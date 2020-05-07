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Новости Коронавирус и карантин
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На доплаты столичным медикам выделим более 984 млн грн, - Кличко

На доплаты столичным медикам выделим более 984 млн грн, - Кличко

Киев всегда помогал и будет помогать столичным медикам. Даже в ситуации, когда медучреждения получают финансирование от Национальной службы здоровья, с которой напрямую подписали соответствующие договоры.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще раз напомню, что 1 апреля стартовала вторая волна медицинской реформы. По ней медучреждения начали получать финансирование от Национальной службы здоровья, с которой напрямую подписали соответствующие договоры. Это касается и заработной платы сотрудникам. Ее также теперь начисляет государство. То есть по закону местные власти больше не финансируют эту статью расходов учреждений", - рассказал он.

По его словам, за март медицинские работники столицы получили заработную плату, премии и надбавки еще из бюджета города. А за апрель - уже от Национальной службы здоровья. Поэтому такая разница в выплатах за эти два месяца.

"Киев нашел средства в бюджете города на доплаты всем медикам столицы. За апрель медработникам начислены из городского бюджета дополнительные выплаты в соответствии с отработанным временем. Их получат медики коммунальных некоммерческих предприятий вторичного и третичного уровня оказания медицинской помощи. Всего с 1 апреля и до конца года из бюджета столицы выделим на доплаты медикам более 984 млн грн", - подчеркнул Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав о высокой заболеваемости COVID-19 среди медиков: Эта категория больше всего тестируется и больше всего выявляется

Автор: 

карантин (16729) Киев (25791) Кличко Виталий (4660) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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И удостоверения выдайте "Участник боевых коронавирусных действий".
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07.05.2020 12:46 Ответить
Повинен би фінансувати Степанов, а фінансує Кличко. Може Степанов непотрібний чиновник і його як самокатчика під суд?
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07.05.2020 12:49 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3111645.html Клоуни кивають один на одного, а грошей лікарям - як не було, так і нема)

Лікарі в шоці: де 300% доплат!?
Зеленський в шоці: Шмигаль! Де 300% доплат?
Шмигаль в шоці: Степанов! Де 300% доплат!?
Степанов в шоці: Місцева влада! Де 300% доплат!?
Місцева влада в шоці: Зеленський! Де 300% доплат!?......
Лікарі в шоці....
Діджіталізація, мля)))

Mossberg Dimitri
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07.05.2020 12:57 Ответить
А вот мне интересно, кто будет доплачивать военным медикам, которые тоже работают с коронавирусными больными, но зарплата то у них не из местных бютжетов, а финансирование идёт с министерства.
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07.05.2020 13:03 Ответить
Доплаты обещал Зеленский и Степанов, а платит местный бюджет, которому в связи с карантином КМУ уменьшил доходы. "Зарплаты медиков вырастут уже в этом году. Повышение - до 50%, - Степанов.Главрач Глуховской больницы объявила голодовку в знак протеста против невыплат заработной платы. Дефицит государственного бюджета состоянием на 01.05.2020 года составляет 86,4 млрд. гривен." https://timeze2019.blogspot.com/. Мне кажется, что скоро не будет денег и на пенсии.
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07.05.2020 14:11 Ответить
 
 