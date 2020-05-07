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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца года, - глава канцелярии Меркель

Пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца года, - глава канцелярии Меркель

Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун полагает, что пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца 2020 года, и это еще оптимистический прогноз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью радиостанции Deutschlandfunk

"Сейчас мы живем не в период после пандемии, а в середине ее, той, которая будет нас сопровождать еще долго. Если говорить с оптимизмом - то минимум этот год", - сказал Браун.

По его словам, необходимо по-прежнему соблюдать необходимую дистанцию в общественных пространствах и нормы и правила гигиены, чтобы не допустить новой вспышки распространения заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир еще столкнется и со второй, и с третьей волнами COVID-19, - глава берлинского Института вирусологии им. Коха Вилер

По данным института Роберта Коха на 7 мая, в Германии насчитывается 166 тыс. 91 человек, зараженные коронавирусом COVID-19, 7 тыс. 119 человек скончались.

Германия (7093) карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
адекватні лікарі чомусь думають інакше .ніж зацікавленні у вічній фейковій "пандемії" чинуші...
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07.05.2020 12:20 Ответить
+6
Брехня. Пандемія буде вічною,до Кінця Світа. Бидло в намордніках виглядає навіть якось зворушливо та спокійно.
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07.05.2020 12:16 Ответить
+5
маєш інтернет то я думаю маєш доступ не тількт до цензор .нет .шукай .гугли .думай головою .а не фекаліями з "зомбоящика". До речі скоро в Ростові буде поповнення).
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07.05.2020 12:29 Ответить
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Пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца года, - глава канцелярии Меркель - Цензор.НЕТ 2667
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07.05.2020 12:15 Ответить
Брехня. Пандемія буде вічною,до Кінця Світа. Бидло в намордніках виглядає навіть якось зворушливо та спокійно.
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07.05.2020 12:16 Ответить
У Меркель якась канцелярія, а у Бубачки цілий охвіс. Меркельша лошара.
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07.05.2020 12:20 Ответить
адекватні лікарі чомусь думають інакше .ніж зацікавленні у вічній фейковій "пандемії" чинуші...
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07.05.2020 12:20 Ответить
Хто саме?
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07.05.2020 12:21 Ответить
маєш інтернет то я думаю маєш доступ не тількт до цензор .нет .шукай .гугли .думай головою .а не фекаліями з "зомбоящика". До речі скоро в Ростові буде поповнення).
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07.05.2020 12:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sbDkGyUoolk&t=1229s
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07.05.2020 12:53 Ответить
Пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца года, - глава канцелярии Меркель - Цензор.НЕТ 5241
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07.05.2020 12:24 Ответить
Пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца года, - глава канцелярии Меркель - Цензор.НЕТ 5043
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07.05.2020 12:25 Ответить
Нет-нет-нет-нет, Украина себе такой роскоши позволить не может.
Чтобы так долго не работать, нужно хорошие сбережения иметь, а при "бубочке" и зерна в хранилищах скоро не будет.
Разве что за ваш счет, тевтоны.
"бубочка" за чужой счет завсегда согласный, что в фуд-корте (за государственный счет, украинский), что в самоизоляции до конца года за ваш, немецкий счет.
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07.05.2020 12:37 Ответить
Бубачка халявщик і популіст.
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07.05.2020 12:49 Ответить
 
 