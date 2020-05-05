РУС
Новости Коронавирус и карантин
В Киеве открылись уже три продовольственных рынка, - Кличко

В Киеве открылись уже три продовольственных рынка, - Кличко

Госпродпотребслужба Киева проверила 37 продовольственных рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации. Сегодня в Киеве открылись первые три из них.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете, правительство разрешило работать продовольственным рынкам. Но прописало требования и регламенты их работы. Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошлые несколько дней ни один из рынков не был готов открыться, - отметил он.

Он отметил, что рынки активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации. И будут постепенно открываться.

Кличко сообщил, что в столице уже открылись три рынка и призвал жителей столицы соблюдать правила безопасности.

карантин (16729) Киев (26146) Кличко Виталий (4682) рынок (535) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+8
Ну и подача новостей!...Какие открылись то?
05.05.2020 12:21
05.05.2020 12:19 Ответить
+6
Первыми занесли- первыми открылись,все законно
05.05.2020 12:23
05.05.2020 12:23 Ответить
+5
Які саме..?
05.05.2020 12:16
05.05.2020 12:16 Ответить
Які саме..?
05.05.2020 12:16
05.05.2020 12:16 Ответить
Бесарабка! ))))))
05.05.2020 12:42
05.05.2020 12:42 Ответить
Это государственная тайна
05.05.2020 12:52
05.05.2020 12:52 Ответить
Ну и подача новостей!...Какие открылись то?
05.05.2020 12:19
05.05.2020 12:19 Ответить
А откуда ему знать? Сказано - онлайн-брифинг.
Сам он сидит в охваченной вирусом Британии.
05.05.2020 12:21
05.05.2020 12:21 Ответить
В Кривом Рогу открыли 13 из 18 продовольственных рынка
05.05.2020 12:22
05.05.2020 12:22 Ответить
Первыми занесли- первыми открылись,все законно
05.05.2020 12:23
05.05.2020 12:23 Ответить
Три рынка,что открылись,:"Демеевский", "Маяк" и "Базар на Лесной
05.05.2020 12:32
05.05.2020 12:32 Ответить
Спасибо
05.05.2020 12:38
05.05.2020 12:38 Ответить
"Маяк" и "Базар - оба на Лесной
05.05.2020 12:43
05.05.2020 12:43 Ответить
А завтра "Печерский" и "Владимирский". пишет РБК
05.05.2020 12:33
05.05.2020 12:33 Ответить
ПО МИЛЛИОНУ ЧЕЛОВЕК НА РЫНОК !?)
05.05.2020 12:42
05.05.2020 12:42 Ответить
а как они добираются с продуктами на рынок? ведь вроде в транспорт только по пропускам?,
05.05.2020 12:52
05.05.2020 12:52 Ответить
А как народу не живущему около рынка и не имеющему автомобиля попасть на рынок?
05.05.2020 12:54
05.05.2020 12:54 Ответить
Відкрийте ярмарок, вже скучили за якісними продуктами харчування
05.05.2020 12:58
05.05.2020 12:58 Ответить
 
 