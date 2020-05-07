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Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит два законопроекта
Верховная Рада сегодня проведет внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть два законопроекта.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента, заседание состоится в 14.00.
В повестке дня указаны два законопроекта: "о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни" (№3380), о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно определения размеров обязательного государственного страхования медицинских работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней (№3376).
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+5 wake up-UA
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+3 Степан Иванов #323211
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+2 саша паламарчук
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Забывай, зебилушка, про папередников. Наслаждайся. Можешь заправиться рузським бензином уже)))
Эти вернули Крым?
Но нет, эти только войска отводят и беркутов на таксистов меняют))
В какой стране во время войны растет экономика?
Без Гугла - хочешь жить в Европе - рыночная цена. Субсидию из малообеспеченных не оформил только ленивый.
Люди всегда на работу идут туда, где больше платят.
Ну и по майдановским делам - эта власть наконец- то докажет: стреляла в людей Танька, что счас под домарестом?)))
А ВВП рос?)))
Стаття 28 Конституції України:Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
Це я вам пояснюю як лікар, хоча я не інфекціоніст, але теж ризикую, бо не знаю мій пацієнт знаходиться в інкубаційному періоді по ковіду чи ні, тому нас всіх перевіряти треба постійно.
Тим більше, що вже багато медиків, які не є інфекціоністами, заражались від своїх пацієнтів.