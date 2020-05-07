Громадський транспорт запрацює після 22 травня, - Криклій
До 22 травня різких змін щодо громадського транспорту не буде, і більша кількість людей зможе користуватися ним після цієї дати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Якщо ми говоримо про більш широке коло, яке зможе використовувати громадський транспорт, то це вже після 22 травня. Однак можна зазначити, що буде функціонувати весь транспорт як в Україні, так і не в Україні в межах нової реальності. Тобто тотальний масковий режим, обов'язкові температурні перевірки в місцях великого скупчення, постійна дезінфекція", - зазначив міністр.
Тобто до 22 травня у Міністерстві інфраструктури змінювати норми щодо транспорту не планують. Ті правила, які зараз діють у містах, продовжують діяти далі. Це обмеження щодо кількості людей, у деяких містах проїзд за перепустками. Складніша ситуація з метрополітенами. У міністерстві інфраструктури не кажуть, коли запрацює метро.
"Доволі важко буде в метро на рівні вагонів контролювати, скільки людей зайшло. Щоб організувати цей процес перевірки і такого важливого необхідного контролю, то це вимагає певного часу та організації. Тому теж на 22 (травня. - Ред.) ще точно ніхто не готовий", - каже Криклій.
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Такси? Зелень Убер/уклон/болт и пр. купили?
Что вы сделали за два месяца?
Аж ни хрена, только бидкаются.
А уменьшить интервал движения?
А разнести начало рабочего времени в конторах часов с 8 до 11?
А устроить кварцевание вагонов метро на конечных станциях?
А поставить автоматы по продаже масок и перчаток, как в Москве?
(Маска в автомате - 30 рублей, перчатки - 20 рублей, комплект - 50).
А поставить на больших установках рукомойники и бумажные полотенца?
Это не наш метод. Мы лучше будем держать людей по норах и причитать.
с такими дурачками то..
уже все без них решается само