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Новости Коронавирус и карантин
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На Харьковщине конвой не обеспечивается достаточным количеством средств индивидуальной защиты и не дезинфицируются автомобили, - прокуратура

На Харьковщине конвой не обеспечивается достаточным количеством средств индивидуальной защиты и не дезинфицируются автомобили, - прокуратура

Прокуратура Харьковской области провела проверку и выявила неоднократные нарушения инструкций при конвоировании взятых под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам проверок руководителям территориальных органов Национальной полиции в области внесено 19 указаний об устранении нарушений при конвоировании взятых под стражу лиц", - сообщает прокуратура.

Отмечается, что при проведении проверок было обнаружено ненадлежащее техническое и санитарное состояние спецавтомобилей. Дезинфекция транспорта после каждого конвоирования не проводится, личный состав конвоя не обеспечивается достаточным количеством средств индивидуальной защиты.

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Конвой попал)))
Гривен по 500 начальник удержит)))
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07.05.2020 12:00 Ответить
Костюмы химзащиты конвою! И изолирующие противогазы. И хлоркой обливать каждый час. Вирусобесие форевер!
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07.05.2020 12:02 Ответить
 
 