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Новини Коронавірус і карантин
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Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне два законопроєкти

Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне два законопроєкти

Верховна Рада сьогодні проведе позачергове засідання, на якому планує розглянути два законопроєкти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту, засідання відбудеться о 14.00.

На порядку денному вказані два законопроєкти: "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення здатності системи охорони здоров'я протидіяти поширенню коронавірусної хвороби" (№3380), про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування медичних працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб (№3376).

Також читайте: Рада 12 травня на позачерговому засіданні заслухає керівників уряду і НБУ, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

ВР (15073) карантин (18172) позачергове засідання (223) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
https://censor.net/user/420539
Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит два законопроекта - Цензор.НЕТ 6480
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07.05.2020 11:25 Відповісти
+3
При папередниках войска не отводили, ВВП рос, курс страны на цивилизацию.
Забывай, зебилушка, про папередников. Наслаждайся. Можешь заправиться рузським бензином уже)))
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07.05.2020 11:25 Відповісти
+2
Ця рада хоч щось толкове прийняла?
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07.05.2020 11:18 Відповісти
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Ця рада хоч щось толкове прийняла?
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07.05.2020 11:18 Відповісти
А попэрэдныки?
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07.05.2020 11:21 Відповісти
Гугли.
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07.05.2020 11:23 Відповісти
При папередниках войска не отводили, ВВП рос, курс страны на цивилизацию.
Забывай, зебилушка, про папередников. Наслаждайся. Можешь заправиться рузським бензином уже)))
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07.05.2020 11:25 Відповісти
Попэрэдныки ни одного коррупционера не посадили, дела по расстрелу Майдана саботировали, без боя здали ***** Крым, сдали ***** пол Луганской и Донецкой области с Луганском и Донецком, обрушили гривну в 3,5 раза, подняли цену на газ в 18, тарифы в 7 раз, народ миллионами от нищеты побежал за бугор на заработки, реформировали медицину народа так, что она почти здохла.. это без гугла на вскидку. Читай и запоминай, а то сечас восьмипроцентный админ сей пост удалит.
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07.05.2020 11:50 Відповісти
Олежка, сколько коррупционеров посадили эти?
Эти вернули Крым?
Но нет, эти только войска отводят и беркутов на таксистов меняют))
В какой стране во время войны растет экономика?
Без Гугла - хочешь жить в Европе - рыночная цена. Субсидию из малообеспеченных не оформил только ленивый.
Люди всегда на работу идут туда, где больше платят.
Ну и по майдановским делам - эта власть наконец- то докажет: стреляла в людей Танька, что счас под домарестом?)))
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07.05.2020 11:58 Відповісти
Так я и говорю - при зе всё как при попэрэдныкэ, ничего не изменилось. То же разграбление Украины и уничтожение её народа.
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07.05.2020 12:10 Відповісти
Подождем пять лет - говорит мой приятель - зебил.
А ВВП рос?)))
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07.05.2020 12:52 Відповісти
https://censor.net/user/420539
Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит два законопроекта - Цензор.НЕТ 6480
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07.05.2020 11:25 Відповісти
Назови эту страну.
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07.05.2020 11:50 Відповісти
Це твоя страна.
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07.05.2020 11:54 Відповісти
Моя страна Украина - тут идиотов нет.
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07.05.2020 12:11 Відповісти
Це здається законопроєкт, на прийнятті якого вже місяць наполягає Порошенко, щодо захисту лікарів. Один варіант від ЄС Порошенка, а другий від ЗєкоМандИ Бубочькі.
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07.05.2020 11:53 Відповісти
Законопроект 3380, який передбачає обов'язкове тестування на COVID-19 для лікарів та пацієнтів, суперечить Конституції України.
Стаття 28 Конституції України:Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
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07.05.2020 11:34 Відповісти
Ви хочь розумієте, що пишите? До чого тут Конституція. Медики кожен день ризикують, бо невідомо, з хворим чи здоровим вони мають справу та наражають себе на небезпеку заразитьсь. И що, знайдеться хочь один медик, якій добровільно не погодиться на тестування. Це ніяки не медичні досліди, тести вже досліджені та сертифіковані.
Це я вам пояснюю як лікар, хоча я не інфекціоніст, але теж ризикую, бо не знаю мій пацієнт знаходиться в інкубаційному періоді по ковіду чи ні, тому нас всіх перевіряти треба постійно.
Тим більше, що вже багато медиків, які не є інфекціоністами, заражались від своїх пацієнтів.
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07.05.2020 13:40 Відповісти
Мова тут не лише про лікарів, а й про осіб, які "контактували з хворими". Тобто причепитись можна до кожного. Якщо мені будуть нав'язувати тестування, я принципово відмовлюсь посилаючись на статтю 28 Конституції України
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07.05.2020 15:01 Відповісти
Чи знаєте ви, до речі, що інформація про стан здоров'я людини є КОНФІДЕНЦІЙНОЮ?
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07.05.2020 15:02 Відповісти
Я добре розумію про що йдеться, і не хочу, щоб мої особисті дані під прикриттям коронавірусу потрапили в руки країни-агресора Російської Федерації та інших держав
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07.05.2020 15:06 Відповісти
А де ж турбо -режим ? Всього два ( хоча й важливих) законопроектів! Здулися ЗЕдегенерати!
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07.05.2020 11:35 Відповісти
Це два варіанта закону про захист лікарів. Один від ЄС, другий, від ЗЄ.
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07.05.2020 11:56 Відповісти
Что может принять эта фашистская Рада для народа?
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07.05.2020 11:52 Відповісти
это резина на которой протягивают принятие банковского закона...дефолт бабломойского и куйла ,им пишет законопроэкты ,и какую куйню они должны принимать в первую очередь для этого ,лишь бы ни принимать то,что нужно народу и Украине в первую очередь...
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07.05.2020 12:21 Відповісти
 
 