить автоматы по продаже масок и перчаток, как в Москве?
(Маска в автомате - 30 рублей, перчатки - 20 рублей, комплект - 50).
А поставить на больших установках рукомойники и бумажные полотенца?

Это не наш метод. Мы лучше будем держать людей по норах и причитать.
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07.05.2020 09:34 Ответить
+14
Якщо не буде працювати транспорт, то нема ніякого пом'якшення карантину.
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07.05.2020 09:34 Ответить
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Ну когда уже начнут вешать на фонарях и популярных местных деревьях архитекторов "новой реальности"!
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07.05.2020 09:15 Ответить
А кількість транспорту зросте ? Бо ж не всіх пустять в тролейбус, наприклад, введуть якийсь ліміт пасажирів.
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07.05.2020 09:16 Ответить
Ага, как и тестов))))
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07.05.2020 09:17 Ответить
Могли бы тестово транспорт открыть в определенные часы (кроме час пик когда все едут на работу с работы)
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07.05.2020 09:29 Ответить
Якщо не буде працювати транспорт, то нема ніякого пом'якшення карантину.
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07.05.2020 09:34 Ответить
Представляю: приезжают пригородные.... Массы людей.... и?
Такси? Зелень Убер/уклон/болт и пр. купили?
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07.05.2020 09:59 Ответить
"Борьба" этой власти с вирусом напоминает действия годовалого младенца.
Что вы сделали за два месяца?
Аж ни хрена, только бидкаются.
А уменьшить интервал движения?
А разнести начало рабочего времени в конторах часов с 8 до 11?
А устроить кварцевание вагонов метро на конечных станциях?
А поставить автоматы по продаже масок и перчаток, как в Москве?
(Маска в автомате - 30 рублей, перчатки - 20 рублей, комплект - 50).
А поставить на больших установках рукомойники и бумажные полотенца?

Это не наш метод. Мы лучше будем держать людей по норах и причитать.
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07.05.2020 09:34 Ответить
Рубли в кацапии - это отрубок от гривны!
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07.05.2020 10:20 Ответить
У них задача убить економіку. Поки не справляються,але ....
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07.05.2020 12:23 Ответить
Для относительно безопасного пользования общественным транспортом, необходимо всем пассажирам выдать респираторы класса ffp3. Они есть?
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07.05.2020 09:45 Ответить
скафандры лучше, каждому
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07.05.2020 12:02 Ответить
Скажу только по предприятию, на котором работаю: как только это случится-куча людей уволится
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07.05.2020 09:59 Ответить
До речі респіратор це безпека лише для одного громадянина, а для всіх це джерело зараження , оскільки вірус вилітає через клапан без фільтрації. Такі респіратори повинні бути лише у медичних працівників, які безпосередньо працють у лікарнях. А не у громадян чи поліцаїв. Маска якраз є захистом від зараження інших осіб. А також в епоху зеленоцарствія зрозуміло, що без запуску економіки помре більше людей , ніж при тотальному карантині, тому, що не буде коштів на ліки , лікарні і медичних працівників. Задача полягає, як вище було сказано шановними дописувачами, в оптимальному поєднані протиепідемічних заходів із заходами запуску економіки. Хто боїться метро нехай їздить в таксі, чи як Єрмак на Мерседнесі. Хто хоче може сидіти як Путін у бункері (якщо є де сидіти), а ті у кого немає за що дітей годувати і платити за комуналку і Ахметову за електрику повинні працювати. Це мудізм закрити транспорт і метро, коли навпаки їх потрібно максимально задіяти, з відкритими вікнами щоб черги і флуктуації були мінімальні. Розвести час роботи півдприємств, малі магазинчики обладнати безконтактними засобами торгівлі тощо. Потрібно владі включити мізки а не бути тупими бездіяльними олігофренами.
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07.05.2020 11:02 Ответить
суть масок та распіраторів - щоб людина дихала не на 2 ментри а біля себе
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07.05.2020 12:24 Ответить
Не беспокойтесь - у нас уже работает. Живите и дальше в своем маленьком тесном мирке
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07.05.2020 12:01 Ответить
по-ходу новое правительство будет у нас еще раньше чем предполагалось.
с такими дурачками то..
уже все без них решается само
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07.05.2020 12:35 Ответить
Що ви таке говорити, траспорт наприклад в Житомирі і не припинявся від самого карантину, відкрийте очі, тільки замість простих перевізників приміського сполучення, їздять по їхнім маршрутам " ізбрані" перевізники,і ніяка поліція, не інспекція, як говориться "все схвачено", і влада і адміністрація,нічого не змінюється.
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07.05.2020 13:22 Ответить
 
 