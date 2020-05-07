Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит два законопроекта

Верховная Рада сегодня проведет внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть два законопроекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента, заседание состоится в 14.00.

В повестке дня указаны два законопроекта: "о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни" (№3380), о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно определения размеров обязательного государственного страхования медицинских работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней (№3376).

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