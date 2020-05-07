Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне два законопроєкти

Верховна Рада сьогодні проведе позачергове засідання, на якому планує розглянути два законопроєкти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту, засідання відбудеться о 14.00.

На порядку денному вказані два законопроєкти: "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення здатності системи охорони здоров'я протидіяти поширенню коронавірусної хвороби" (№3380), про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування медичних працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб (№3376).

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