УКР
Новини Коронавірус і карантин
6 642 15

У Києві відкрилися вже три продовольчі ринки, - Кличко

Держпродспоживслужба Києва перевірила 37 продовольчих ринків столиці щодо їхньої відповідності нормам і вимогам роботи в нинішній епідеміологічній ситуації. Сьогодні в Києві відкрилися перші три з них.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ви знаєте, уряд дозволив працювати продовольчим ринкам. Але прописав вимоги і регламенти їхньої роботи. Держпродспоживслужба міста перевірила 37 ринків столиці щодо їхньої відповідності нормам і вимогам. У минулих кілька днів жоден з ринків не був готовий відкритися", - зазначив він.

Він зауважив, що ринки активно готувалися, облаштовували необхідні умови для роботи в нинішній епідеміологічній ситуації. І будуть поступово відкриватися.

Кличко повідомив, що в столиці вже відкрилися три ринки і закликав жителів столиці дотримуватися правил безпеки.

карантин (18172) Київ (20195) Кличко Віталій (3561) ринок (464) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+8
Ну и подача новостей!...Какие открылись то?
05.05.2020 12:19 Відповісти
+6
Первыми занесли- первыми открылись,все законно
05.05.2020 12:23 Відповісти
+5
Які саме..?
05.05.2020 12:16 Відповісти
05.05.2020 12:16 Відповісти
Бесарабка! ))))))
05.05.2020 12:42 Відповісти
Это государственная тайна
05.05.2020 12:52 Відповісти
05.05.2020 12:19 Відповісти
А откуда ему знать? Сказано - онлайн-брифинг.
Сам он сидит в охваченной вирусом Британии.
05.05.2020 12:21 Відповісти
В Кривом Рогу открыли 13 из 18 продовольственных рынка
05.05.2020 12:22 Відповісти
05.05.2020 12:23 Відповісти
Три рынка,что открылись,:"Демеевский", "Маяк" и "Базар на Лесной
05.05.2020 12:32 Відповісти
Спасибо
05.05.2020 12:38 Відповісти
"Маяк" и "Базар - оба на Лесной
05.05.2020 12:43 Відповісти
А завтра "Печерский" и "Владимирский". пишет РБК
05.05.2020 12:33 Відповісти
ПО МИЛЛИОНУ ЧЕЛОВЕК НА РЫНОК !?)
05.05.2020 12:42 Відповісти
а как они добираются с продуктами на рынок? ведь вроде в транспорт только по пропускам?,
05.05.2020 12:52 Відповісти
А как народу не живущему около рынка и не имеющему автомобиля попасть на рынок?
05.05.2020 12:54 Відповісти
Відкрийте ярмарок, вже скучили за якісними продуктами харчування
05.05.2020 12:58 Відповісти
 
 