В Україні більш як половина продовольчих ринків відновили роботу, - Мінекономіки

Станом на 6 травня в Україні вже відкрито понад половину продовольчих ринків - 469 із 872.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства за підсумками зустрічі міністра з підприємцями 6 травня.

Зазначається, що вже з 11 травня відновляться торговельне і побутове обслуговування громадян, робота підприємств громадського харчування на винос, літніх майданчиків кафе і ресторанів.

Крім того, уряд виділив 4,7 млрд грн на програму підтримки щодо часткового безробіття.

"Малі та середні роботодавці, які зупинили або ж скоротили діяльність через карантин, можуть звернутися до своїх регіональних центрів зайнятості і отримати кошти на виплати зарплат їхнім працівникам. Станом на сьогодні вже отримано 3,763 заявок від підприємців. Крім того, тривають обговорення щодо вдосконалення цієї програми, а саме – щодо збільшення кола тих, хто потребує такої підтримки", - пояснили в міністерстві.

Крім того, зараз працює держпрограма "5-7-9", яка дає можливість рефінансувати наявні кредити під 0% протягом року. Програма "Нові гроші" дозволить отримувати кредити для мікро- і малих підприємців під 3% на два роки.

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