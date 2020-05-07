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Новости Коронавирус и карантин
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На сегодняшний день в Киеве уже работают 10 продовольственных рынков, - Кличко

На сегодняшний день в Киеве уже работают 10 продовольственных рынков, - Кличко

На сегодня в Киеве начали работать 10 продовольственных рынков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности, - сказал мэр. - На сегодня в Киеве уже начали работать 10 рынков: "Демеевский", "Маяк", "Печерский", "Владимирский", рынок на Лесной. А также - "Феофановский", рынки "Одесский", "Иллис", "Выгуровский" и "Бессарабский", - сообщил Кличко.

Другие рынки, по словам мэра Киева, откроются, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине более половины продовольственных рынков возобновили работу, - Минэкономики

На сегодняшний день в Киеве уже работают 10 продовольственных рынков, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25791) Кличко Виталий (4660) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
ценно, особенно, когда нельзя доехать)))
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07.05.2020 12:22 Ответить
+2
Интересно сколько власти занесли денег, чтоб они в пользу владельцев супермаркетов закрыли торговлю на открытом воздухе?
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07.05.2020 12:23 Ответить
+2
Зачем заносить? Они в доле.
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07.05.2020 12:26 Ответить
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шмулю показали где его место.
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07.05.2020 12:19 Ответить
Хто? Експедитор з Епіцентра? І що він показав? Що він пох людям України? Це довів мер Черкас Бондаренко.
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07.05.2020 12:23 Ответить
а Столичный,?
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07.05.2020 12:21 Ответить
А він і не закривався, бо це оптовий...
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07.05.2020 12:22 Ответить
ценно, особенно, когда нельзя доехать)))
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07.05.2020 12:22 Ответить
Интересно сколько власти занесли денег, чтоб они в пользу владельцев супермаркетов закрыли торговлю на открытом воздухе?
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07.05.2020 12:23 Ответить
много занесли и не раз.
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07.05.2020 12:26 Ответить
Зачем заносить? Они в доле.
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07.05.2020 12:26 Ответить
И шо?Много продали?А будет еще меньше.
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07.05.2020 12:26 Ответить
А еще год дурантина
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07.05.2020 12:29 Ответить
лахта, тебе дурантин не мешает путешествоать и виртуально гадить. Канада, Британия. Украина, а сегодня и Германия
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07.05.2020 13:05 Ответить
"Танзанійський президент Джон Магуфулі передав у лабораторію, де проводять тести на коронавірус, кілька зразків, які не належали людині. Лікарі їх дослідили й підтвердили COVID-19 у папаї, птиці та кози." Це все, що треба знати про тести!
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07.05.2020 14:02 Ответить
Лахта, ну, не всі хочуть рівнятись на Танзанію та їх лікарів. для тебе ,***********, особливе завдання-дослідити Сомалі!
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07.05.2020 14:23 Ответить
навіть Танзанія провіряє тести. А Україна демоснтрує свою нікчемність в чергове. Тому не пиши тут сві бред, курочко
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07.05.2020 14:25 Ответить
лахта-твоя маячня-це просто маячня тупої лахти з мухосранська. рівнятися місцевій бидлоті на Африку -це так па -руццкі)))
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07.05.2020 14:33 Ответить
курочко, рывняйся тоды на Білорусь. Там теж говорять про неточність тестів. і по всьому світі це впринципі говорять! але звідки зазомбованій це знати?)
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07.05.2020 14:38 Ответить
Многочисленные СМИ сообщают о якобы «новых инфекциях» людей, которые уже выздоровели в Южной Корее. Тем не менее, исследователи пришли к https://www.independent.co.uk/news/world/asia/coronavirus-south-korea-patients-infected-twice-test-a9491986.html выводу, что эти 290 подозрительных случаев были ложноположительными результатами теста, вызванными «неинфекционными вирусными фрагментами». Результат также подчеркивает https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32219885 известную ненадежность тестирования на вирусы.
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07.05.2020 14:41 Ответить
короче, тролль, в спам убогое. не получишь свой рупь больше.
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07.05.2020 14:42 Ответить
давай, зазомбована курочка, відпочивай) залізь в бомбосховище )) ховайся від віруса, інакше тобі гаплик)
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07.05.2020 14:45 Ответить
лахта, грош цена твоему писдежу.- тебя ликвидирут свои за ненадобностью.

зебилы слушают солнцеликого зе, а порохоботы хорошо фильтруют информацию, соблюдают разумные меры безопасности и для них главное ликвидация информационных кацапских вирусов, как ты.
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07.05.2020 14:51 Ответить
ти що хворе?)) я взагалі націоналіст можна сказати. Яке я маю відношення до рашистів? а ти значить порохоботка? ну тоді не дивно, що в тебе параноя
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07.05.2020 14:55 Ответить
ананіст ти кацапський, за парєбрік!
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07.05.2020 14:57 Ответить
На сьогодні в Києві вже працюють 10 продовольчих ринків, - Кличко - Цензор.НЕТ 5918
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07.05.2020 15:54 Ответить
ну и? что ты хочешь этими картинками доказать? что ты не кацапский бот, меняющий прокси каждый час?вообще, судя по твоей неадекватной активности коронавирус дает свои плоды в *уйляндии . - ты постишь все подряд, у тебя явно поражен мозг коронавирусом плюс острая диарея)))
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07.05.2020 16:07 Ответить
Исполнительный директор ВОЗ недавно назвал Швецию https://www.nau.ch/news/schweiz/coronavirus-who-nennt-schweden-ein-vorbild-65701044 «образцом для https://www.nau.ch/news/schweiz/coronavirus-who-nennt-schweden-ein-vorbild-65701044 подражания» для работы с Covid19. Швеция успешно осуществила свою политику в области здравоохранения и «в партнерстве с населением»
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07.05.2020 15:09 Ответить
 
 