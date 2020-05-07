На сегодняшний день в Киеве уже работают 10 продовольственных рынков, - Кличко

На сегодня в Киеве начали работать 10 продовольственных рынков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности, - сказал мэр. - На сегодня в Киеве уже начали работать 10 рынков: "Демеевский", "Маяк", "Печерский", "Владимирский", рынок на Лесной. А также - "Феофановский", рынки "Одесский", "Иллис", "Выгуровский" и "Бессарабский", - сообщил Кличко.

Другие рынки, по словам мэра Киева, откроются, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм.

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