На Харьковщине конвой не обеспечивается достаточным количеством средств индивидуальной защиты и не дезинфицируются автомобили, - прокуратура
Прокуратура Харьковской области провела проверку и выявила неоднократные нарушения инструкций при конвоировании взятых под стражу.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам проверок руководителям территориальных органов Национальной полиции в области внесено 19 указаний об устранении нарушений при конвоировании взятых под стражу лиц", - сообщает прокуратура.
Отмечается, что при проведении проверок было обнаружено ненадлежащее техническое и санитарное состояние спецавтомобилей. Дезинфекция транспорта после каждого конвоирования не проводится, личный состав конвоя не обеспечивается достаточным количеством средств индивидуальной защиты.
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Гривен по 500 начальник удержит)))