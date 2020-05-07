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На сьогодні в Києві вже працюють 10 продовольчих ринків, - Кличко
На сьогодні в Києві почали працювати 10 продовольчих ринків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Як ви знаєте, уряд дозволив роботу продовольчих ринків. У столиці мають відкритися 37 ринків. Вони відкриваються поступово, оскільки мають виконати всі регламенти і вимоги з безпеки, - сказав мер. - На сьогодні в Києві вже почали працювати 10 ринків: "Деміївський", "Маяк", "Печерський", "Володимирський", базар на Лісовій. А також – "Феофанівський", ринки "Одеський", "Ілліс", "Вигурівський" та Бесарабський", - повідомив Кличко.
Інші ринки, за словами мера Києва, відкриватимуть, як тільки вони будуть готові працювати з дотриманням необхідним норм.
Топ коментарі
+3 Tania Shevchenko #208543
показати весь коментар07.05.2020 12:22 Відповісти Посилання
+2 Олег Анатолиевич
показати весь коментар07.05.2020 12:23 Відповісти Посилання
+2 Uzer Uzer
показати весь коментар07.05.2020 12:26 Відповісти Посилання
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зебилы слушают солнцеликого зе, а порохоботы хорошо фильтруют информацию, соблюдают разумные меры безопасности и для них главное ликвидация информационных кацапских вирусов, как ты.