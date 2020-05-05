В Киеве открылись уже три продовольственных рынка, - Кличко

Госпродпотребслужба Киева проверила 37 продовольственных рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации. Сегодня в Киеве открылись первые три из них.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете, правительство разрешило работать продовольственным рынкам. Но прописало требования и регламенты их работы. Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошлые несколько дней ни один из рынков не был готов открыться, - отметил он.

Он отметил, что рынки активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации. И будут постепенно открываться.

Кличко сообщил, что в столице уже открылись три рынка и призвал жителей столицы соблюдать правила безопасности.

