В Украине более половины продовольственных рынков возобновили работу, - Минэкономики

По состоянию на 6 мая в Украине уже открыты более половины продовольственных рынков - 469 из 872.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам встречи министра с предпринимателями 6 мая.

Отмечается, что уже с 11 мая возобновятся торговое и бытовое обслуживание граждан, работа предприятий общественного питания навынос, летних площадок кафе и ресторанов.

Кроме того, правительство выделило 4,7 млрд грн на программу поддержки по частичной безработице.

"Малые и средние работодатели, которые остановили или сократили работу из-за карантина, могут обратиться в свои региональные центры занятости для получения средства на выплату зарплат работникам. На сегодня уже получено 3,763 тыс. заявок от предпринимателей. Кроме того, проходят обсуждения по совершенствованию этой программы, а именно - по расширению круга нуждающихся в такой поддержке", - пояснили в министерстве.

Кроме того, сейчас работает госпрограмма "5-7-9", которая дает возможность рефинансировать имеющиеся кредиты под 0% в течение года. Программа "Новые деньги" позволит получать кредиты для микро- и малых предпринимателей под 3% на два года.

