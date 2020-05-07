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Новини Коронавірус і карантин
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На сьогодні в Києві вже працюють 10 продовольчих ринків, - Кличко

На сьогодні в Києві вже працюють 10 продовольчих ринків, - Кличко

На сьогодні в Києві почали працювати 10 продовольчих ринків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Як ви знаєте, уряд дозволив роботу продовольчих ринків. У столиці мають відкритися 37 ринків. Вони відкриваються поступово, оскільки мають виконати всі регламенти і вимоги з безпеки, - сказав мер. - На сьогодні в Києві вже почали працювати 10 ринків: "Деміївський", "Маяк", "Печерський", "Володимирський", базар на Лісовій. А також – "Феофанівський", ринки "Одеський", "Ілліс", "Вигурівський" та Бесарабський", - повідомив Кличко.

Інші ринки, за словами мера Києва, відкриватимуть, як тільки вони будуть готові працювати з дотриманням необхідним норм.

Також читайте: В Україні більш як половина продовольчих ринків відновили роботу, - Мінекономіки

На сьогодні в Києві вже працюють 10 продовольчих ринків, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19788) Кличко Віталій (3536) ринок (460) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
ценно, особенно, когда нельзя доехать)))
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07.05.2020 12:22 Відповісти
+2
Интересно сколько власти занесли денег, чтоб они в пользу владельцев супермаркетов закрыли торговлю на открытом воздухе?
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07.05.2020 12:23 Відповісти
+2
Зачем заносить? Они в доле.
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07.05.2020 12:26 Відповісти
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шмулю показали где его место.
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07.05.2020 12:19 Відповісти
Хто? Експедитор з Епіцентра? І що він показав? Що він пох людям України? Це довів мер Черкас Бондаренко.
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07.05.2020 12:23 Відповісти
а Столичный,?
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07.05.2020 12:21 Відповісти
А він і не закривався, бо це оптовий...
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07.05.2020 12:22 Відповісти
ценно, особенно, когда нельзя доехать)))
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07.05.2020 12:22 Відповісти
Интересно сколько власти занесли денег, чтоб они в пользу владельцев супермаркетов закрыли торговлю на открытом воздухе?
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07.05.2020 12:23 Відповісти
много занесли и не раз.
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07.05.2020 12:26 Відповісти
Зачем заносить? Они в доле.
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07.05.2020 12:26 Відповісти
И шо?Много продали?А будет еще меньше.
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07.05.2020 12:26 Відповісти
А еще год дурантина
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07.05.2020 12:29 Відповісти
лахта, тебе дурантин не мешает путешествоать и виртуально гадить. Канада, Британия. Украина, а сегодня и Германия
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07.05.2020 13:05 Відповісти
"Танзанійський президент Джон Магуфулі передав у лабораторію, де проводять тести на коронавірус, кілька зразків, які не належали людині. Лікарі їх дослідили й підтвердили COVID-19 у папаї, птиці та кози." Це все, що треба знати про тести!
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07.05.2020 14:02 Відповісти
Лахта, ну, не всі хочуть рівнятись на Танзанію та їх лікарів. для тебе ,***********, особливе завдання-дослідити Сомалі!
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07.05.2020 14:23 Відповісти
навіть Танзанія провіряє тести. А Україна демоснтрує свою нікчемність в чергове. Тому не пиши тут сві бред, курочко
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07.05.2020 14:25 Відповісти
лахта-твоя маячня-це просто маячня тупої лахти з мухосранська. рівнятися місцевій бидлоті на Африку -це так па -руццкі)))
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07.05.2020 14:33 Відповісти
курочко, рывняйся тоды на Білорусь. Там теж говорять про неточність тестів. і по всьому світі це впринципі говорять! але звідки зазомбованій це знати?)
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07.05.2020 14:38 Відповісти
Многочисленные СМИ сообщают о якобы «новых инфекциях» людей, которые уже выздоровели в Южной Корее. Тем не менее, исследователи пришли к https://www.independent.co.uk/news/world/asia/coronavirus-south-korea-patients-infected-twice-test-a9491986.html выводу, что эти 290 подозрительных случаев были ложноположительными результатами теста, вызванными «неинфекционными вирусными фрагментами». Результат также подчеркивает https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32219885 известную ненадежность тестирования на вирусы.
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07.05.2020 14:41 Відповісти
короче, тролль, в спам убогое. не получишь свой рупь больше.
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07.05.2020 14:42 Відповісти
давай, зазомбована курочка, відпочивай) залізь в бомбосховище )) ховайся від віруса, інакше тобі гаплик)
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07.05.2020 14:45 Відповісти
лахта, грош цена твоему писдежу.- тебя ликвидирут свои за ненадобностью.

зебилы слушают солнцеликого зе, а порохоботы хорошо фильтруют информацию, соблюдают разумные меры безопасности и для них главное ликвидация информационных кацапских вирусов, как ты.
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07.05.2020 14:51 Відповісти
ти що хворе?)) я взагалі націоналіст можна сказати. Яке я маю відношення до рашистів? а ти значить порохоботка? ну тоді не дивно, що в тебе параноя
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07.05.2020 14:55 Відповісти
ананіст ти кацапський, за парєбрік!
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07.05.2020 14:57 Відповісти
На сьогодні в Києві вже працюють 10 продовольчих ринків, - Кличко - Цензор.НЕТ 5918
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07.05.2020 15:54 Відповісти
ну и? что ты хочешь этими картинками доказать? что ты не кацапский бот, меняющий прокси каждый час?вообще, судя по твоей неадекватной активности коронавирус дает свои плоды в *уйляндии . - ты постишь все подряд, у тебя явно поражен мозг коронавирусом плюс острая диарея)))
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07.05.2020 16:07 Відповісти
Исполнительный директор ВОЗ недавно назвал Швецию https://www.nau.ch/news/schweiz/coronavirus-who-nennt-schweden-ein-vorbild-65701044 «образцом для https://www.nau.ch/news/schweiz/coronavirus-who-nennt-schweden-ein-vorbild-65701044 подражания» для работы с Covid19. Швеция успешно осуществила свою политику в области здравоохранения и «в партнерстве с населением»
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07.05.2020 15:09 Відповісти
 
 