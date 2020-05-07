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Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне два законопроєкти
Верховна Рада сьогодні проведе позачергове засідання, на якому планує розглянути два законопроєкти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту, засідання відбудеться о 14.00.
На порядку денному вказані два законопроєкти: "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення здатності системи охорони здоров'я протидіяти поширенню коронавірусної хвороби" (№3380), про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування медичних працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб (№3376).
Топ коментарі
+5 wake up-UA
показати весь коментар07.05.2020 11:25 Відповісти Посилання
+3 Степан Иванов #323211
показати весь коментар07.05.2020 11:25 Відповісти Посилання
+2 саша паламарчук
показати весь коментар07.05.2020 11:18 Відповісти Посилання
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Забывай, зебилушка, про папередников. Наслаждайся. Можешь заправиться рузським бензином уже)))
Эти вернули Крым?
Но нет, эти только войска отводят и беркутов на таксистов меняют))
В какой стране во время войны растет экономика?
Без Гугла - хочешь жить в Европе - рыночная цена. Субсидию из малообеспеченных не оформил только ленивый.
Люди всегда на работу идут туда, где больше платят.
Ну и по майдановским делам - эта власть наконец- то докажет: стреляла в людей Танька, что счас под домарестом?)))
А ВВП рос?)))
Стаття 28 Конституції України:Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
Це я вам пояснюю як лікар, хоча я не інфекціоніст, але теж ризикую, бо не знаю мій пацієнт знаходиться в інкубаційному періоді по ковіду чи ні, тому нас всіх перевіряти треба постійно.
Тим більше, що вже багато медиків, які не є інфекціоністами, заражались від своїх пацієнтів.