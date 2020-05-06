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Новини
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В Україні більш як половина продовольчих ринків відновили роботу, - Мінекономіки

В Україні більш як половина продовольчих ринків відновили роботу, - Мінекономіки

Станом на 6 травня в Україні вже відкрито понад половину продовольчих ринків - 469 із 872.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства за підсумками зустрічі міністра з підприємцями 6 травня.

Зазначається, що вже з 11 травня відновляться торговельне і побутове обслуговування громадян, робота підприємств громадського харчування на винос, літніх майданчиків кафе і ресторанів.

Крім того, уряд виділив 4,7 млрд грн на програму підтримки щодо часткового безробіття.

"Малі та середні роботодавці, які зупинили або ж скоротили діяльність через карантин, можуть звернутися до своїх регіональних центрів зайнятості і отримати кошти на виплати зарплат їхнім працівникам. Станом на сьогодні вже отримано 3,763 заявок від підприємців. Крім того, тривають обговорення щодо вдосконалення цієї програми, а саме – щодо збільшення кола тих, хто потребує такої підтримки", - пояснили в міністерстві.

Крім того, зараз працює держпрограма "5-7-9", яка дає можливість рефінансувати наявні кредити під 0% протягом року. Програма "Нові гроші" дозволить отримувати кредити для мікро- і малих підприємців під 3% на два роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві відкрилися вже три продовольчі ринки, - Кличко

Автор: 

ринок (460) Мінекономрозвитку (2378)


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Топ коментарі
+5
Очередная зеленая пэрэмога..это однозначно...
А когда откроются все продуктовые рынки то зебилы аж взвоют от радости и счастья за действия величайшего осла нашей галактики и ее окрестностей..
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06.05.2020 16:53 Відповісти
+5
Меры послали вислюка нах? Кто его знает, зрада или не зрада...
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06.05.2020 16:58 Відповісти
+4
Ну да, как почти весь урожай овощей из теплиц оказалось на помойках, чтобы дать зеленый свет овощам из других стран за откаты. Скоты вы. Рынки им угрожали, а Эпицентры были полезны для здоровья.
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06.05.2020 16:54 Відповісти
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Соєві, це зрада чи ні? ))
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06.05.2020 16:45 Відповісти
Меры послали вислюка нах? Кто его знает, зрада или не зрада...
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06.05.2020 16:58 Відповісти
На рынках наверное сейчас аншлаг, учитывая что общественный транспорт перевозит только по спец проездным.
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06.05.2020 16:51 Відповісти
хрен вам просто ехают.
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06.05.2020 17:36 Відповісти
Ну в нашем городе спец проездные работают. У моей супруги есть. И ездит троллейбусом если нужно.
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06.05.2020 17:38 Відповісти
не знаю за ваш город.
я ехаю просто за 7 грн.
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06.05.2020 17:40 Відповісти
У нас с маршрутками и общественным транспортом не получится. Токо такси.
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06.05.2020 17:43 Відповісти
ну не знаю. почему-то сажусь и еду. я во Львове. может по-этому.
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06.05.2020 17:51 Відповісти
А оно от местной власти зависит. У нас общественный транспорт по спец пропускам. Маршрутки после пяти вечера почему-то и тоже спец проездные надо показывать. Кстати в троллейбусах проезд бесплатный. Правда вон сказали что с 11-го вроде будут уже всех возить. Только правда на сидячие места и уже за деньги.
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06.05.2020 22:20 Відповісти
да. я слышал что и у нас это есть. но не видел. отменили льготный проезд. платишь, садишься в наморднике в свой автобус и пиндюришь куда надо.
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06.05.2020 22:29 Відповісти
Очередная зеленая пэрэмога..это однозначно...
А когда откроются все продуктовые рынки то зебилы аж взвоют от радости и счастья за действия величайшего осла нашей галактики и ее окрестностей..
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06.05.2020 16:53 Відповісти
Ну да, зебилам выдадут наличные для отоваривания на рынках клубникой и помидорками.
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06.05.2020 16:56 Відповісти
Ну да, как почти весь урожай овощей из теплиц оказалось на помойках, чтобы дать зеленый свет овощам из других стран за откаты. Скоты вы. Рынки им угрожали, а Эпицентры были полезны для здоровья.
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06.05.2020 16:54 Відповісти
"Не работает ларёк, потому что Рагнарёк"...

В Украине более половины продовольственных рынков возобновили работу, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 9359
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06.05.2020 16:54 Відповісти
 
 