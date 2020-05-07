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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 триватиме як мінімум до кінця року, - глава канцелярії Меркель

Пандемія COVID-19 триватиме як мінімум до кінця року, - глава канцелярії Меркель

Глава відомства федерального канцлера ФРН Хельге Браун вважає, що пандемія COVID-19 триватиме як мінімум до кінця 2020 року, і це ще оптимістичний прогноз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk

"Зараз ми живемо не в період після пандемії, а в середині її, тієї, яка буде нас супроводжувати ще довго. Якщо говорити з оптимізмом - то мінімум цей рік", - сказав Браун.

За його словами, необхідно, як і раніше дотримуватися необхідну дистанцію в громадських просторах і норми, і правила гігієни, щоб не допустити нового спалаху поширення захворювання.

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За даними інституту Роберта Коха на 7 травня, в Німеччині налічується 166 тис. 91 осіб, заражених коронавірусом COVID-19, 7 тис. 119 осіб померли.

Автор: 

Німеччина (7510) карантин (18172) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
адекватні лікарі чомусь думають інакше .ніж зацікавленні у вічній фейковій "пандемії" чинуші...
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07.05.2020 12:20 Відповісти
+6
Брехня. Пандемія буде вічною,до Кінця Світа. Бидло в намордніках виглядає навіть якось зворушливо та спокійно.
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07.05.2020 12:16 Відповісти
+5
маєш інтернет то я думаю маєш доступ не тількт до цензор .нет .шукай .гугли .думай головою .а не фекаліями з "зомбоящика". До речі скоро в Ростові буде поповнення).
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07.05.2020 12:29 Відповісти
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Пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца года, - глава канцелярии Меркель - Цензор.НЕТ 2667
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07.05.2020 12:15 Відповісти
Брехня. Пандемія буде вічною,до Кінця Світа. Бидло в намордніках виглядає навіть якось зворушливо та спокійно.
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07.05.2020 12:16 Відповісти
У Меркель якась канцелярія, а у Бубачки цілий охвіс. Меркельша лошара.
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07.05.2020 12:20 Відповісти
адекватні лікарі чомусь думають інакше .ніж зацікавленні у вічній фейковій "пандемії" чинуші...
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07.05.2020 12:20 Відповісти
Хто саме?
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07.05.2020 12:21 Відповісти
маєш інтернет то я думаю маєш доступ не тількт до цензор .нет .шукай .гугли .думай головою .а не фекаліями з "зомбоящика". До речі скоро в Ростові буде поповнення).
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07.05.2020 12:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sbDkGyUoolk&t=1229s
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07.05.2020 12:53 Відповісти
Пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца года, - глава канцелярии Меркель - Цензор.НЕТ 5241
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07.05.2020 12:24 Відповісти
Пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца года, - глава канцелярии Меркель - Цензор.НЕТ 5043
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07.05.2020 12:25 Відповісти
Нет-нет-нет-нет, Украина себе такой роскоши позволить не может.
Чтобы так долго не работать, нужно хорошие сбережения иметь, а при "бубочке" и зерна в хранилищах скоро не будет.
Разве что за ваш счет, тевтоны.
"бубочка" за чужой счет завсегда согласный, что в фуд-корте (за государственный счет, украинский), что в самоизоляции до конца года за ваш, немецкий счет.
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07.05.2020 12:37 Відповісти
Бубачка халявщик і популіст.
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07.05.2020 12:49 Відповісти
 
 