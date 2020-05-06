РУС
В Украине более половины продовольственных рынков возобновили работу, - Минэкономики

В Украине более половины продовольственных рынков возобновили работу, - Минэкономики

По состоянию на 6 мая в Украине уже открыты более половины продовольственных рынков - 469 из 872.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам встречи министра с предпринимателями 6 мая.

Отмечается, что уже с 11 мая возобновятся торговое и бытовое обслуживание граждан, работа предприятий общественного питания навынос, летних площадок кафе и ресторанов.

Кроме того, правительство выделило 4,7 млрд грн на программу поддержки по частичной безработице.

"Малые и средние работодатели, которые остановили или сократили работу из-за карантина, могут обратиться в свои региональные центры занятости для получения средства на выплату зарплат работникам. На сегодня уже получено 3,763 тыс. заявок от предпринимателей. Кроме того, проходят обсуждения по совершенствованию этой программы, а именно - по расширению круга нуждающихся в такой поддержке", - пояснили в министерстве.

Кроме того, сейчас работает госпрограмма "5-7-9", которая дает возможность рефинансировать имеющиеся кредиты под 0% в течение года. Программа "Новые деньги" позволит получать кредиты для микро- и малых предпринимателей под 3% на два года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве открылись уже три продовольственных рынка, - Кличко

+5
Очередная зеленая пэрэмога..это однозначно...
А когда откроются все продуктовые рынки то зебилы аж взвоют от радости и счастья за действия величайшего осла нашей галактики и ее окрестностей..
показать весь комментарий
06.05.2020 16:53 Ответить
+5
Меры послали вислюка нах? Кто его знает, зрада или не зрада...
показать весь комментарий
06.05.2020 16:58 Ответить
+4
Ну да, как почти весь урожай овощей из теплиц оказалось на помойках, чтобы дать зеленый свет овощам из других стран за откаты. Скоты вы. Рынки им угрожали, а Эпицентры были полезны для здоровья.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:54 Ответить
Соєві, це зрада чи ні? ))
показать весь комментарий
06.05.2020 16:45 Ответить
Меры послали вислюка нах? Кто его знает, зрада или не зрада...
показать весь комментарий
06.05.2020 16:58 Ответить
На рынках наверное сейчас аншлаг, учитывая что общественный транспорт перевозит только по спец проездным.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:51 Ответить
хрен вам просто ехают.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:36 Ответить
Ну в нашем городе спец проездные работают. У моей супруги есть. И ездит троллейбусом если нужно.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:38 Ответить
не знаю за ваш город.
я ехаю просто за 7 грн.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:40 Ответить
У нас с маршрутками и общественным транспортом не получится. Токо такси.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:43 Ответить
ну не знаю. почему-то сажусь и еду. я во Львове. может по-этому.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:51 Ответить
А оно от местной власти зависит. У нас общественный транспорт по спец пропускам. Маршрутки после пяти вечера почему-то и тоже спец проездные надо показывать. Кстати в троллейбусах проезд бесплатный. Правда вон сказали что с 11-го вроде будут уже всех возить. Только правда на сидячие места и уже за деньги.
показать весь комментарий
06.05.2020 22:20 Ответить
да. я слышал что и у нас это есть. но не видел. отменили льготный проезд. платишь, садишься в наморднике в свой автобус и пиндюришь куда надо.
показать весь комментарий
06.05.2020 22:29 Ответить
Очередная зеленая пэрэмога..это однозначно...
А когда откроются все продуктовые рынки то зебилы аж взвоют от радости и счастья за действия величайшего осла нашей галактики и ее окрестностей..
показать весь комментарий
06.05.2020 16:53 Ответить
Ну да, зебилам выдадут наличные для отоваривания на рынках клубникой и помидорками.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:56 Ответить
Ну да, как почти весь урожай овощей из теплиц оказалось на помойках, чтобы дать зеленый свет овощам из других стран за откаты. Скоты вы. Рынки им угрожали, а Эпицентры были полезны для здоровья.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:54 Ответить
"Не работает ларёк, потому что Рагнарёк"...

В Украине более половины продовольственных рынков возобновили работу, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 9359
показать весь комментарий
06.05.2020 16:54 Ответить
 
 