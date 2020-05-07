Пандемія COVID-19 триватиме як мінімум до кінця року, - глава канцелярії Меркель
Глава відомства федерального канцлера ФРН Хельге Браун вважає, що пандемія COVID-19 триватиме як мінімум до кінця 2020 року, і це ще оптимістичний прогноз.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk
"Зараз ми живемо не в період після пандемії, а в середині її, тієї, яка буде нас супроводжувати ще довго. Якщо говорити з оптимізмом - то мінімум цей рік", - сказав Браун.
За його словами, необхідно, як і раніше дотримуватися необхідну дистанцію в громадських просторах і норми, і правила гігієни, щоб не допустити нового спалаху поширення захворювання.
За даними інституту Роберта Коха на 7 травня, в Німеччині налічується 166 тис. 91 осіб, заражених коронавірусом COVID-19, 7 тис. 119 осіб померли.
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Чтобы так долго не работать, нужно хорошие сбережения иметь, а при "бубочке" и зерна в хранилищах скоро не будет.
Разве что за ваш счет, тевтоны.
"бубочка" за чужой счет завсегда согласный, что в фуд-корте (за государственный счет, украинский), что в самоизоляции до конца года за ваш, немецкий счет.