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Новини Коронавірус і карантин
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Громадський транспорт запрацює після 22 травня, - Криклій

Громадський транспорт запрацює після 22 травня, - Криклій

До 22 травня різких змін щодо громадського транспорту не буде, і більша кількість людей зможе користуватися ним після цієї дати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Якщо ми говоримо про більш широке коло, яке зможе використовувати громадський транспорт, то це вже після 22 травня. Однак можна зазначити, що буде функціонувати весь транспорт як в Україні, так і не в Україні в межах нової реальності. Тобто тотальний масковий режим, обов'язкові температурні перевірки в місцях великого скупчення, постійна дезінфекція", - зазначив міністр.

Тобто до 22 травня у Міністерстві інфраструктури змінювати норми щодо транспорту не планують. Ті правила, які зараз діють у містах, продовжують діяти далі. Це обмеження щодо кількості людей, у деяких містах проїзд за перепустками. Складніша ситуація з метрополітенами. У міністерстві інфраструктури не кажуть, коли запрацює метро.

"Доволі важко буде в метро на рівні вагонів контролювати, скільки людей зайшло. Щоб організувати цей процес перевірки і такого важливого необхідного контролю, то це вимагає певного часу та організації. Тому теж на 22 (травня. - Ред.) ще точно ніхто не готовий", - каже Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" та авіаперевізники не планують після карантину підвищувати ціни на квитки, - Криклій

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1416) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Ну когда уже начнут вешать на фонарях и популярных местных деревьях архитекторов "новой реальности"!
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07.05.2020 09:15 Відповісти
+15
"Борьба" этой власти с вирусом напоминает действия годовалого младенца.
Что вы сделали за два месяца?
Аж ни хрена, только бидкаются.
А уменьшить интервал движения?
А разнести начало рабочего времени в конторах часов с 8 до 11?
А устроить кварцевание вагонов метро на конечных станциях?
А поставить автоматы по продаже масок и перчаток, как в Москве?
(Маска в автомате - 30 рублей, перчатки - 20 рублей, комплект - 50).
А поставить на больших установках рукомойники и бумажные полотенца?

Это не наш метод. Мы лучше будем держать людей по норах и причитать.
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07.05.2020 09:34 Відповісти
+14
Якщо не буде працювати транспорт, то нема ніякого пом'якшення карантину.
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07.05.2020 09:34 Відповісти
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Ну когда уже начнут вешать на фонарях и популярных местных деревьях архитекторов "новой реальности"!
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07.05.2020 09:15 Відповісти
А кількість транспорту зросте ? Бо ж не всіх пустять в тролейбус, наприклад, введуть якийсь ліміт пасажирів.
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07.05.2020 09:16 Відповісти
Ага, как и тестов))))
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07.05.2020 09:17 Відповісти
Могли бы тестово транспорт открыть в определенные часы (кроме час пик когда все едут на работу с работы)
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07.05.2020 09:29 Відповісти
Якщо не буде працювати транспорт, то нема ніякого пом'якшення карантину.
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07.05.2020 09:34 Відповісти
Представляю: приезжают пригородные.... Массы людей.... и?
Такси? Зелень Убер/уклон/болт и пр. купили?
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07.05.2020 09:59 Відповісти
"Борьба" этой власти с вирусом напоминает действия годовалого младенца.
Что вы сделали за два месяца?
Аж ни хрена, только бидкаются.
А уменьшить интервал движения?
А разнести начало рабочего времени в конторах часов с 8 до 11?
А устроить кварцевание вагонов метро на конечных станциях?
А поставить автоматы по продаже масок и перчаток, как в Москве?
(Маска в автомате - 30 рублей, перчатки - 20 рублей, комплект - 50).
А поставить на больших установках рукомойники и бумажные полотенца?

Это не наш метод. Мы лучше будем держать людей по норах и причитать.
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07.05.2020 09:34 Відповісти
Рубли в кацапии - это отрубок от гривны!
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07.05.2020 10:20 Відповісти
У них задача убить економіку. Поки не справляються,але ....
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07.05.2020 12:23 Відповісти
Для относительно безопасного пользования общественным транспортом, необходимо всем пассажирам выдать респираторы класса ffp3. Они есть?
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07.05.2020 09:45 Відповісти
скафандры лучше, каждому
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07.05.2020 12:02 Відповісти
Скажу только по предприятию, на котором работаю: как только это случится-куча людей уволится
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07.05.2020 09:59 Відповісти
До речі респіратор це безпека лише для одного громадянина, а для всіх це джерело зараження , оскільки вірус вилітає через клапан без фільтрації. Такі респіратори повинні бути лише у медичних працівників, які безпосередньо працють у лікарнях. А не у громадян чи поліцаїв. Маска якраз є захистом від зараження інших осіб. А також в епоху зеленоцарствія зрозуміло, що без запуску економіки помре більше людей , ніж при тотальному карантині, тому, що не буде коштів на ліки , лікарні і медичних працівників. Задача полягає, як вище було сказано шановними дописувачами, в оптимальному поєднані протиепідемічних заходів із заходами запуску економіки. Хто боїться метро нехай їздить в таксі, чи як Єрмак на Мерседнесі. Хто хоче може сидіти як Путін у бункері (якщо є де сидіти), а ті у кого немає за що дітей годувати і платити за комуналку і Ахметову за електрику повинні працювати. Це мудізм закрити транспорт і метро, коли навпаки їх потрібно максимально задіяти, з відкритими вікнами щоб черги і флуктуації були мінімальні. Розвести час роботи півдприємств, малі магазинчики обладнати безконтактними засобами торгівлі тощо. Потрібно владі включити мізки а не бути тупими бездіяльними олігофренами.
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07.05.2020 11:02 Відповісти
суть масок та распіраторів - щоб людина дихала не на 2 ментри а біля себе
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07.05.2020 12:24 Відповісти
Не беспокойтесь - у нас уже работает. Живите и дальше в своем маленьком тесном мирке
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07.05.2020 12:01 Відповісти
по-ходу новое правительство будет у нас еще раньше чем предполагалось.
с такими дурачками то..
уже все без них решается само
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07.05.2020 12:35 Відповісти
Що ви таке говорити, траспорт наприклад в Житомирі і не припинявся від самого карантину, відкрийте очі, тільки замість простих перевізників приміського сполучення, їздять по їхнім маршрутам " ізбрані" перевізники,і ніяка поліція, не інспекція, як говориться "все схвачено", і влада і адміністрація,нічого не змінюється.
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07.05.2020 13:22 Відповісти
 
 