У Києві відкрилися вже три продовольчі ринки, - Кличко

Держпродспоживслужба Києва перевірила 37 продовольчих ринків столиці щодо їхньої відповідності нормам і вимогам роботи в нинішній епідеміологічній ситуації. Сьогодні в Києві відкрилися перші три з них.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ви знаєте, уряд дозволив працювати продовольчим ринкам. Але прописав вимоги і регламенти їхньої роботи. Держпродспоживслужба міста перевірила 37 ринків столиці щодо їхньої відповідності нормам і вимогам. У минулих кілька днів жоден з ринків не був готовий відкритися", - зазначив він.

Він зауважив, що ринки активно готувалися, облаштовували необхідні умови для роботи в нинішній епідеміологічній ситуації. І будуть поступово відкриватися.

Кличко повідомив, що в столиці вже відкрилися три ринки і закликав жителів столиці дотримуватися правил безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу зафіксували 48 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 1583 особи захворіли, - Кличко