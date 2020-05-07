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Новости Коронавирус и карантин
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Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит два законопроекта

Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит два законопроекта

Верховная Рада сегодня проведет внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть два законопроекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента, заседание состоится в 14.00.

В повестке дня указаны два законопроекта: "о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни" (№3380), о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно определения размеров обязательного государственного страхования медицинских работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней (№3376).

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Автор: 

ВР (29302) карантин (16729) внеочередное заседание (262) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
https://censor.net/user/420539
Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит два законопроекта - Цензор.НЕТ 6480
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07.05.2020 11:25 Ответить
+3
При папередниках войска не отводили, ВВП рос, курс страны на цивилизацию.
Забывай, зебилушка, про папередников. Наслаждайся. Можешь заправиться рузським бензином уже)))
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07.05.2020 11:25 Ответить
+2
Ця рада хоч щось толкове прийняла?
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07.05.2020 11:18 Ответить
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Ця рада хоч щось толкове прийняла?
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07.05.2020 11:18 Ответить
А попэрэдныки?
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07.05.2020 11:21 Ответить
Гугли.
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07.05.2020 11:23 Ответить
При папередниках войска не отводили, ВВП рос, курс страны на цивилизацию.
Забывай, зебилушка, про папередников. Наслаждайся. Можешь заправиться рузським бензином уже)))
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07.05.2020 11:25 Ответить
Попэрэдныки ни одного коррупционера не посадили, дела по расстрелу Майдана саботировали, без боя здали ***** Крым, сдали ***** пол Луганской и Донецкой области с Луганском и Донецком, обрушили гривну в 3,5 раза, подняли цену на газ в 18, тарифы в 7 раз, народ миллионами от нищеты побежал за бугор на заработки, реформировали медицину народа так, что она почти здохла.. это без гугла на вскидку. Читай и запоминай, а то сечас восьмипроцентный админ сей пост удалит.
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07.05.2020 11:50 Ответить
Олежка, сколько коррупционеров посадили эти?
Эти вернули Крым?
Но нет, эти только войска отводят и беркутов на таксистов меняют))
В какой стране во время войны растет экономика?
Без Гугла - хочешь жить в Европе - рыночная цена. Субсидию из малообеспеченных не оформил только ленивый.
Люди всегда на работу идут туда, где больше платят.
Ну и по майдановским делам - эта власть наконец- то докажет: стреляла в людей Танька, что счас под домарестом?)))
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07.05.2020 11:58 Ответить
Так я и говорю - при зе всё как при попэрэдныкэ, ничего не изменилось. То же разграбление Украины и уничтожение её народа.
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07.05.2020 12:10 Ответить
Подождем пять лет - говорит мой приятель - зебил.
А ВВП рос?)))
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07.05.2020 12:52 Ответить
https://censor.net/user/420539
Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит два законопроекта - Цензор.НЕТ 6480
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07.05.2020 11:25 Ответить
Назови эту страну.
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07.05.2020 11:50 Ответить
Це твоя страна.
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07.05.2020 11:54 Ответить
Моя страна Украина - тут идиотов нет.
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07.05.2020 12:11 Ответить
Це здається законопроєкт, на прийнятті якого вже місяць наполягає Порошенко, щодо захисту лікарів. Один варіант від ЄС Порошенка, а другий від ЗєкоМандИ Бубочькі.
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07.05.2020 11:53 Ответить
Законопроект 3380, який передбачає обов'язкове тестування на COVID-19 для лікарів та пацієнтів, суперечить Конституції України.
Стаття 28 Конституції України:Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
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07.05.2020 11:34 Ответить
Ви хочь розумієте, що пишите? До чого тут Конституція. Медики кожен день ризикують, бо невідомо, з хворим чи здоровим вони мають справу та наражають себе на небезпеку заразитьсь. И що, знайдеться хочь один медик, якій добровільно не погодиться на тестування. Це ніяки не медичні досліди, тести вже досліджені та сертифіковані.
Це я вам пояснюю як лікар, хоча я не інфекціоніст, але теж ризикую, бо не знаю мій пацієнт знаходиться в інкубаційному періоді по ковіду чи ні, тому нас всіх перевіряти треба постійно.
Тим більше, що вже багато медиків, які не є інфекціоністами, заражались від своїх пацієнтів.
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07.05.2020 13:40 Ответить
Мова тут не лише про лікарів, а й про осіб, які "контактували з хворими". Тобто причепитись можна до кожного. Якщо мені будуть нав'язувати тестування, я принципово відмовлюсь посилаючись на статтю 28 Конституції України
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07.05.2020 15:01 Ответить
Чи знаєте ви, до речі, що інформація про стан здоров'я людини є КОНФІДЕНЦІЙНОЮ?
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07.05.2020 15:02 Ответить
Я добре розумію про що йдеться, і не хочу, щоб мої особисті дані під прикриттям коронавірусу потрапили в руки країни-агресора Російської Федерації та інших держав
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07.05.2020 15:06 Ответить
А де ж турбо -режим ? Всього два ( хоча й важливих) законопроектів! Здулися ЗЕдегенерати!
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07.05.2020 11:35 Ответить
Це два варіанта закону про захист лікарів. Один від ЄС, другий, від ЗЄ.
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07.05.2020 11:56 Ответить
Что может принять эта фашистская Рада для народа?
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07.05.2020 11:52 Ответить
это резина на которой протягивают принятие банковского закона...дефолт бабломойского и куйла ,им пишет законопроэкты ,и какую куйню они должны принимать в первую очередь для этого ,лишь бы ни принимать то,что нужно народу и Украине в первую очередь...
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07.05.2020 12:21 Ответить
 
 