Пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца года, - глава канцелярии Меркель

Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун полагает, что пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца 2020 года, и это еще оптимистический прогноз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью радиостанции Deutschlandfunk

"Сейчас мы живем не в период после пандемии, а в середине ее, той, которая будет нас сопровождать еще долго. Если говорить с оптимизмом - то минимум этот год", - сказал Браун.

По его словам, необходимо по-прежнему соблюдать необходимую дистанцию в общественных пространствах и нормы и правила гигиены, чтобы не допустить новой вспышки распространения заболевания.

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По данным института Роберта Коха на 7 мая, в Германии насчитывается 166 тыс. 91 человек, зараженные коронавирусом COVID-19, 7 тыс. 119 человек скончались.