В Киеве открылись уже три продовольственных рынка, - Кличко
Госпродпотребслужба Киева проверила 37 продовольственных рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации. Сегодня в Киеве открылись первые три из них.
Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Как вы знаете, правительство разрешило работать продовольственным рынкам. Но прописало требования и регламенты их работы. Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошлые несколько дней ни один из рынков не был готов открыться, - отметил он.
Он отметил, что рынки активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации. И будут постепенно открываться.
Кличко сообщил, что в столице уже открылись три рынка и призвал жителей столицы соблюдать правила безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сам он сидит в охваченной вирусом Британии.