Общественный транспорт заработает после 22 мая, - Криклий
До 22 мая резких изменений относительно общественного транспорта не будет, и большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Если мы говорим о более широком круге, который сможет пользоваться общественным транспортом, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет работать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", - отметил министр.
То есть до 22 мая в Министерстве инфраструктуры менять нормы по транспорту не планируют. Те правила, которые сейчас действуют в городах, продолжают действовать дальше. Это ограничение по количеству людей, в некоторых городах проезд по пропускам. Сложнее ситуация с метрополитеном. В министерстве инфраструктуры не говорят, когда заработает метро.
"Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 еще точно никто не готов", - объяснил Криклий.
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Такси? Зелень Убер/уклон/болт и пр. купили?
Что вы сделали за два месяца?
Аж ни хрена, только бидкаются.
А уменьшить интервал движения?
А разнести начало рабочего времени в конторах часов с 8 до 11?
А устроить кварцевание вагонов метро на конечных станциях?
А поставить автоматы по продаже масок и перчаток, как в Москве?
(Маска в автомате - 30 рублей, перчатки - 20 рублей, комплект - 50).
А поставить на больших установках рукомойники и бумажные полотенца?
Это не наш метод. Мы лучше будем держать людей по норах и причитать.
с такими дурачками то..
уже все без них решается само